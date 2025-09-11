Mikroalge: Održivi resurs za hranu, stočnu hranu, ali i mirise

Istraživači koje financira EU povećavaju održivu proizvodnju bjelančevina, lipida, pigmenata i ugljikohidrata dobivenih iz mikroalgi koji bi mogli transformirati industriju hrane, stočne hrane i mirisa diljem svijeta.

Na periferiji Lisabona, napuštena industrijska lokacija preuređena je u najsuvremeniju biorafineriju. Ovdje se širi proizvodnja mikroalgi, novog izvora prehrane.

Ovi jednostanični organizmi mogu proizvesti spojeve kao što su bjelančevine, lipidi i ugljikohidrati s vrlo malo vode i bez potrebe za obradivim zemljištem, što su ključni elementi u nastojanju da se poboljša sigurnost opskrbe hranom.

No postoji problem. I dalje je izazovno uzgajati i prerađivati mikroalge u razmjerima i po cijeni koja može konkurirati uobičajenim prehrambenim proizvodima kao što su palmino ulje ili soja.

Promjena proizvodnje hrane

Lisabonska tvornica, dio istraživačke suradnje koju financira EU pod nazivom MULTI-STR3AM, mogla bi ponuditi rješenje. Suradnja je okupila multinacionalni tim istraživača i stručnjaka iz industrije kako bi se uhvatili u koštac s ovim izazovom.

- Mikroalge možete uzgajati u starim tvornicama ili drugim područjima koja nisu pogodna za poljoprivrednu upotrebu - rekla je Mariana Doria, voditeljica poslovne i tržišne analize u portugalskoj biotehnološkoj tvrtki A4F – Algae for Future. Koordinirala je međunarodnu suradnju od 2020. do travnja 2025. godine. U poljoprivredne svrhe trenutačno se upotrebljava gotovo 40 posto zemljišta u EU i četvrtina vode. Odvajanje proizvodnje hrane od tla stoga je ključan korak prema poboljšanju sigurnosti opskrbe hranom i održivijoj prehrambenoj industriji.

Projekt MULTI-STR3AM financiralo je Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo. Ovo javno-privatno partnerstvo između EU-a i Konzorcija za bioindustriju podupire istraživanje koje pomaže u prijelazu na konkurentno, održivo i niskougljično gospodarstvo u Europi.

- Svijet se mijenja, poljoprivreda se mijenja - rekla je Rebecca van der Westen, viša proizvodna tehnologinja u tvrtki Flora Food Group, nizozemskoj prehrambenoj tvrtki koja djeluje u više od 100 zemalja širom svijeta. Dakle, kako se možemo održivo hraniti na zdrav način? Mikroalge su jedan od odgovora.

Kada se ukazala prilika za suradnju s međunarodnim istraživačima, van der Westen ju je iskoristila.

- Volim raditi u specijaliziranim područjima, tu se nalazi zlato - rekla je.

Alkemija algi

Da bi rasle, mikroalge trebaju vodu, CO2 i hranjive tvari poput dušika i fosfora. Svojim metaboličkim procesima pretvaraju te anorganske hranjive tvari u glukozu i druge organske molekule.

Najčešće se to događa putem fotosinteze, koja zahtijeva sunčevu svjetlost. Međutim, neke mikroalge mogu rasti u mraku hraneći se organskim hranjivim tvarima kao što je glukoza, proces poznat kao heterotrofni rast.

U okviru projekta MULTI-STR3AM mikroalge se uzgajaju u fotobioreaktorima ili fermentacijskim spremnicima. Nakon što dovoljno narastu, njihova se biomasa skuplja i šalje na preradu u lisabonsku biorafineriju.

Tamo se stanice mikroalgi razgrađuju, a njihovi vrijedni sastojci, bjelančevine, lipidi, pigmenti i ugljikohidrati, odvajaju i pročišćavaju u upotrebljive sastojke.

Postrojenje obrađuje oko 10 tona biomase godišnje i dizajnirano je za rukovanje širokim rasponom sojeva mikroalgi.

