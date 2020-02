Oboljeli od raka iskreno opisali kako je to biti na kemoterapiji

Dok operacija i zračenje djeluju direktno na stanice raka, odnosno odstranjuje se rak i zrače metastaze koje su s njime povezane, kemoterapija utječe na cijeli organizam. Daje se pacijentima zbog mogućnosti da se rak proširio na cijelo tijelo, odnosno da stanice raka postoje i daleko od izvornog tumora.

To je, zapravo, terapija kojom se truju najbrže rastuće stanice u organizmu, što su najčešće stanice raka, no istodobno trpe i drugi dijelovi tijela, posebno kosa, koža i probavni trakt. U osnovi, nije riječ o jednom lijeku, nego kombinaciji, odnosno romantično rečeno 'koktelu lijekova', koji različito djeluju na ljude. Evo što o kemoterapiji kažu Amerikanci oboljeli od raka koji su je morali izdržati:

'Primala sam kemoterapiju tijekom trudnoće'

- Bila sam u 16. tjednu trudnoće s petim djetetom kada mi je dijagnosticiran rak dojke. Liječnici su zaključili da se ne može čekati s liječenjem, pa je obavljena lumpektomija (poštedna operacija dojke) i primila sam 6 ciklusa kemoterapije - priča Stephanie Rushton Partridge (36).

Nakon poroda prošla je još 4 ciklusa kemoterapije, dvostruku mastektomiju, 25 ciklusa zračenja i histerektomiju. Bila je prestravljena. Srećom, dječak kojeg je nosila rođen je zdrav i snažan, a sve što je prošla iskoristila je kao inspiraciju za knjigu i za to da pomaže drugim majkama koje prolaze slično iskustvo.

- Jedna od manje poznatih nuspojava kemoterapije je to da vas može dovesti do menopauze. Budući da sam ju primila u ranim 30-ima, nema mnogo žena mojih godina koje su to prošle, ali ima puno starijih žena kojima se to dogodi. Uvijek mi bude teško kad me žene pitaju za to. Najteži dio je to što ne znam uvijek gdje se sada uklapam: ja sam mlada mama, ali i žena koja je u menopauzi - kaže Stephanie.

'Kemica je ubila rak, ali i toliko dobrih stvari...'

- Otkrila sam da imam rak kad sam podigla najmlađu unuku i osjetila pucketanje u leđima. Pokazalo se da je u pitanju limfom kralježnice i odmah sam operirana. Zatim je došla kemoterapija. Brzo sam shvatila da je riječ o otrovu koji ubija sve pred sobom. Počelo je s mojom kosom. Nisam ju htjela gubiti tjednima, pa sam se odmah ošišala na ćelavo, no toliko me to potreslo da sam jedva izdržala.

Sa svakom terapijom, u razmaku od tri tjedna, baš kad bih se počela osjećati bolje, opet bih jako oslabila. Kemoterapija je dovela do čudnih promjena na mojoj koži, pogotovo sluznici. Izazvala je čireve u ustima koji su bili tako teški da nisam mogla jesti. Pred kraj liječenja završila sam u bolnici s nula bijelih krvnih zrnaca, jer je otrov s rakom ubio i toliko dobrih stvari, priča Sonny Demarco (60). Ipak, sve se to nekako zaboravi, s obzirom da je od 2016. godine - izliječena.

'Naučila sam da život ne prestaje samo zato što to želite'

- Jedan od najtežih dana bio je onaj kad sam otkrila da imam rak dojke. Išla sam na kemoterapiju svaka dva tjedna, u srijedu, pa bih ostala kod kuće u četvrtak i petak, a onda bih se u ponedjeljak vratila na posao. Čudno je da sam nakon tretmana uvijek žudjela za hamburgerima, koje sam, srećom, mogla jesti, zbog lijekova protiv mučnine koje sam primala, priča Rose Judkins (49).

'Gubitak kose bio je puno više od toga'

- Prvi znak da će mi zbog kemoterapije početi padati kosa bilo je bolno vlasište, kao kad predugo nosite kosu prejako stisnutu u rep. Bol je postala toliko jaka da mi je zadavala glavobolje. Tad mi je kosa počela ispadati u pramenovima, tako da su ostajali iza mene gdje god bih naslonila glavu. Kad bih prstima prošla kroz kosu, otpadala je u pramenovima, pa sam zatražila od supruga da me ošiša. Osjećala sam se kao da na neki način gubim svoj identitet i ženstvenost, priča Brittany Long (32).

Morala je proći kroz krug najteže moguće kemoterapije, koja joj je u potpunosti uništila koštanu srž, kao i okusne pupoljke. Sve što bi stavila u usta imalo je metalni okus i prošli su tjedni i tjedni prije nego je ponovo počela uživati u hrani, priča.

'Steroidi su bili gori od kemoterapije'

- Morao sam proći šest mjeseci kemoterapije, a jedna od nuspojava bio je gubitak kilograma. Ionako sam ih trebao riješiti, pa sam počeo gledati pozitivno na to. No, steroidi koje sam primao zajedno s kemoterapijom doveli su do toga da dobijem 14 kilograma. Osim toga, uzrokovali su mi nesanicu te probleme sa spavanjem čak i onda kad bih zaspao. Imao sam bizarne snove.

Samu kemoterapiju sam podnio ok i nikad nisam izgubio kosu u potpunosti, ali se prorijedila. Srećom, opet je brzo narasla, priča Dennis Legori (47). Štoviše, ne samo da su mu vlasi postale čvrste i deblje nego ranije, nego su postale i tamnije. Prije liječenja je imao nekoliko sijedih, a sad je puno tamniji, kaže.

'Nuspojave su djelovale gotovo gore od raka'

- Prije nego što sam započela s kemoterapijom, liječnik me zamolio da potpišem odobrenje. Dokument na 36 stranica koji detaljno opisuje sve što bi moglo poći po zlu, uključujući krvarenje u mozgu, srčane probleme i u osnovi svaku zastrašujuću bolest osim raka koji sam već imala. Plakala sam cijeli dan. Kako sam, dovraga, uopće trebala donijeti takvu odluku - pita se Nancy Paleka (30).

'Kemoterapija nije jedan lijek'

- Za kemoterapiju se mogu koristiti razni lijekovi i svaki ima svoje nuspojave. Stavili su me na jednog koji se naziva 'crvenim vragom', zbog groznih stvari koje čini. Ne samo da ćete izgubiti kosu i osjećati se bolesno, već možete trebati i obloge na koži, jer ju može uništiti. I to sam primala cijeli tjedan, kroz venu u ruci - kaže ​​Jessica Rowley (35).

'Kao gripa koja se ponavlja i ponavlja'

- Najbolniji dio kemoterapije bilo je umetanje kanile, poslije toga bih se osjećala dobro. Nije gorjela u mojim venama i tjerala me na povraćanje kao mnoge druge, no tri dana nakon kemoterapije osjećala bih se loše - slabo, izmoreno, s bolovima u tijelu. Bila je to odgođena reakcija, kao gripa koja se ponavlja, kaže Camille Austerfield (26).

'Smrzavala sam se cijelo vrijeme'

- Najveće iznenađenje bilo mi je to koliko bi mi bilo hladno tijekom infuzije. Zato sam svaki puta nosila sa sobom toplu dekicu i papuče. To ne samo da bi me ugrijalo, nego je bilo lijepo osjećati nešto poznato u toj sterilnoj sobi. Druga čudna stvar bilo je to koliko mi se piškilo nakon terapije - kaže Tracy Olsten (40).

'Iscrpljenost je postala moje drugo ime'

- Znala sam se osjećati toliko iscrpljeno da nisam mogla stajati na nogama. I taman kad bih se počela oporavljati, došlo bi vrijeme za drugi ciklus terapije. Tako sam se osjećala iscrpljeno i bez energije većinu vremena. Izgubila sam svu kosu, uključujući trepavice, obrve i sve dlake na tijelu - priča Jess Hodgson (40), a prenosi Reader's Digest.

