Svima nam treba seksi odmor - evo kako da bude nezaboravan

Seks stručnjakinja Tracey Cox opisuje kako možete maksimalno iskoristiti seks na odmoru. Ako je ikada postojala godina kada su svi zaslužili odmor, onda je to ova. Ako ste dovoljno sretni da si još uvijek možete priuštiti pauzu, učinite svojoj vezi i seksualnom životu veliku uslugu i rezervirajte jednu. Što češće idete na odmor zajedno, to će vaš odnos biti bolji - osamdeset posto najcjenjenijih svjetskih terapeuta izjasnilo se da je redoviti godišnji odmor najbolji način da brak bude sretan. Činjenica nije iznenađujuća s obzirom na to da su blagdani vrijeme kada većina parova ima najviše seksa.

Evo kako da maksimalno iskoristite svoj dugi vikend sa svim potezima, pozicijama, mjestima i trikovima koji će vas uzbuditi!

Popis seksi stvari 'za ponijeti'

Ne radi se samo o kremi za zaštitu od sunca. Obavezno spakirajte najlaskaviju odjeću. Svi znamo da ste se navikli na udobne trenirke. Ali ako se ne potrudite i ne uredite za praznike, kad ćete? Opuštene haljine i suknjice, kratke hlačice - koje se lako skidaju kako bi on iskoristio skrivene prilike za seks na otvorenom.

Seksi štivo - Uzbudite se ležeći pored bazena prije tog popodnevnog 'drijemanja'. Ako biste radije gledali nego čitali, uzmite tablet s porno TV emisijama ili filmovima. Ako imate djecu, i ne znate kako sakriti seks igračke, ponesite drvenu žlicu - za udaranje po guzi, par gumenih rukavica koje možete odlično podmazati jer rukavice stvaraju ugodno trenje koje ne možete stvoriti samo rukama. Ponesite i gumicu za kosu, koja nije zgodna samo za vezanje kose, možete je koristiti i za masturbiranje. Omotajte ju oko baze penisa i povlačite je po njemu.

Ako nemate djece ili ih imate gdje sakriti, seks igračke su najbolje rješenje. Ponesite igračku na daljinsko upravljanje za zadirkivanje kraj bazena i vodootporni vibrator za igranje u vodi. Spakirajte 'mazivo' - zato što se sve njime osjeća bolje i zato što ćete se češće seksati. Lubrikant će vas spriječiti da dobijete bilo kakve bolove.

Kako se oraspoložiti

Čak i ako imate djecu, postoje načini da taj bijeg za vikend učinite opuštajućim i seksi susretom. Nisu svi ovi potezi prilagođeni djeci, ali puno toga možete učiniti izvan spavaće sobe. Lezite zajedno na suncu. Pojačava vitamin D koji održava visoku razinu testosterona, a povećava i vaš libido - a ako možete organizirati golišavo sunčanje, još bolje.

Odigrajte ljetnu romansu - pretvarajte se da ste se tek upoznali na praznicima i da vam se sprema vrući ljetni događaj. Uđite u ulogu dok ste vani tijekom dana. Idite u restoran, ne noseći gaćice ispod haljine. Nemojte mu to najaviti, samo ga u jednom trenutku diskretno uhvatite za ruku ispod stola i pokažite mu. Napravite popis za seks - zabilježite sve nove stvari koje biste oboje željeli isprobati dok se opuštate uz bazen, prenosi Daily Mail.

Smočite se - navucite lijepu, usku majicu i zgodno zaboravite grudnjak. Zatim se 'slučajno' smočite kako biste istaknuli svoje najbolje osobine... Prozirna odjeća je erotičnija od golog mesa jer je tajanstvena i nudi primamljiv uvid u ono što je ispod. On može izvesti isti trik kako bi pokazao svoj torzo!

Sada kada ste raspoloženi, 'pojačajte temperaturu'

Koristite kodnu riječ - to znači - pronađite izgovor da se vratite u sobu na pet minuta 'na brzaka'. Pričekajte da djeca zaspu i iskradite se na noćno kupanje u bazenu ili moru. Ako radite nešto nestašno, oslobađa se adrenalin koji vas snažnije veže za partnera.

Koristite kockice leda po partnerovim rukama i oko njegovih bradavica. Sjajan je osjećaj kada vrelim, toplim ustima pratite komadiće kože koje ste upravo 'zaledili'.

Isprobajte cool, novi način masaže - umjesto ulja koristite dječji puder. On je lijep i sklizak, hladniji, djeluje kao ulje, ali bez nereda.

Imajte seks u potpunoj tišini - ovo može biti nužnost, zbog djece ili svekrve, ali može biti i izazov. Nemilosrdno se zadirkujte, znajući da ne možete izgovoriti riječ ni 'zacviljeti'.

Probajte tantru - vrućina čini da se osjećamo klonuli i spori. Učinite to u spavaćoj sobi tako što ćete isprobati neke jednostavne tantričke seksualne pokrete. Imajte seks bez prekidanja kontakta očima ili uskladite svoje disanje za zapanjujuće intimno iskustvo.

Isprobajte nove položaje

Postoje tri pozicije koje odgovaraju svakom prazničnom raspoloženju - romantično, lijeno i vruće. Sačuvajte ove pozicije za nakon romantične večere vani, razgovarajući o tome koliko ste sretni zajedno i ovisno o tadašnjem trenutnom raspoloženju izaberite jednu od ovih poza!