Kako bi se povećala održivost, otpadni CO2 iz izgaranja prirodnog plina vraća se u sustav kao resurs za mikroalge. Tekući otpad iz obližnjih industrija služi kao medij za uzgoj kulture, a voda se vraća u sustav nakon što se skupi biomasa.

Na kraju se prerađeni sastojci isporučuju raznim industrijama za uporabu u potrošačkim proizvodima.

Višenamjenski proizvod

Napredak istraživača u prevladavanju tehničkih prepreka uzgoju i preradi mikroalgi u većem opsegu otvorio je vrata razvoja širokog spektra potencijalnih proizvoda.

Tijekom istraživanja stvoreno je više od 40 uzoraka sastojaka dobivenih od mikroalgi za industrijske partnere u sektorima hrane, stočne hrane i mirisa.

Rad u različitim zemljama i sektorima bio je ključan kako bi se osiguralo da se sastojci na kraju mogu upotrijebiti u proizvodima spremnim za potrošače, rekla je van der Westen. Temelj je međusektorska suradnja jer svatko ima svoje prednosti.

Nakon razmatranja tehničke i financijske održivosti, kao i tržišnog potencijala, istraživački tim na kraju je suzio svoj fokus na tri temeljna sastojka: ulja bogata beta-karotenom koja se upotrebljavaju kao bojila za hranu i antioksidansi u namazima i siru, aditivi bogati bjelančevinama za stočnu hranu i kapsule na bazi bjelančevina koje štite mirise i postupno oslobađaju njihove sastojke.

Širenje proizvodnje

Van der Westen želi razbiti čestu zabludu da sastojci dobiveni od mikroalgi imaju okus po algama. Ti sastojci nisu samo mljevena biomasa, rekla je. U biorafineriji se stanice otvaraju te se odvaja njihova molekularna struktura.

- Ako pogledate osnovnu strukturu lanca masnih kiselina ili nekoliko aminokiselina koje tvore bjelančevine, one postoje u mikroalgama i nemaju okus ili miris. Sadrže iste masti kao maslinovo ulje i slične bjelančevine kao perad, riba i govedina - rekla je van der Westen.

Integracija više tehnologija, sojeva mikroalgi i metoda proizvodnje u jednu centraliziranu biorafineriju bio je veliki korak prema širenju proizvodnje. No razvoj dubljeg razumijevanja svake vrste mikroalgi bio je jednako važan.

- Neke mikroalge su poznatije i lakše je proširiti njihovu proizvodnju, dok za druge još moramo naučiti kako to učiniti - rekla je Doria.

Dio ovog rada uključuje određivanje idealnih uvjeta rasta za svaki soj, uključujući temperaturu i razinu hranjivih tvari, tako da mogu rasti brže i dati najviše hranjivih vrijednosti.

- Pri prelasku iz kontroliranog okruženja laboratorija u veće razmjere, moramo razumjeti koji su parametri najosjetljiviji - rekla je Doria.

To znanje također pomaže znanstvenicima usmjeriti proizvodnju prema specifičnim rezultatima.

- Ovisno o našim ciljevima, možemo prilagoditi uvjete kako bi proizvodili više jednog ili drugog sastojka - rekla je.

Od laboratorija do tržišta

Trenutačno ovi novi sastojci prolaze rigorozna ispitivanja i kušanja prije nego što dođu na police trgovina, rekla je van der Westen. Iako je ovaj rad još u ranoj fazi, uvjerena je da će sastojci iz mikroalgi s vremenom postati uobičajeni.

- Mikroalge će definitivno biti dio naše hrane u budućnosti. Samo je pitanje vremena - rekla je. Za van der Westen i njezin istraživački tim njihov je rad dio misije ponovnog osmišljavanja održivog načina proizvodnje hrane i razvoja konkretnog plana za budućnost.

- Ako želite održati sretan planet, morate provoditi ovakva istraživanja. Ona su temelj za budućnost - rekla je.

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Obzor. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije. Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.

