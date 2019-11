Mirko i Sunčica Bela: Pa što mi radimo na naslovnici 24sata?

Dobro jutro gospon Mirko, jeste li vi ovo na naslovnici 24sata, pitala je prodavačica 91-godišnjeg Mirka Belu, koji danas slavi 60 - godišnjicu braka sa svojom voljenom suprugom Sunčicom (85).

- Pa vidi stvarno, jesmo - odgovorio je začuđeni, ali ugodno iznenađeni Opatijac, dok mu se osmjeh širio licem. Nije ni sanjao da će posebna priča o njemu i supruzi osvanuti u novinama. Naime, to je iznenađenje koje su sretnom bračnom paru priredili unuci.

Dok je sretan izlazio iz dućana pričao nam je kako je jutros kupio dva primjerka novina, koje inače redovito kupuje svaki dan.

- Kupio bih još, ali nisu više imali, uzeo sam zadnja dva primjerka. Naime, unuk me jutros nazvao i rekao da danas kupim više jer ćemo svi igrati neku nagradnu igru. Šaljivdžija jedan - rekao je u nevjerici gledajući naslovnicu.

Na ulazu u stan čekala ga je voljena Sunčica. Pokazao joj je novine i objasnio kako su ih unuci iznenadili.

- Ma vidi ti fakina - šali se nasmijana žena pozivajući nas u stan. Odmah vadi kolače koje je spremila za obitelj, koja im u nedjelju dolazi iz inozemstva proslaviti dijamantni pir.

- Uzmite, Mirko ne smije slatko - kaže nam srdačna Sunčica, dok suprug dodaje kako mu ni ne treba jer je život s njom dovoljno sladak.

Na upit koja je tajna njihovog dugovječnog braka i imaju li neki savjet za mlađe generacije, Mirko odmahuje glavom i odlučno govori kako nema savjeta jer smo svi različiti.

- Kako si svako u životu sam napravi, tako će mu i biti - kaže kratko, dok je Sunčica rječitija.

- Ne znam za druge, ali meni je suprug uvijek govorio kako je za svađu potrebno dvoje, a da on taj drugi nije. I tako je i bilo svih ovih godina. Kada bi mene uhvatila luna i nešto bih se kao ljutila i mašila, on bi mirno rješavao križaljke i ne bi se upuštao u raspravu. Nekad bi povikala - jel čuješ ti mene, vidiš li da sam ljuta, a on bi mirno odgovorio da me čuje i da će me proći - priča nasmijana Sunčica, porijeklom iz Slavonskog Broda, otkrivajući nam kako se par upoznao i vjenčao.

- Bilo je to davne '59 godine u Derventi gdje je Mirko radio kao zubni tehničar. Kada sam ga prvi put ugledala onako zgodnog i nekako sportskog, šalila sam se s majkom da je to čovjek za kojeg bih se udala. Imala sam tad 23 godine i nisam mogla zamisliti da bih s nekim bila pet, a kamoli 60 godina. Mjesec dana nakon našeg prvog susreta zaprosio me i to je bilo to. Imali smo slatku malu svadbu s roditeljima i kumovima - prisjeća se vesela žena naglašavajući kako ne može vjerovati kako su divne godine zajedničkog života 'prošišale' tako brzo.

Kada se supružnicima rodila prva kći preselili su u Opatiju u stan nadomak mora, gdje žive i danas. Ubrzo im se rodila i druga kći, a danas su ponosni baka i djed šestero unučadi (Alise, Jane, Ivane, Branka, Laure i Luciana) te jedne praunučice (Nicolle).

Mladost su, dodaje, najviše voljeli provoditi na moru u barci, loveći ribe ili u izletima po Veprinskoj šumi te na Učkoj.

- Ja sam vozila jer Mirko nikad nije bio sklon vožnji. One je bio navigator s kartom u ruci. Svake nedjelje s djecom bi spakirali hranu i piće i odlazili u prirodu. Uvijek je bilo zabavno. Divna su to bila vremena. Ali dobro nam je i sad. Uživamo, dođu nam unuci i praunuka, a kad smo sami svakodnevno imamo maraton od po 30 partija remija i nijedno ne voli izgubiti - zaključuje mladolika Sunčica dok ju Mirko nježno grli oko ramena.

Dok se opraštamo zaželjevši im još mnogo sretnih godina, zahvaljuju nam naglašavajući da nikako ne zaboravimo napisati kako su jako zahvalni unucima na ovako lijepom iznenađenju.

