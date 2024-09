'Mislila sam da me muž vara, no istina je zapravo još gora...'

Nakon što je izgubio interes za njihov seksualni život, Britanka Helen je bila uvjerena da ju suprug John vara. Zato je odlučila zaviriti u njegov laptop, misleći da će otkriti dokaze prevare, no istina je bila mnogo strašnija.

- Shvatila sam da je posjećivao porno stranice na kojima se prikazivao nasilan, ekstreman sadržaj. Očekivala sam da ću pronaći e-mailove između njega i ljubavnice ili rezervaciju za romantičnu večeru. Umjesto toga, otkrila sam da je moj suprug ovisnik o pornografiji - rekla je Helen.

- Osjećala sam se bolesno od šoka i gađenja. Ono što je gledao bilo je grubo, nasilno, a djevojke su izgledale prilično mlade – neke su djelovale kao da su tek u kasnim tinejdžerskim godinama - dodala je.

Helen nije samo šokirao sadržaj koji je John gledao, već i količina.

- Ulogirao bi se prije nego što bi doručkovao, dok sam ja spremala djecu za školu. Posjećivao je brojne stranice dok je navodno trebao raditi. Bilo je jasno da mu je to preuzelo život - navela je šokirana majka i supruga.

John je samo jedan od sve većeg broja sredovječnih muškaraca koji se bore s ovisnošću o pornografiji, a Helen je sada dio zajednice žena koje su krajnje razočarane ponašanjem svojih partnera.

Iako se problem ovisnosti o pornografiji često povezuje s mlađim muškarcima, sve više su to muškarci dovoljno stari da budu muževi i očevi, pa čak i djedovi, koji se u tajnosti prijavljuju na porno stranice.

Foto: 123RF

Nedavne statistike pokazuju da se broj ljudi ovisnih o pornografiji u Velikoj Britaniji utrostručio od početka pandemije. Podaci koje je objavila UK Addiction Treatment Group (UKAT) otkrivaju da je 60.000 ljudi u Velikoj Britaniji posjetilo njihovu internetsku stranicu za podršku u ovisnosti o pornografiji 2021. godine, u usporedbi s 10.500 ljudi 2020. godine.

Međutim, čini se da su sredovječni muškarci, posebno oni stariji od 50 godina, ti koji sve češće posežu za pornografijom. Londonska podružnica UKAT-a tjedno prima dva nova pacijenta, a stručnjaci strahuju da je to samo vrh problema.

Neki pacijenti provode polovinu svog budnog vremena pretražujući internet u potrazi za pornografijom. Prema istraživanju Ofcoma, od 13,8 milijuna ljudi koji gledaju pornografiju online, petina to čini tijekom radnog vremena, a svaki posjet u prosjeku traje 55 minuta.

Još šokantniji su podaci klinike Paracelsus Recovery iz Londona i Züricha, koja procjenjuje da polovica muškaraca pati od 'problematične' razine korištenja pornografije. Klinika bilježi porast pacijenata za 150% od 2019. do 2023. godine.

U posljednjih nekoliko godina zabilježeni su slučajevi ovisnosti o pornografiji povezani s nasilnim zločinima protiv žena, poput ubojstva Grace Millane 2018. godine.

Što stoji iza ovog eksplozivnog porasta konzumacije pornografije kod sredovječnih muškaraca? Alex Warden, vodeći terapeut za liječenje ovisnosti u grupi Priory, kaže da je povećanje broja ljudi koji rade od kuće jedan od faktora, kao i društveni mediji.

- Rad od kuće pruža više mogućnosti za ispoljavanje ovisničkog ponašanja. Dosada i nedostatak socijalne interakcije stvaraju prilike za razvoj ovisnosti, bilo da je riječ o kupovini, pornografiji, društvenim medijima ili alkoholu. Pornografija je lako dostupna na svim uređajima, a zabilježen je i porast potražnje za 'retro' pornografijom iz 70-ih i 80-ih godina, što bi moglo vraćati starije muškarce u njihove tinejdžerske godine, pružajući element bijega - dodaje Alex.

- Ponekad je to jednostavno osjećaj usamljenosti koji ih navodi na to. Najpopularniji dan u tjednu za gledanje pornografije je ponedjeljak. Ljudi se povezuju tijekom vikenda, a zatim se osjećaju usamljeno u ponedjeljak, pa se prijavljuju online - navodi.

