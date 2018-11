Mirisanje eteričnog ulja ylang ylang djeluje kao afrodizijak

Zbog njegovih afrodizijačkih svojstava, latice cvijeta ylang ylang u Indoneziji se tradicionalno posipaju po krevetu mladenaca na njihovu prvu bračnu noć, kaže Lucy Libido, autorica knjige “Lucy Libido Says... There’s an Oil for that”.

Zahvaljujući senzualnom mirisu, tradicionalno se smatra romantičnim cvijetom, a djeluje i protiv depresije, tjeskobe i slabog libida, dodaje autorica.

Foto: Promo

- Eterično ulje ylang ylang naziva se ‘ljubavnim uljem’. Podiže libido kod žena, a muškarcima se također poveća želja za seksom kad osjete njegov miris na partnerici. Ovo ulje povećava osjećaj sreće i romantike te smiruje um - kaže Libido. Savjetuje nakapati ovo ulje u difuzer u spavaćoj sobi kad je pripremate za seks ili nakapati nekoliko kapi na jastuk. Nakapati ga možete i na unutrašnju stranu bedara, no za masažu u krevetu koristite ga u malim dozama, razrijeđenog u baznom ulju, jer je već nekoliko kapi dovoljno da osjetite njegov moćan učinak.

- I eterično ulje jasmina koristi se za podizanje libida. Jasmin je također u mnogim kulturama na glasu kao snažan afrodizijak jer potiče romantiku i seksualnu želju. ‘Sreća u bočici’ je i eterično ulje naranče. Njegov miris podiže raspoloženje, pomaže vam da pobijedite tjeskobu, opustite se te daje energiju za više uživanja u seksu - kaže autorica. Dodaje da moćna ulja koja jačaju želju za seksom možete nanijeti na zapešća, prsa, dno stopala i unutarnju stranu bedara, no uvijek ih testirajte prvo na ruci.

Nikad ne koristite zagrijana ulja bilo gdje na tijelu, pogotovo u svrhu igrica u spavaćoj sobi, upozorava autorica.