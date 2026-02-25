Ako mislite da je vaš ljubimac posebno fotogeničan ili jednostavno urnebesan, sada je prava prilika da to podijelite s nama i našim čitateljima
Uključite se i vi
Iskoristite lijepo vrijeme! Šaljite nam fotke svojih zaigranih ljubimaca u prirodi
Čitanje članka: < 1 min
Imate psa koji obožava pozirati pred kamerom? Ili mačku koja se tijekom spavanja namjesti u najneobičnije poze? Sad je prilika da ih svi vidimo! Pošaljite nam fotografije svojih ljubimaca - bilo da su dlakavi, pernati ili čak ljuskavi.
U prozorčiću ispod upišite svoje podatke i učitajte fotografiju. Najzanimljivije, najsmješnije i najneobičnije trenutke rado ćemo objaviti. Tko zna, možda baš vaš ljubimac postane zvijezda!
U nastavku pogledajte fotografije ljubimaca koje su nam poslali naši čitatelji. Zahvaljujemo svima koji su podijelili svoje male prijatelje s nama. Ako još niste, i dalje stignete poslati svoju fotografiju i pridružiti se u galeriji.