Ovisnici postaju ovisni o naletu dopamina koji dobiju gledanjem pornografskih sadržaja. Kako se razina dopamina s vremenom smanjuje, ovisnici moraju provoditi sve više vremena na stranicama za odrasle.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Helen (42) i John (44) upoznali su se 2004. i vjenčali nekoliko godina kasnije, te imaju sina i kćer, u dobi od 13 i 10 godina.

Helen opisuje njihov brak prije otkrića kao 'istinski sretan i stabilan'. Nakon što je John izgubio posao tijekom prvog lockdowna 2020., zaposlio se na novom poslu, uglavnom radeći od kuće.

- Ja sam radila kao ključna djelatnica i bila vani, a kad sam primijetila da je njegovo raspoloženje loše, mislila sam da mu nedostaje ured i kolege - kaže Helen.

- Tada je prestao inicirati seks, a kad bih ja pokušala, govorio bi da je umoran ili da se ne osjeća dobro. Prije toga, seks nam je bio dobar – ništa previše avanturistički, ali uvijek smo bili bliski i uživali u seksu barem dvaput tjedno - ispričala je.

- U početku sam mislila da je to faza, ali do lipnja 2021. naš brak je postao nesretan. John nikada nije želio izlaziti sa mnom, seksa nije bilo i bio je vrlo distanciran. Pokušala sam razgovarati s njim, ali rekao je da ima problema na poslu, i vjerovala sam mu. Izbjegavao je provoditi vrijeme sa mnom odlazeći na piće s prijateljima, i počela sam sumnjati da me vara. Odlučila sam pronaći dokaze koji bi potvrdili moje sumnje. Znam da je bilo pogrešno, ali počela sam provjeravati njegov telefon i laptop - izjavila je.

- Ono što sam pronašla bio je šok. U povijesti pretraživanja bilo je na desetke porno stranica. Vidjela sam da ih je posjećivao dok je trebao raditi, kao i kod kuće nakon što bih ja otišla u krevet. Shvatila sam da što je više bio uvučen u taj svijet, to je stvaralo veću udaljenost među nama - ispričala je.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Helen je odlučila posjetiti stranice koje je John posjećivao kako bi se suočila s onim što je gledao.

- Bilo je nasilno i odvratno. Žene su bile mlade, s gotovo savršenim tijelima koja su izgledala nestvarno. Bila sam bijesna što ga to uzbuđuje i pomislila: 'Nije ni čudo što me više ne privlači.' Seks je bio nasilan i grub – ništa slično onome što smo mi radili. Osjećala sam se nedovoljnom, kao da nisam dovoljna za njega - navela je.

Helen je znala da mora suočiti Johna, i kad je to učinila, on se slomio i priznao da je ovisnik. Rekao joj je kako mu je postalo navika prijavljivati se, da ga je sram, ali da jednostavno ne zna kako prestati.

- John je inzistirao da me još uvijek voli i da me nikada ne bi prevario. Ali na neki način, to mi je bilo još gore. Osjećala sam da više ne znam tko je on - priznala je Helen.

Anti-pornografska aktivistica dr. Gail Dines, izvršna direktorica Culture Reframed, kaže da pornografija nije samo štetna za odnose i dobrobit žena.

- Muškarci koji gledaju pornografiju vjerojatnije će seksualno uznemiravati, silovati ili sudjelovati u nasilnom seksu. Što više gledaju, to postaju desenzibilizirani. To znači da traže više pornografije, više nasilja i žele bizarnije radnje - ispričala je.

- Što više gledaju, postaju manje osjetljivi. To znači da traže više pornografije, više nasilja i žele više bizarnih radnji. To utječe na njihov učinak u vezama, ne samo seksualno, nego općenito. Nema intimnosti – žene vide kao jednokratne seksualne objekte - izjavila je.

Tijekom posljednjih godina, šokantni slučajevi dospjeli su na naslovnice, gdje je korištenje pornografije povezano sa zastrašujućim zločinima protiv žena.

U prosincu 2018. Britanku Grace Millane ubio je ovisnik o pornografiji Jesse Kempson, tada 27., uoči njezina 22. rođendana.

- Čak je i tražio na internetu ekstremne pornografske sadržaje satima nakon što ju je zadavio u hotelskoj sobi na Novom Zelandu. Proglašen je krivim za ubojstvo i osuđen na doživotni zatvor - izjavila je liječnica.

