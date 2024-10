'Milijarder je platio tisuće eura da me pretvori u svoju ženu iz snova, a onda je - nestao'

Buđenje iz operacije 2020. godine bilo je zastrašujuće.

- Nalazila sam se u stranoj zemlji, u stranoj bolnici, a pandemija Covid-19 je prijetila. Iako sam imala najbolje kirurge na raspolaganju, bila sam puna podljeva i otečena, gotovo dvostruko veća zbog oticanja - prisjeća se Britanka Sienna Grace.

No najstrašnije otkriće bilo je to što je sve platio tajanstveni milijarder. Upoznala je gospodina X četiri godine ranije, nakon što joj je poslao e-mail u kojem je rekao da je želi rezervirati na sat vremena.

Obično naplaćuje 1000 australskih dolara (oko 500 eura) po satu i vjerovala je da će njihova sesija biti slična bilo kojem drugom odnosu klijenta i pratnje. Stoga je prihvatila.

- Kada sam stigla u apartman, gospodin X rekao mi je da se okrenem za 360 stupnjeva ispred njega kako bi mogao provjeriti moju figuru - prisjetila se Sienna, piše The Mirror.

Nakon što se okrenula, rekao je da je sada želi rezervirati za cijelu noć.

Organizirala je sve. Otišli su u njezin omiljeni restoran i imali divnu večeru. Zatim ju je, nakon što je slučajno otkrio da nikada nije bio u bordelu, odvela u jedan koji je znala. Ušao je, platio svim djevojkama punu cijenu za ono što je zapravo bio samo desetominutni razgovor i otišli su.

Na kraju večeri vratili su se u njegov hotel, gdje ju je upitao što želi. To nije neuobičajeno – klijenti je redovito pitaju o njezinim ciljevima i ambicijama – ali devet od deset puta obećavaju joj svijet, a zatim to ne ispune.

- Tako sam nabrojala uobičajene stvari o kojima sam sanjala: torbu Chanel, Range Rover, te sam spomenula sve operacije koje bih si napravila da si ih mogu priuštiti, poput podizanja i smanjenja grudi te liposukcije ispod ruku - navela je.

Cijelo vrijeme on je samo klimao i smješkao se. Tada joj je ispričao svoju dugogodišnju fantaziju: želio je pretvoriti ženu u Galateju. Galateja je pojam koji potječe iz grčke mitologije i odnosi se na kip djevojke koji je oživio nakon što se njezin tvorac zaljubio u nju. U slučaju gospodina X-a, to je značilo da je želio platiti sve njezine operacije, čime bi i on ispunio svoju fantaziju.

Za nju je to bilo kao ostvarenje sna, pa nije oklijevala reći da.

- Samo me uspavajte - uzviknula je.

Nakon toga platio joj je cijelu noćnu tarifu i poslao je kući ranije. Čak nisu ni spavali zajedno.

Priznaje, obično ne vjeruje da klijenti mogu ispuniti svoja obećanja osim ako već nema rezerviran let ili barem uplatu na njezin račun, a činjenica da ju je poslao kući ranije sugerirala je da bi gospodin X mogao biti samo još jedan klijent koji neće ispuniti obećanja.

Međutim, sljedećeg dana ju je kontaktirao i rekao da je želi ponovno rezervirati. Dva sata kasnije sreli su se u njegovom hotelu gdje je za nju imao iznenađenje. Iza leđa je izvukao njezinu sanjanu torbu Chanel – istu onu koju mu je spomenula noć prije. A unutra je bilo (oko 3000 eura) u gotovini.

- Osjetila sam se kao u filmu Zgodna žena. Bila sam oduševljena, no izvana sam ostala smirena, profesionalna i zahvalila mu na njegovoj velikodušnosti - izjavila je.

Ostatak večeri također je bio usmjeren na nju.

Izašli su na večeru s grupom njegovih milijarderskih suradnika koje je doveo, ali za stolom im je rekao da će ona biti zadužena za naručivanje svega.

- Ti su ljudi govorili: „Sienna, molim te, naruči odrezak“ i „Molim te naruči ovo vino“. Sve je bilo tako luksuzno. Nakon večere mi je rekao da je umoran i da će se samo vratiti u svoju hotelsku sobu. Opet nismo imali seks, poslao me kući ranije, ali mi je svejedno platio za cijelu noć! - izjavila je.

Zapravo, cijelo vrijeme koje je provela s gospodinom X-om tretirao ju je kao apsolutnu božicu. Obožavao je tlo po kojem je hodala i bio je nevjerojatno šarmantan.

Ona je bila prioritet u svakoj situaciji, od toga što želi jesti, što želi raditi i koje snove ima koje on može ispuniti. Osjećala se nevjerojatno. Nažalost, ubrzo je morao otići kući i, iako su razgovarali o mogućnosti ponovnog susreta, imao je vrlo zauzet raspored i puno je radio pa se to nije ostvarilo.

Ipak, ostali su u kontaktu: govorila mu je o svojim planiranim operacijama, a on joj je rekao da je i dalje želi učiniti svojom Galatejom.

Tako ju je 2020. godine odveo u Tajland, letjeli su poslovnom klasom, gdje su je dočekala dva njegova asistenta prije operacija. Ipak, nije bila sigurna što da misl. Nije bila sigurna hoće li joj izvaditi organe ili će se probuditi izgledajući kao statua.

Razumljivo, njezina majka bila je izvan sebe od brige, a i ona je bila u panici.

Na kraju, nakon što je nazvala svoju najbolju prijateljicu – koja joj je savjetovala da "zamišlja bijelu svjetlost zaštite oko sebe" – odlučila je krenuti dalje. Zna da zvuči čudno, ali to joj je iskreno olakšalo anksioznost.

- Imala sam uklanjanje bukalne masnoće, reviziju ožiljka na leđima, liposukciju na rukama, bedrima i bradi, kao i podizanje i smanjenje grudi. U operacijskoj sali provela sam ukupno 11 i pol sati, a operacije su bile raspoređene na pet dana - napisala je.

Nakon svega, stavili su je na morfij, a liječnici su je svakodnevno posjećivali kako bi provjerili modrice i oticanje. Osim toga, bila je potpuno sama – čak joj se gospodin X nije puno javljao.

Ipak, pokrio je troškove peterosobnog penthausa u kojem je boravila tri tjedna, uz 76.000 eura koje je već potrošio na njezine operacije, bolničke račune i letove u poslovnoj klasi. Osim jedne infekcije zbog koje je trebala antibiotike i nekih ožiljaka na dojci – koji su uglavnom nestali – nije imala većih problema nakon operacije. Srećom, pandemija je počela ubrzo nakon toga, ali tek nakon što se vratila kući.

Iako su ona i gospodin X malo razgovarali tijekom pandemijskih zatvaranja – slala mu je slike svog novog tijela, a on je rekao da izgleda nevjerojatno – na kraju se prestao javljati i od tada ga više nije vidjela.

Općenito, ne javlja se klijentima osim ako se oni prvo ne jave njoj, ali nada se da gospodin X zna da će mu zauvijek biti zahvalna za ono što je učinio za nju. Promijenio joj je život.