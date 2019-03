Mislila da je trudna, a trbuh joj iskočio zbog tumora kao jabuka

Da bi ženi koja je trudna trbuh narastao toliko da se to primjećuje, trebala bi izostati barem tri menstrualna ciklusa, pa bih rekao da je je u slučaju žene koja je posumnjala da je trudna zbog trbuha ipak više riječ o zanemarivanju zdravlja, možda zbog prevelike želje za trudnoćom.

Naime, testiranje na trudnoću većina žena će obaviti nakon izostanka prve menstruacije i već tada se javiti liječniku, a tad se trbuh još ne može primijetiti, kaže ginekolog dr. Dubravko Lepušić iz KBC 'Sestre milosrdnice', komentirajući slučaj Josephine Clinton (49), koja je nakon dugotrajnih pokušaja da ostane trudna uz pomoć potpomognute oplodnje zbog trbuščića pomislila da se to i dogodilo, da bi ubrzo zatim otkrila da su za njen 'trudnički trbuščić' zapravo kriva dva tumora, jedan veličine jabuke, drugi veličine zrna grožđa.

- Trbuh mi se stvorio doslovno niotkuda, s tim da sam primijetila da u ostatku tijela mršavim. Tako sam izgubila guzu, ruke i noge su mi se istanjile, a smršavila sam i u licu - kaže Josephine.

Dodaje kako je neko vrijeme čak pokušavala vježbati, kako bi se riješila trbuha, no to joj nije uspijelo. Zbog toga su je prijateljica s kojima je u kolovozu 2017. godine pila kavu nagovorile da obavi test na trudnoću. Nije bila sigurna da je tu rješenje, jer su se ona i suprug Gary morali suočiti s dijagnozom da ne mogu imati djece, no na nagovor prijateljica je odlučila obaviti test.

- Bio je negativan, naravno - kaže razočarana Josephine te dodaje kako je cijelo vrijeme imala osjećaj da joj se u trbuhu nešto 'bućka', kao da je popila previše čaja.

Kad bi ležala na leđima, imala je osjećaj da joj se to nešto vraća u grlo, pa je počela spavati na gomili jastuka. Liječnik opće prakse posumnjao je u sindrom iritabilnog crijeva, no Josephine je ipak odlučila 'navratiti' do lokalne bolnice po drugo mišljenje.

Pregled je pokazao da su u pitanju dva tumora na jajnicima, jedan veličine jabuke, drugi veličine zrna grožđa.

- Liječnici su rekli da sam imala sreću što sam došla u to vrijeme, jer da sam čekala još samo nekoliko dana, ishod bi mogao biti puno gori - kaže žena koja je samo dva mjeseca nakon što se ponadala trudnoći završila na histerektomiji.

Dodaje kako nije sigurna koliko bi dugo trpila simptome da ju prijateljice nisu nagovorile da obavi test na trudnoću, te da se tada nije razočarala.

- Ne kažemo bez razloga da je žena u drugom stanju kada je trudna, jer većina žena zapravo podsvjesno osjeti da se u njihovom tijelu nešto događa. No, rast trbuha je već sindrom visoke trudnoće - komentira dr. Lepušić. Dodaje kako uvijek kada ženski trbuh naglo raste i samo se 'stvori', iza toga mogu biti druge stvari, a ne trudnoća.

- Najčešće je riječ o tumoroznim tvorevinama. Jedna od takvih tvorevina koje mogu brzo rasti su miomi, koji su benigni. Druga mogućnost su sarkomi, koji su maligna verzija i mogu jako brzo rasti. Prognoza u tom slučaju je vrlo često loša. No, najgora mogućnost su ciste na jajnicima koje također brzo rastu i mogu dovesti do izlijevanja tekućine u trbušnu šupljinu, zbog čega trbuh raste. To je jedna od najgorih malignih bolesti kod žena, jer se doslovno može dogoditi da nastupi brzo: Žena je jedan tjedan zdrava, a drugi ima dijagnozu - objašnjava dr. Lepušić.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Dodaje kako je jedini pravi način za održanje ginekološkog zdravlja žene, a time i zdravu trudnoću kod žena koje je priželjkuju i imaju uredne odnose, to da se djeluje preventivno, odnosno da žena jednom godišnje obavi preventivni ginekološki pregled. I tada se, dodaje, može dogoditi da u međuvremenu nastupe neke promjene, no barem se značajno povećava šansa da ih se primijeti na vrijeme.

- Sve ostalo je zanemarivanje zdravlja. To je općenito problem u društvu: Mi nemamo naviku ići liječniku preventivno, radi očuvanja zdravlja, već tek kad nam nešto jest, tako je i u ovom slučaju - zaključuje sugovornik.

Valja naglasiti da je Josephine Clinton svoje stanje zanemarila unatoč tome što je njena sestra Alison Locker (51) imala tumor jajnika, no sada kaže kako misli da je važo raditi na tome da se poveća svijest o simptomima na koje treba obratiti pažnju. Kaže kako, osim u sestrinom slučaju, o tome ranije nije mnogo čula, pa je zato problem pripisivala svemu drugome, osim tome.

- Vrlo su slični simptomi kod iritabilnog crijeva, a u međuvremenu sam posumnjala i na to da sam pretjerala s vježbanjem, pa da neugoda ide od leđa. Ukratko - nisam zbrojila dva i dva - kaže Josephine za Maily Dail.