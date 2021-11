Britanac Madison James (39) muški je eskort koji po jednoj noći naplaćuje 1800 funti (15.480 kuna), a hvali se kako ima mnogo zadovoljnih klijentica. Uz pomoć modela Shelly Dulieu, napisao je i sedmodnevni vodič za sve one koji žele začiniti svoje ljubavne živote.

Ovaj samoprozvani seksualni stručnjak daje savjete i svojim muškim kolegama koji žele 'unaprijediti izvedbu'.

- Mnogo mojih klijentica nisu zadovoljne u odnosima jer muškarci nisu usredotočeni na to da ih zadovolje. Ne uzimaju dovoljno vremena da u potpunosti istraže njihova tijela i često im je teško prihvatiti savjet - kaže Madison i dodaje da je to jedan od razloga zašto ljudi poput njega postoje.

- Mislim da muškarci ne ulažu dovoljno vremena u učenje kako zadovoljiti ženu. To je nešto što pretpostavljamo da instinktivno znamo ili bismo trebali znati, no koliko god bili vješti ili nevješti u tome, važno je da odvojite vrijeme kako biste saznali što uzbuđuje partnera - kaže Madison.

1. DAN: TAJNA ŠIFRA - DAN BEZ SEKSA

Stvorite svoju tajnu šifru. Kažite partnerici: 'Kad god te lagano dodirnem po leđima, poškakljam po vratu ili ruci, razmišljam o seksu'. Morat ćete to učiniti nekoliko puta tijekom tjedna kako bi se partnerica osvijestila da ste je dotaknuli, a onda će ubrzo znati, već kad krenete prema njoj, što točno mislite, a da ne kažete ni riječ.

Ali upamtite, učinite to u javnosti, bez da ljudi to primijete. To je vaš tajni kod koji nitko drugi ne može razumjeti i možete ga koristiti bilo gdje. Zabavno je to činiti u javnosti bez da itko išta primijeti, baš kao da ste tinejdžeri. Ako partnerica pocrveni, znat ćete od čega je, i to samo vi, nitko drugi.

No zapamtite, danas nema seksa.

2. DAN: ZAGRLJAJ - NEMA SEKSA

Kada dolazi s posla, dočekajte ju sa zagrljajem. Ne zagrljajem od dvije sekunde, već neka to bude onaj dugi zagrljaj u kojem stvarno možete osjetiti toplinu njena tijela. I ona vašu. Zamolite je da vizualizira oslobađanje svih stresova dok se prepušta u vašim rukama. Gledajte ju, neka zna da vam je nedostajala i da se sada može osjećati sigurno. Kasnije tijekom te večeri zapalite mirisne svijeće i smirite se uz televiziju i zagrljaj.

Nakon što se opusti, zamolite ju da ju izmasirate. Obratite pažnju na njenu kožu, i svakako je pitajte odgovaraju li joj vaši pokreti. Bit će to odličan uvod - za san.

Zapamtite, nemojte se seksati.

3. DAN: 300 POLJUBACA - NEMA SEKSA (JOŠ!)

Poklonite joj danas 300 poljubaca, ali ona neka izabere - gdje. Poljupci neka krenu od malih pusica do jednog pravog 'dubokog' poljupca. Kada krenete odbrojavati onih posljednjih 50, ona će stvarno početi razmišljati o tome gdje želi da je ljubite i to možda neće biti tamo gdje mislite. Danas neka sve ostane na poljupcima, još uvijek se suzdržite od seksa.

Muškarcu će vjerojatno odgovarati da on ne bude toliko u fokusu, kad vidi koliko njegova partnerica uživa, a saznat će i gdje obično ona voli da ju se ljubi (u vrat, leđa).

4. DAN: UZBUĐENJE - ALI JOŠ NEMA SEKSA

Istražite ljestvicu uzbuđenja kod vaše partnerice. Ljubite ju, mazite, ližite i radite sve ono što mislite da ju napaljuje, ali joj nemojte dopustiti orgazam. Na toj skali od jedan do deset, ne dopustite joj da prijeđe osam. Neka se diže i pada između četiri i sedam. Nemojte se seksati. Nastavite ovo raditi i tijekom nadolazećih dana. To će biti izazov jer će se svaki dan bez orgazma pojačavati razina uzbuđenja - za oboje.

Možete joj slati tekstualne poruke tijekom dana podsjećajući je na prethodnu noć. Također, pitajte je što bi željela da joj učinite kad se vratite kući. Dopustite joj da koristi svoju maštu i neka zna da ste tu kako biste joj ugodili u svakom pogledu. I nemojte se iznenaditi ako dođe kući pomalo frustrirana, samo se pobrinite da je utješite i potaknite je da bude strpljiva.

Osjećaji će se intenzivirati kako svakim danom uzbuđenje raste.

5. DAN: MASAŽA - NEMA SEKSA

Kada navečer izađe ispod tuša, ponudite joj da joj cijelo tijelo namažete kremom. Možete koristiti masažno ulje. Dodajte nekoliko kapi njenog omiljenog eteričnog ulja prije nego joj nježno milujete tijelo. Ali izbjegavajte njezine erogene zone. Zamolite ju da zatvori oči i postane svjesna dijela tijela gdje god osjeća vaše ruke na sebi.

Udišite i vi miris ulja na njezinom tijelu i polako izdišite. Ovo će biti još jedan dan bez seksa. Možda će vam biti teško suzdržati se, ali uživajte u njenom tijelu koliko možete. Vaša će se partnerica iznenaditi kad iskoristite njeno omiljeno ulje, ali i vašoj posvećenosti masaži njenih leđa i stopala.

6. DAN: ORALNO ZADOVOLJSTVO - NEMA SEKSA

Sjajan način za početak dana, prije nego što odjurite na posao, je pružanje oralnog zadovoljstva. Koristite ovaj trenutak da zadate ton ostatku dana. Kada se ujutro probudite, prvo što trebate učiniti je zagrliti svoju partnericu i zatim se spustiti dolje. Bit će super napaljena nakon svega što ste taj tjedan odradili. U ovoj će fazi sada već ludjeti od želje za vama. Ali, unatoč tome, nemojte se seksati.

Možda će muškarcima biti teško što do ovog trenutka nisu dobili bar malo uzvraćene ljubavi, ali shvatit ćete koliko to partnerici znači.

DAN 7: VELIKA NOĆ ZAČINJENA SEKSOM

Ovo je velika noć u kojoj ćete ispoljiti sve moguće emocije. Pripremite se na to jer će ona vjerojatno biti spremna vas proždrijeti zbog cjelotjednog zadirkivanja. Pobrinite se da je pogledate duboko u oči i da se stvarno povežete s njezinom energijom. Potaknite ju da se opusti i držite je u rukama, blizu sebe. Kako bi iskustvo bilo intenzivnije, duboko udahnite iz trbuha i usporite tempo.