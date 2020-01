Milijarder traži slobodnu curu s kojom će na put oko Mjeseca

Japanski milijarder Yusaka Maezawa u potrazi je za djevojkom koja će mu se pridružiti na putovanju oko Mjeseca, čime će pokušati privući pozornost javnosti.

Taj bogataš od mlade dame koju odabere traži spremnost na putovanje u svemir, a s 20 njih koji prođu prvi krug odabira snimit će novi dokumentarni show koji će se prikazati na streaming servisu AbemaTV. Četrdesetogodišnji Maezawa je većinu novca zaradio prodajom svoje online modne trgovine Zozo Inc konglomeratu SoftBank grupi.

- Kako me lagano obuzimaju osjećaji usamljenosti i praznine, razmišljam samo o jednoj stvari, ljubavi prema ženi - napisao je na web stranici za prijave.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv