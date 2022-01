Gemma Brown (30) iz Derbyja u Engleskoj imala je 26 godina kada su je svakodnevno počela boljeti leđa, no sve je pripisivala novom madracu od memorijske pjene koji su ona i partner Michael kupili kada su uselili u zajednički dom.

POGLEDAJTE VIDEO: Revolucija u otkrivanju raka

Mislila je da se možda samo treba naviknuti na novu podlogu za spavanje, ali bol se pogoršavala, a nisu pomagale ni tablete protiv bolova. Nakon dugog nagovaranja majke, Gemma je posjetila liječnika i krenula na pretrage.

U rujnu 2017. godine Gemma je saznala da boluje od rijetkog oblika raka vrata maternice.

- Bila sam šokirana... Rekli su mi da ne mogu imati djecu, to me je slomilo i plašila sam se kako će se Michael osjećati. Rekla sam mu da me ostavi, osjećala sam se krivom što mu ne mogu roditi djecu. Ipak, on je bio nevjerojatan. Ostao je uz mene... - ispričala je.



Gemma je prošla 5 krugova kemoterapije, 25 krugova radioterapije i 2 tretmana brahiterapije, a cijelo iskustvo je, tvrdi ona, bilo užasno.

- Moji roditelji i partner čekali bi me na hodniku odjela, pa su mogli čuti moje vriske... Kemoterapija je bila grozno iskustvo - opisala je. Iako je liječenje bilo uspješno, ostale su posljedice. Naime, sa samo 27 godina prošla je kroz menopauzu, a dan danas osjeća bolove u donjem dijelu trbuha kada joj je pun mjehur.

- Bez obzira na sve to sretna sam što sam živa - kaže ona, a svoju priču je podijelila jer, kako ona kaže, želi osvijestiti ljude da ne čekaju predugo s pretragama i ženama poručuje da redovito rade papa test i ginekološki pregled, piše The Sun.