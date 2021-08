Mlada Zulema Rubio (24), iz New Jerseyja u SAD-u, koja je nedavno diplomirala pravo i postala asistentica u jednom odvjetničkom uredu, u travnju 2020. suočila se s neobičnim simptomima i teškom bolešću. Kad joj je nateklo lice, bila je uvjerena da je to povezano s viškom soli u prehrani i premalo vježbanja tijekom pandemije Covid 19, no kad su joj se povećali limfni čvorovi i postali bolni na dodir, otišla je na hitnu i ubrzo je upućena u Medicinski centar Sveučilišta Hackensack.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrabra Osječanka Ema Šarac koja je izgubila bitku s rakom jedan je od simbola hrabre borbe za život

Liječnici su joj tamo otkrili tumor.

Isprva su mislili da je oboljela od limfoma, no u srpnju joj je dijagnosticiran intimalni sarkom, rijedak zloćudni tumor. Zulemino stanje utjecalo je na krv koja joj je tekla od lica i mozga do srca.

Imala je sreće da ju liječi dr. Andrew Pecora, koji radi u Centru za rak John Theurer, Sveučilišta Hackensack, i jedan je od vodećih svjetskih stručnjaka za transplantaciju matičnih stanica i koštane srži, te staničnu medicinu i imunološka istraživanja. Kaže kako njene prve prognoze nisu bile dobre.

- Kad sam upoznao Zulemu, bojao sam se za nju. Bila je lijepa, mlada žena natečenih vena i lica. Kad sam došao do dijagnoze, znao sam da su vrlo ograničene šanse za to da joj pomognem – dodaje. Naime, ispostavilo se da je rak smješten u Zuleminoj gornjoj šupljoj veni, velikoj veni u gornjem dijelu tijela, koja nosi krv iz glave, vrata, gornjeg dijela prsa i ruku do srca.

Doktor Pecora, zajedno s timom liječnika koji su se specijalizirali za torakalnu i kardiokirurgiju, liječio je 23-godišnjaka, vrlo agresivnim planom liječenja. Uključivao je ciljanu kemoterapiju, imunoterapiju, pa onda svakodnevno zračenje šest tjedana.

- Bila sam u bolnici na stalnoj kemoterapiji 24 sata točno četiri dana za redom, i to svaka dva tjedna – priča Zulema o liječenju. Nakon toga je uslijedila komplicirana 14-satna operacija, gdje su liječnici morali ukloniti dio gornje šuplje vene i staviti 'cijevi' kako bi omogućili protok krvi.

- Ušla sam u operacijsku salu 24. ožujka 2021. i trajala 14 sati. Prva četiri sata liječnici su proveli utvrđujući što uopće mogu učiniti – priča djevojka. Dodaje kako nisu jedino oni bili u stresu – njena majka, Monique Jasso, cijelo je vrijeme nestrpljivo čekala vijesti. Na žalost, zbog pandemije nije mogla biti u bolnici sa Zulemom.

- Nakon četiri sata operacije, liječnici su me nazvali iz bolnice i rekli da su spremni pokušati nešto – priča Monique o tom iskustvu. Sljedeća vijest bila je da su uspjeli ukloniti tumor te da vjeruju da će Zulema biti dobro.

- Samo smo plakali i molili se i jako smo zahvalni – kaže majka te dodaje kako uspjeh liječenja prvenstveno povezuje s borbenim duhom svoje kćeri, kao i vrhunskim liječnicima.

- Operacija je bila jako komplicirana. Koristili smo sve alate i bez vještine cijelog tima koji je sudjelovao u liječenju, Zulema ne bi bila ovdje – odgovara na to dr. Pecora.

Znanje, vještina i tehničko umijeće koje su liječnici, zajedno s medicinskim sestrama i terapeutima radijacije unijeli u liječenje doista je bilo čarobna kombinacija i vjerojatno je da nema mjesta u zemlji na kojem bi Zulema mogla dobiti bolju skrb u tom trenutku, uvjerena je i Zulema, koja je odlučila govoriti o svom iskustvu, kako bi bila inspiracija drugima koji se suoče s takvim stanjem.

Također, želi poručiti da ne smijemo zanemarivati neobične simptome.

Što je intimalni sarkom?

Intimalni sarkom (ISA) iznimno je rijedak nediferencirani sarkom koji nastaje u plućnoj arteriji, a rjeđe u aorti ili njezinim granama. Ponaša se vrlo agresivno, tako da procjene pokazuju da je prosječno preživljenje pacijenata tek 5 do 18 mjeseci. Pacijenti s ISA-om većinom su srednje dobi u trenutku postavljanja dijagnoze i obično imaju nespecifične simptome, koji se ponekad pretvaraju u tromboembolijsku bolest. Kako se simptomi mogu zanemariti, često se dijagnosticira u uznapredovaloj fazi bolesti. Također, nerijetko se događa da je ta vrsta tumora rezistentna na konvencionalnu kemoterapiju, donosi Daily Mail.