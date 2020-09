Sve je po\u010delo s lak\u0161im frizurama, ka\u017ee Milena, a onda je polako preraslo u pravu strast u ispreplitanju pramenova u nove zanimljive uzorke.

Ima samo 17 godina i stvara fantastične frizure

Jedna 17-godišnjakinja obožava raditi frizure inspirirane motivima sa heklanih miljeića ili košara od bambusa. Zasad najčešće radi na perikama, no nada se da će postati frizerka slavnih

<p><strong>Milena Diekmann</strong> je 17-godišnja samouka frizerka s nevjerojatnom inspiracijom, a frizure koje izrađuje neodoljivo podsjećaju na heklane ili pletene uzorke sa stolnjaka naših baka. Friziranjem se počela baviti lani i nakon samo godinu dana rada njene frizure izazivaju veliku pažnju na društvenim mrežama, pa njen Instagram sad već ima više od 30.000 pratitelja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prometna nesreća i invalidska kolica nisu je zaustavili u tome da živi najbolje što može </p><p><br/> <br/> Portal <a href="https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/a-german-teenager-creates-mesmerizing-hairstyles-that-look-like-crocheted-patterns-798724/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR01Z2fhS2IuMRyqEV3WhGlmos0uh84zq4pQLAnf_n1Au3JK1Is7f7i6eSU">Bright Side</a> prenosi kako nije važno je li model s kojim radi crne kose, brineta ili plavuša, a nerijetko se u to upletu i pramenovi obojeni u crvenu, ljubičastu ili ružičastu, no kakva god kosa bila, rezultat rada ove mlade stilistice, u većini slučajeva oduševljava. </p><p>Sve je počelo s lakšim frizurama, kaže Milena, a onda je polako preraslo u pravu strast u ispreplitanju pramenova u nove zanimljive uzorke.</p><p>Milena kaže da oduvijek obožava dugu kosu, a prve frizure koje je izradila bile su pletenice, kojima bi uvijek dodala i neki poseban ukras, ili se poigrala s pramenovima. Pomalo joj je ponestajalo ideja za tu frizuru, pa je počela eksperimentirati sa složenijim frizurama i neobičnim stilovima.</p><p>Tehnike koje koristi u izradi frizura su često vrlo komplicirane. </p><p>Stilovi pletenica koje Milena obožava isprobavati nazivaju se 'pletenice škare' i 'pletenice sa šavom', što samo po sebi govori da čarobne ruke mogu stvoriti mnogo zanimljivih modela.</p><p>Zanimljivo je da su se neki od stilova pletenja koje primjenjuje Milena tradicionalno koristili i u pletenju košara koje se izrađuju od bambusa. </p><p>Trenutno Milena još uvijek najčešće koristi perike kako bi demonstrirala svoje vještine u pletenju kose, a kada završi frizuru isprobava periku na sebi. Njezin je san da jednog dana postane poznata i da frizira poznate osobe, ili da radi kao stilistica frizura za vjenčanje, pretvarajući taj poseban dan za svaku djevojku u događaj kojeg će se sjećati i po sjajnoj frizuri.</p><p>Njezin talent i ustrajnost izaziva puno divljenja, a na Instagramu je masovno hvale. Primijetili su je i popularni influenceri te poznate osobe i ljudi koji se bave industrijom ljepote. </p><p>Milena kaže da je rad na frizurama često naporan, te da zahtijeva svakodnevnu inspiraciju, dobro upravljanje vremenom, energičnost i puno prakse, No, na kraju se sve uloženo isplati, kaže. </p><p>Među frizurama koje je napravila ima i nekih koje su joj posebno prirasle srcu. Omiljenu frizuru naslovila je 'pletenica u pletenici', i dosad je jedna od najpregledavanijih frizura do sada, s najviše lajkova. </p><p>Milena radi od kuće, a njen studio je zapravo njezina spavaća soba, u kojoj je dosad snimila i mnogo tutorijala s uputama za izradu nekih frizura. Svoj talent rado dijeli s drugima, jer želi nadahnuti druge da isprobaju neke od tehnika friziranja i sami.</p><p>Neki od njenih video-zapisa pogledani su čak 200.000 puta, što pokazuje da ljudi itekako cijene ovakvu vrstu umjetnosti.</p>