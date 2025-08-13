Obavijesti

Viral

Komentari 6
ŠTO VI VOLITE

ANKETA Natikače ili japanke?

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Natikače ili japanke?
Foto: Canva/Pixsell

Japanke su izvorno bile izrađivene od rižine slame ili drva, a danas se proizvode u različitim materijalima i bojama

Sunce prži plaže, a noge traže jednostavnost i udobnost. Tada na scenu stupaju japanke i natikače. Lagane, praktične i nezaobilazne ljetne sandale koje spajaju stil i funkcionalnost. Bilo da šetate rivom, uživate u kavi na terasi ili se spremate za more, ove obuće već desetljećima simboliziraju pravo ljetno opuštanje.

RAZNI MODELI Od 7 do 22 eura: Atraktivne japanke raznih stilova i boja
Od 7 do 22 eura: Atraktivne japanke raznih stilova i boja

Japanke, poznate i kao flip-flops, imaju tanku gumu ili plastiku koja drži stopalo. Porijeklom iz Japana, izvorno su bile izrađivene od rižine slame ili drva, a danas se proizvode u različitim materijalima i bojama. Natikače, s druge strane, često imaju remen ili nekoliko remena preko stopala, pružajući veću stabilnost i udobnost pri dužim šetnjama.

SIGURNI U PROMETU Volite voziti auto u japankama ili bosi? Evo gdje je to kažnjivo
Volite voziti auto u japankama ili bosi? Evo gdje je to kažnjivo

Iako su lagane i praktične, stručnjaci upozoravaju na moguće zdravstvene posljedice dugotrajnog nošenja japanki. Ortopedi ističu da tanke i potpuno ravne potplate ne pružaju dovoljnu potporu stopalu, što može izazvati bol u peti ili zglobovima. Zato preporučuju biranje japanki s malo uzdignutom petom ili anatomski oblikovanim potplatom.

RAZNE BOJE Za svačiji ukus: Pronašli smo slavne natikače po super cijeni
Za svačiji ukus: Pronašli smo slavne natikače po super cijeni

S druge strane, natikače nude kompromis između stila i udobnosti. Popularni modeli s mekim potplatom i podesivim remenima omogućuju nošenje cijeli dan bez većih problema za stopala. Trendovi u modi također diktiraju da natikače mogu biti i elegantan ljetni dodatak. Pogotovo kada su izrađene od kože ili imaju ukrasne detalje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
VIDEO Javili su nam se vlasnici tovara iz ljubavnog klinča: 'Moj Miško digne surlicu i ode...'
HIT DANA: ĐIHA-ĐIHA

VIDEO Javili su nam se vlasnici tovara iz ljubavnog klinča: 'Moj Miško digne surlicu i ode...'

Kako je magarac utekao, pa kao i vi kad pobjegnete od kuće kada vas udari u glavu. Udarilo je njemu u glavu, pokidao je lanac i otišao je on za njom, nanjušio ju je, govori nam vlasnik...
Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda'
BUNGEE DJEDICA

Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda'

Još uvijek nasmijan, još uvijek neustrašiv, još uvijek ruši rekorde. Hvala ti što nas sve inspiriraš, Richarde! - napisali su u objavi
Gusta dlaka ili razvod braka i je li glatko uistinu slatko? Trebaju li muškarci brijati prsa i noge?
ANKETA

Gusta dlaka ili razvod braka i je li glatko uistinu slatko? Trebaju li muškarci brijati prsa i noge?

Prema istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji, više od 60 posto muškaraca od 16 do 64 godine redovito uklanja dlake s tijela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025