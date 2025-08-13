ANKETA Natikače ili japanke?

Sunce prži plaže, a noge traže jednostavnost i udobnost. Tada na scenu stupaju japanke i natikače. Lagane, praktične i nezaobilazne ljetne sandale koje spajaju stil i funkcionalnost. Bilo da šetate rivom, uživate u kavi na terasi ili se spremate za more, ove obuće već desetljećima simboliziraju pravo ljetno opuštanje.

Japanke, poznate i kao flip-flops, imaju tanku gumu ili plastiku koja drži stopalo. Porijeklom iz Japana, izvorno su bile izrađivene od rižine slame ili drva, a danas se proizvode u različitim materijalima i bojama. Natikače, s druge strane, često imaju remen ili nekoliko remena preko stopala, pružajući veću stabilnost i udobnost pri dužim šetnjama.

Iako su lagane i praktične, stručnjaci upozoravaju na moguće zdravstvene posljedice dugotrajnog nošenja japanki. Ortopedi ističu da tanke i potpuno ravne potplate ne pružaju dovoljnu potporu stopalu, što može izazvati bol u peti ili zglobovima. Zato preporučuju biranje japanki s malo uzdignutom petom ili anatomski oblikovanim potplatom.

S druge strane, natikače nude kompromis između stila i udobnosti. Popularni modeli s mekim potplatom i podesivim remenima omogućuju nošenje cijeli dan bez većih problema za stopala. Trendovi u modi također diktiraju da natikače mogu biti i elegantan ljetni dodatak. Pogotovo kada su izrađene od kože ili imaju ukrasne detalje.