Mirisne zumbule poduprite drvenim štapićem da budu ravni

Već se po trgovinama mogu naći zumbuli u posudicama koji su već u cvatu ili će uskoro procvasti. Vjerojatno dolaze iz staklenika, gdje je hladnije, pa unošenje u topliji prostor uzrokovat će njegov nagli rast i težinu cvjetova.

Zbog toga postoji mogućnost da se nagne na jednu stranu, iako je to moguće i jer mu nedostaje svjetlosti ili mu ne odgovara tlo. No to se može vrlo lako popraviti drvenim štapićem.

Zumbule je dovoljno “zalijevati” jedanput do dvaput tjedno s donje strane, odnosno tanjurića, a prije je potrebno provjeriti je li tlo suho. Previše vode može uzrokovati truljenje lukovice.

Zumbuli će zamirisati cijeli prostor, pa vam razni umjetni osvježivači zraka neće niti pasti na pamet.