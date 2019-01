Mišljenje žena: Koliko čekati da se javite poslije prvog spoja...

Nema boljeg osjećaja nego kad prvi spoj prođe savršeno. Razgovor je bio super, sve su šale upalile, i oboje znate da želite ovo drugo vidjeti bez odjeće. Ukratko, bit će i drugi spoj i toga ste oboje svjesni.

Sve dok sve ne uništite SMS porukom. Ništa nije kao dolazak doma nakon spoja za pamćenje a onda se nađete kako buljite u ekran mobitela pitajući se što iduće napraviti. 'Da pošaljem poruku? Ili bolje ne? Što da kažem? Koliko da čekam prije nego to kažem?'.

Foto: Dreamstime

Pisanje poruka je teško. Druga strana ne čuje vaš ton, a vi nemate osjećaj za dobar tajming. Poruke su često kao 'delikatan ples', pogotovo ako se dopisujete s nekim koga ste tek upoznali i ako vam je stalo hoćete li tu osobu opet vidjeti. Porukom možete potpuno 'zapečatiti' sve što nije bilo izrečeno na glas, ili pak totalno sve upropastiti.

Zato su novinari portala Men's Health.com kontaktirali Trippa Kramera, domaćina niza internetskih videosnimaka pod nazivom 'How to Talk to Girls' (Kako razgovarati s curama), u kojima se objašnjava što žene vole i kako im prići. Osim s njim, popričali su i sa ženama koje su sreli i pitali za mišljenje iz prve ruke.

Foto: Dreamstime

Ne pišite poruku čim izađete iz bara. Ali nemojte ni čekati predugo.

Čak i ako želite poslati poruku čim ste otišli sa spoja, i napisati nešto poput 'Bilo je super' ili 'Dođi doma sigurno', Kramer misli da je bolje malo pričekati.

- Ostavite malo misterije. Dobro je da se vama i njoj slegnu dojmovi sa spoja, a onda se javite u roku o dva, tri dana i pitajte možete li se opet naći - kaže Kramer i dodaje da je ključni izraz 'u roku od', i da ga ne bi smjeli shvatiti tako da čekate kraj trećeg dana jer bi to moglo biti izazivanje sreće.

Foto: Dreamstime

Reakcija žena

- Priznajem da sam uživala 'u potjeri' kad sam bila mlađa. Ako mi se tip svidio, a nije odmah poslao poruku, uhvatila bi me panika i nestrpljivo bih čekala zbog čega mi se sviđao još više. Sve je to dio 'igre' - rekla je jedna žena i dodala da sada, kad je u 30-ima, odmah zna želi li tipa opet vidjeti ili ne. Ako želim, a javi mi se tek dva ili tri dana kasnije, mislila bih kako se poigrava sa mnom i kako 'više nemam' 24 da mi je to fora - rekla je Elizabeth (33). A s njom se uglavnom složila i nekoliko godina mlađa Sharon.

- Predugo je čekati dva, tri dana da se netko javi, pogotovo ako smo oboje osjetili da se želimo opet vidjeti - kaže Sharon (28).

Nastavite s razgovorom gdje ste stali na prvom spoju

- Kad ste spremni za drugi spoj javite mu se (ili njoj) i spomenite nešto o čemu ste razgovarali prvi put, ili upotrijebite nešto s čim ste se zajedno šalili na spoju. Nakon toga razgovor spontano teče - kaže Kramer i upozorava:

- Pripazite da ne uđete u 'zamku SMS-a' i da se ne javljate toj osobi prečesto jer ne želite prijatelja za pisanje već nekog s kom ćete izlaziti. Zato je bolje reći što manje preko mobitela.

Foto: Dreamstime

Reakcija žena

- Što manje kažete porukom, to bolje. Kad ćemo se poznavati bolje, možemo početi jedan drugome slati poruke o tome kakav je tko dan imao. A ideja da me tip nasmije porukom o nečemu s čim smo se šalili na spoju mi se definitivno sviđa - rekla je Sharon (28)

Što prije isplanirajte idući spoj

Ako samo šaljete poruke, a ništa ne poduzimate, drugoj će strani dosaditi ili će pomisliti kako niste zainteresirani. Ako ga/ju stvarno želite ponovno vidjeti, isplanirajte idući spoj.

- Nakon što ste poslali tri, četiri poruke na koje vam je odgovorila, isplanirajte spoj i pozovite ju van opet. - kaže Kramer i upozorava da 'pripazite da spoj bude drugačiji od prvog'.

- Ako ste prvi put išli na piće, sada organizirajte večeru za dvoje. Ne želite da drugoj strani bude dosadno već na početku, neka bude raznovrsno - preporučuje.

Foto: Dreamstime

Reakcija žena

- Bože, da. Užasno je kad mi se tip svidi na prvom spoju, a onda nikako da nešto poduzme već mi šalje poruke sa svojim tijekom misli - kaže Leah (27). Dodaje kako 'vjerojatno želi na drugi spoj ako je odgovorila na poruke, a ako i on želi, neka ju pozove, jer ako ne želi nema smisla da uopće šalje poruke'.

Neka poruke ne budu seksualne

Osim ako je bilo seksa na prvom spoju. Ako i je, to je u redu, ali ako nije, nemojte početi sa seksualnim porukama jer će ispasti da želite previše prerano.

- S porukama koje idu u tom smjeru riskirate jer još ne poznajete djevojku. Zato pričekajte da prijeđete tu zamišljenu granicu u stvarnom životu - kaže Kramer i savjetuje da 'ako ona počne stvari tako postavljati, pratite ju ali budite blagi'.

- Zapamtite da ju želite vidjeti i s njom dijeliti neke stvari uživo, a ne od nje napraviti 'prijateljicu za seksualno dopisivanje' - zaključuje.

Foto: Dreamstime

Reakcija žena

- Žene vole seks koliko i muškarci. To se valjda zna. No valjda ćete prije upoznati barem nekoliko naših odjevnih kombinacija. Jer ako mi odmah pišete kako bi me rado vidjeli golu, vrlo vjerojatno takve poruke izmjenjujete s više djevojaka - zaključuje Grace (31).

VIDI OVO! HOROSKOP: Ovnovima će biti romantično, Rakovi su partijaneri, a kako ćete Vi dočekati Novu godinu?