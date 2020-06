Skandinavcima je to velik blagdan. Ove godine je to ne\u0161to druga\u010dije zbog korona virusa i socijalne distanciranosti, no mnogi su ga odlu\u010dili slaviti kako se to to radilo\u00a0i prija\u0161njih godina, ali u manjim grupama. Bilo je i onih koji su odlu\u010dili Midsummer proslaviti kod ku\u0107e izra\u0111uju\u0107i vjen\u010di\u0107e od cvije\u0107a, posebno ljudi starije dobi i kroni\u010dni bolesnici.\u00a0

Ina\u010de, mnogo \u0160ve\u0111ana u tom periodu godine uzima godi\u0161nje odmore jer po\u010dinju \u0161kolski praznici, pa je razloga za slavlje jo\u0161 vi\u0161e. Tada se mnoge obitelji upute negdje u prirodu izvan grada, takav je obi\u010daj tijekom Midsummera.

\u010cak i ku\u0107ni ljubimci dobiju vijenac od cvije\u0107a.

.

.

.