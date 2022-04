5 znakova koji pokazuju da biste trebali prestati imati 'seks na jednu noć' u pijanom stanju

Nedjelja je ujutro i upravo ste se probudili u stanu stranca. Nakon što ste krenuli kući, pitate se zašto i dalje nakon svakog tulumarenja odlazite u krevet s nekim novim.

Nemojte se sramiti. Zabava nije zabranjena. Ali ponekad može doći trenutak kada odlučite da je vrijeme da prestanete pijani ići u krevet svaki put s nekom drugom osobom.

Ovih pet znakova će vam pokazati je li vrijeme da prestanete prakticirati seks za jednu noć u alkoholiziranom stanju.

1. Počinjete mrziti sebe

Budite iskreni. Posljednji put kada ste se probudili u krevetu stranca i osjećali se dehidrirano i zbunjeno, jeste li se osjećali dobro? Jeste li se pogledali u zrcalo i proslavili činjenicu što ste popili previše pića i zbog toga odlučili otići kući s tom osobom? Jeste li proslavili to da zapravo niste stigli donijeti odluku hoćete li to učiniti ili ne, već je piće to učinilo umjesto vas?

Dakle, razmislite o tome što se dogodilo nakon što ste se spetljali s nekim kad ste bili pijani. Jeste li se zbog toga osjećali loše? Biste li donijeli tu odluku da ste bili trijezni i mrzite li sami sebe jer to stalno radite?

Zamislite kakav bi bio osjećaj probuditi se u nedjelju ujutro, mamurni, ali u vlastitom krevetu. Odjeveni ste u pidžamu i jedete svoje omiljene žitarice. Zamislite da ne morate provesti ni minutu grdeći sebe jer ste učinili nešto glupo, pitajući se što osoba s kojom ste spavali misli o vama te što ste učinili ili rekli jer se stvarno ne sjećate ničega.

2. Ljudi pričaju

Vremena su se promijenila. Sada žena ima pravo raditi što god želi sa svojim tijelom i nitko je zbog toga ne smije osuđivati. Ipak, vjerojatno će se pričati o osobi koja često spava s nekim drugim kada je pijana. Zašto? Jer vidjeti nekoga kako se redovito opija i radi gluposti postupno nagriza nečije poštovanje prema vama. Čak i ako ste sami krivi što ste to učinili, ljudi će suditi.

Možda ste nedavno prekinuli s dečkom i, umjesto da održite obećanje da ćete se odmoriti od dečkiju, odlučili ste spavati s drugim dečkom dok ste bili pijani. I opet, to je u potpunosti vaš izbor.

Kad se ovakve stvari događaju povremeno - ili još gore, redovito - ljudi na vas počnu gledati na drugačiji način, posebno oni koji vas zapravo ne poznaju dobro. Mogli bi pomisliti da ste namjerno povrijedili druge ljude ili da se bojite predanosti. Također mogu misliti da se ne poštujete dovoljno i da imate problem s alkoholom.

To bi vam isto tako moglo utjecati na prijateljstva i omesti potencijal za sretnu, zdravu i romantičnu vezu.

3. To vas nigdje ne vodi

Umjesto da odvojite vrijeme i podijelite ga s nekim kada ste trijezni, vi se napijete i odete u krevet s nekim prije nego vas je taj netko upoznao kao osobu. I kao rezultat dobijete to da taj seksualni partner više nije zainteresiran za nastavak veze.

Često kada djevojke završe pijane u krevetu nekog muškarca, oni ih nakon toga gotovo uvijek izbjegava ili im prestane odgovarati na poruke. Iako im se to dogodi svaki put, svaki put kada popiju koju čašicu više pomisle da će ovog puta biti drugačije i da će se iz seksa za jednu noć izroditi nešto više, ali to se nikad ne dogodi.

Zašto? Jer umjesto da dopuste drugoj osobi da je upozna kao osobu koja zaslužuje poštovanje, ta osoba vidi samo nekoga tko kada se napije rado spava s nekim i to ne dovodi do nikakve predane veze.

4. Ne dobivate nikakvo zadovoljstvo

Dva aspekta seksa pružaju užitak, a to su međuljudska povezanost i fizički užitak - orgazam. A kada se seksate pijani, najčešće se ne dogode ni jedno od ta dva zadovoljstva.

Razmislite o posljednjoj osobi s kojom ste imali avanturu za jednu noć kada ste bili pijani. Kako vam je bilo? Je li postojala nevjerojatna povezanost između vas dvoje? Jeste li proveli sate gledajući se u oči? Jeste li se oboje potrudili da se osjećate dobro? Jeste li se nakon toga grlili, osjećali se razdragano i tako zaspali? Ako ste bili pijani, vjerojatno niste.

Tu su i orgazmi. Alkohol za većinu ljudi smanjuje sposobnost doživljavanja orgazma. Neobavezno zabavljanje može biti zanimljivo, ali ako svaki put ostanete bez orgazma, to može postati zamorno. Ili, još gore, što kada se probudite sljedeći dan i ne sjećate se ni jeste li doživjeli orgazam, niti je li vam bilo dobro.

Kada ste pijani i imate seks, često dolazi do toga da si uskraćujete one nevjerojatne užitke koji dolaze s vođenjem ljubavi. Pa zašto se mučiti i tako ostati nezadovoljan na svim razinama.

5. Povrijeđujete druge ljude

Nešto što mnogi ljudi kada se spetljaju s nekim kad su pijani ne uzimaju u obzir je - druga osoba. Da, možda se osjećate loše zbog sebe i dovodite u pitanje vaš izbor. Ali što je s ljudima s kojima spavate?

Što ako ste spavali s nekim za koga ste znali da se zaljubio u vas, ali za koga niste zainteresirani? Možda ste pijani natjerali nekoga da se osjeća loše zbog svoje izvedbe u krevetu?

Zamislite kako se druga osoba osjeća zbog svih tih stvari. Stoga, ako nećete prestati imati avanture za jednu noć kad ste pijani zbog sebe, barem to učinite zbog drugih ljudi, piše Your Tango.

