Odličan seks skida kile, ojačava imunitet i poboljšava zdravlje

Zašto biste bili dobri u krevetu ako možete biti odlični, kažu Debby Herbernick i Grant Stoddard, autori knjige “Great in Bed: Thrill the Body, Blow the Mind”.

- Važno je da znate što vam se sviđa kako biste to mogli pokazati partneru, stoga prvo trebate istražiti vlastito tijelo. Napravite mentalnu listu stvari koje vas pale i onih koje vam se ne sviđaju. Pokušajte vježbati suptilno zavođenje, ali tako da budete potpuno svoji, bez srama i glume - ističu autori. Tvrde da odličan seks zahtijeva višesatnu vježbu, ali se isplati.

Foto: Promo

- Kad to uspijete, naviknite se na uzvike ‘wow’ ili ‘gdje si to naučio/la?’. Osim zadovoljstva, u krevetu ćete se i zabaviti, a fenomenalan seks pomoći će vam da zaboravite na stres, opustite se te se počnete osjećati samopouzdano i ugodno u vlastitom tijelu. Osim toga, zadovoljavajući seksualni život pridonijet će pozitivnijem pogledu na život, ali i smanjiti bol, ojačati imunitet i poboljšati zdravlje u cijelosti. Također, bolja kvaliteta odnosa vjerojatno će povećati i učestalost seksa, pa ćete početi gubiti i kalorije. Vaš krevet možda je najbolja oprema za tjelovježbu ikad napravljena - tvrde te dodaju kako će, osim izgleda, vaše raspoloženje zasigurno biti bolje.

- Uskočite u krevet s partnerom i počnite s ljubljenjem. Potom se počnite međusobno maziti i polako si istražujte tijela. Dodirujte se, ližite, sišite i grickajte. Pokušajte primjenjivati ‘dirty talk’. Poigrajte se lubrikantima na bazi vode te igračkama za seks - predlažu autori. Dodaju da bi vašem seksualnom životu dobro došlo nekoliko izmjena kako biste i vi i partner uživali još više. Tako ćete podići stvari na novu razinu, potaknuti strast i uzbuđenje, tvrde autori.

- No ne zaboravite na zaštitu. Kondomi su jedna od najvažnijih stvari u seksu ako se želite zaštititi od bolesti i od neželjene trudnoće. Pomno pregledajte rok uporabe i znakove oštećenja te pitajte partnericu ima li favorita među kondomima - savjetuju autori.

Razdoblje Škorpiona: Ovi osebujni likovi nikad ne bi mogli funkcionirati u vezi s ova tri horoskopska znaka!

Ovaj modni komad je apsolutni hit ove jeseni, a može ga se naći po vrlo povoljnim cijenama kod nas!