Te je godine Ryan Thornton, tada 20-godišnjak, za kojeg je na sudu rečeno da je 'ovisan o mračnoj i uvrnutoj nasilnoj pornografiji', nakon 'dugotrajne borbe' nasmrt izbo svoju cimericu Stelu Domador-Kuzmu (34).

Sud je saznao da je Thornton gledao nasilnu pornografiju na svom računalu noć prije napada u srpnju 2018. Dobio je doživotnu robiju.

Godine 2020. osnovana je parlamentarna skupina svih stranaka kako bi identificirala različite probleme uzrokovane pornografijom i utvrdila koji bi pravni okvir mogao biti potreban za njihovo sprječavanje.

Zastupnica Dame Diana Johnson je supredsjedateljica i kaže da se zakon mora promijeniti.

- Među mnogim uznemirujućim nalazima, pronašli smo široko rasprostranjeno zlostavljanje žena u proizvodnji pornografije, kao i endemsko nasilje nad ženama prikazano u glavnoj pornografiji. Također smo pronašli dokaze da potiče seksualno nasilje, dehumanizira i objektivizira žene - navodi Johnson.

Tu je još jedna slična priča. Naime, Margaret (40), razvela se od svog 45-godišnjeg supruga Jamesa manje od godinu dana nakon što se udala, nakon što je saznala da je ovisan o pornografiji.

Tajnu svog supruga saznala je u svibnju 2023., kada je otkrila neobične isplate s njihovog zajedničkog bankovnog računa.

Već je primijetila promjenu u njegovom ponašanju, postao je sve povučeniji, manje intiman s njom i nije htio izlaziti, čak ni s prijateljima.

- Često bi rekao da mora raditi do kasno i nestao u svom kućnom uredu. Mislila sam da je zauzet i pod stresom zbog posla i da je najbolje da ga pustim. No, onda sam vidjela neobična plaćanja - izjavila je Margaret.

Foto: Canva (ilustracija)

- Kada sam mu to rekla, slomio se i priznao da su za pornografske stranice. Mislim da je želio priznati. Objasnio je da je počeo gledati iz zabave, ali je izmaklo kontroli. Rekao je da želi prestati, ali ne može, i želio je potražiti pomoć - rekla je.

- Moje samopouzdanje bilo je poljuljano. Mrzila sam samu sebe, misleći da mu nisam bila dovoljna i osjećala sam da sam ga ja natjerala da to učini. Možda nisam bila dovoljno dobra u krevetu ili nisam bila dovoljno seksi za njega - dodala je.

Margaret je odbila Jamesove molbe da idu na savjetovanje i raskinula brak, povjerivši se samo bliskim prijateljima, zbog srama koji je osjećala.

- Bilo je previše laganja i tajnovitosti. On nije bio ono što sam mislila da jest. Pokušavam nastaviti sa svojim životom, ali teško je nakon takve izdaje - izjavila je.

Alex Warden ima nekoliko savjeta za one u srednjim godinama koji se boje sebe ili svog partnera da postanu ovisni o pornografiji.

- Treba pronaći nove hobije i aktivnosti, koji potiču društvenu interakciju - savjetuje.

- To može biti težak korak i nije uvijek lako prihvatiti promjene srednjih godina, ali znamo da je društvena izolacija veliki pokretač ovisnosti - dodala je.

Dok ovisnost o pornografiji može uništiti veze, stručnjakinja za odnose Natasha Silverman kaže da se neki mogu vratiti na pravi put uz pomoć.

- Terapija odnosa, individualno ili u paru, može biti iznimno korisna. Razgovori o tome što to znači važni su kako bi se opustošenom partneru ili paru dalo prostora za tugovanje, rješavanje stida i razgovor o tome što bi željeli od svog seksualnog života. Žene bi trebale zapamtiti da samo zato što vaš partner želi nešto seksualno, to ne znači da mu to morate dati - izjavila je Natasha.

Helen i John odlučili su se na terapiju za parove i nadaju se da će spasiti svoj brak.

- Rano je. Ali na kraju sam odlučila da ne mogu odbaciti 15 godina braka. Imamo dvoje djece koja ne znaju ništa o tome – nitko ne zna. Terapija mi pomaže da shvatim da me, unatoč onome što je John učinio, voli. Intimnost je bila teška, ali nadam se da ćemo jednog dana vratiti svoje živote na pravi put, u spavaćoj sobi i van nje - zaključuje Helen, piše The Sun.