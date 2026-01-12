Miu Miu jakna pukla nakon dva nošenja? Luksuzna moda na udaru kritika influencera

Kako prenosi CNN, Kaye je na svom TikTok profilu, gdje ga prati više od 13 milijuna ljudi, objavio viralne videozapise u kojima detaljno pokazuje nedostatke na svojim novim Miu Miu komadima.

U prvom videu, objavljenom početkom rujna, rekao je da je “veliki fan Miu Miu”, a zatim pokazao kako mu je odmah po otvaranju odjeće otpao zlatni gumb s traper prsluka. - Samo sam ga normalno otvorio - kaže Kaye u videu.

Osim prsluka, Kaye je imao problema i sa smeđim džemperom čiji je srebrni patent pukao. - Nikad mi se nije dogodilo da se više komada iz iste trgovine raspadne čim ih donesem kući. Ovo je stvarno užasno - rekao je.

Tri dana kasnije, kad je primio zamjenske komade, situacija se ponovila, gumb s prsluka ponovno je otpao.

CNN također prenosi slične slučajeve drugih kupaca. Tiffany Kim, dentalna tehničarka iz SAD-a, na Instagramu je pokazala sivu Miu Miu flis jaknu koju je kupila mjesec dana ranije, a čiji je vez otpao. - Nije stvar u tome da ne mogu platiti popravak. Kupila sam ovu jaknu za 2.000 dolara i nosila je samo dva puta - rekla je Kim.

U sličnom tonu, dizajnerica iz Seattlea, Elena Qiu, snimila je video Maison Margiela cipela s “iznenađujuće šupljim” petama. Cipele koje je platila 1.000 dolara nisu bile od slojevite kože nego od plastike, što je prema njezinim riječima pokvarilo dojam luksuza.

Ovi videozapisi izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi korisnici, kako prenosi CNN, dovode u pitanje opravdanost visokih cijena i kritiziraju industriju zbog pretjeranog fokusiranja na brendiranje i trendove, a ne na kvalitetu.

Što se događa s kvalitetom luksuzne robe?

Eksperti smatraju da visoka cijena više ne garantira vrhunsku izradu. Dana Thomas, autorica knjige Deluxe: How Luxury Lost Its Luster, ističe da je problem prisutan već desetljećima. - Jednog dana su hlače bile kvalitetno podstavljene, a sljedeće sezone više nisu. Dugmad su padala, boje su blijedile. Profit je rastao, a kvaliteta padala - rekla je Thomas za CNN.

Slično mišljenje dijeli Volkan Yilmaz, stručnjak za kožu poznat na TikToku kao Tanner Leatherstein. On napominje da društvene mreže olakšavaju dijeljenje kritika, ali da zaista postoji trend proizvodnje manje izdržljivih luksuznih proizvoda.

- Stariji modeli i tehnike izrade bili su sofisticiraniji, materijali više artisanalni. Danas se zbog masovne proizvodnje i visokog tempa proizvodnje kvaliteta smanjuje - rekao je Yilmaz.

Rezanje troškova

Luksuzni brendovi često završne faze proizvodnje prepuštaju trećim stranama u zemljama s nižim troškovima rada. Istrage talijanskih tužitelja u 2024. i 2025. godini otkrile su eksploataciju radnika u takvim lancima opskrbe. Pritom, povećanje cijena ne znači i poboljšanje kvalitete.

Thomas navodi primjer ukidanja podstava kod hlača zbog smanjenja troškova. Diana Kakkar iz MAES Londona dodaje da luksuzni brendovi često miješaju materijale poput vune i poliestera kako bi smanjili troškove, što negativno utječe na dugovječnost proizvoda.

Čak i Maison Margiela koristi plastiku u petama, što je, prema UK proizvođačici Caroline Groves, postala uobičajena praksa u industriji.

Gdje je izlaz za kupce?

Yilmaz ističe da ciklus stalne potrošnje i novih kolekcija udaljava luksuznu modu od tradicionalnog zanata. Hermès je primjer rijetke tvrtke koja uspijeva održati fokus na zanat i ekskluzivnost. Thomas smatra da su javne tvrtke manje fokusirane na kvalitetu, a više na profit.

Sve veća kritika luksuznih brendova otvara prostor za mid-market marke koje nude kvalitetu po pristupačnijim cijenama, kao što prenosi CNN u izvještaju McKinsey & Company i Business of Fashion.

- Društvene mreže šalju signal industriji: luksuz mora vratiti kvalitetu. Inače, zašto itko uopće kupuje? - zaključuje Yilmaz.