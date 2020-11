Mislila da pas 'pušta vjetrove' i potrošila tisuće na veterinara - a onda je otkrila pravog krivca!

Zabrinuta vlasnica psa koja je potrošila tisuće na veterinara zbog svog psa ostala je zaprepaštena kad je otkrila odakle doista dolazi smrad zbog kojeg nije mogla živjeti danima

<p>Ona je objasnila kako je jedan dan večerala sa svojim suprugom kad je osjetila užasan smrad. </p><p>- Moj suprug je odmah napravio izraz lica, tako da sam znala da nisam jedino ja to osjetila, a gledao me je u čudu kao da sam to ja proizvela. Trudna sam i njuh mi je zato bio malo osjetljiv. Nisam mogla podnijeti miris i napustila sam prostoriju. Iskreno je pomalo smrdjelo na pokvarena jaja. Mislila sam da je to prdac od našeg psa, ali taj smrad nije bio normalan - napisala je.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Tijekom sljedećih nekoliko dana, ovaj smrad je nastavio dolaziti i odlaziti slučajno, a bilo ga je se nemoguće riješiti ni uz pomoć svijeća i tamjana, dodala je.</p><p>Na kraju, vjerujući da je njezin preslatki pas Jerry izvor smrada, promijenila mu je prehranu, ali kad ni to nije riješilo smrad, odlučila ga je odvesti veterinaru.</p><p>Tako je veterinar naručio nekoliko skupih testova kako bi otkrio što nije u redu s njezinim psom.</p><p>Ali, kad su rezultati bili gotovi, bila je zbunjena.</p><p>- Svi testovi su pokazali da je pas dobro. Izgubila sam razum. Počela sam umišljati da ćemo izgubiti psa. Bila sam jako pod stresom. Kad sam potpuno izgubila razum briznula sam u plač, a onda, nakon pet tjedana, mi je muž priznao da taj smrad ne dolazi od psa nego od njega - otkrila je nepoznata žena.</p><p>Bila je bijesna kad joj je njezin suprug otkrio istinu.</p><p>- Izbacila sam ga iz kuće. Nije mi smetalo što mi je u tom trenutku lagao, ali znao je da vodim psa veterinaru i šutio je. Bili su mu potrebni moji napadi panike da kaže istinu - dodala je.</p><p>Nakon nekog vremena ipak je pustila supruga da se vrati kući.</p><p>- Rekla sam mu da mi mora vratiti pola iznosa što sam potrošila na veterinara. Pristao je, ali nije bio baš sretan zbog toga. Trenutno me nije briga za njegovu sreću. Uopće ne razgovaram s njim i samo želim znati jesam li bila u pravu kada sam tražila da mi vrati pola iznosa ili sam pretjerala - tražila je pomoć na Redditu.</p><p>Drugi su komentirali kako je ovo smiješno i uznemirujuće, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/woman-spends-thousands-vet-farting-22950590">Mirror</a>.</p><p>- Ovo je bilo tako okrutno prema psu. Koliko je puta veterinar izvadio krv za ove pretrage? - bio je jedan komentar.</p><p>- Trebao bi platiti sve veterinarske troškove. Treba sazrijeti prije nego što dijete stigne - dodao je drugi.</p>