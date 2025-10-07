Miu Miu u Parizu predstavio kolekciju koja podsjeća na ormare naših baka

Kreativna direktorica Miuccia Prada ponovno je dokazala da moda može biti snažan alat za društvene komentare. Revija je bila ispunjena pregačama i kutama koje podsjećaju na one koje su nosile naše bake i majke.

Cvjetni uzorci, volani i jednostavni krojevi dominirali su pistom, stvarajući dojam kao da su modeli upravo izašli iz kuhinje ili vrtova. Međutim, iza ovog retro izgleda krije se duboka simbolika.

Povratak u prošlost s modernim twistom

Miu Miu je pregaču predstavio kao univerzalni simbol rada, dodajući joj plemenitost i poštovanje. Brend ističe da pregača može biti istovremeno korisna i dekorativna, te da odražava funkciju i svrhu. Ova kolekcija slavi ženski rad, često zanemaren i podcijenjen, te ga stavlja u centar pažnje modne industrije.

Odgovor na društvene norme

Iako je kolekcija naišla na mješovite reakcije na društvenim mrežama, jasno je da Miu Miu nije želio samo šokirati, već i potaknuti na razmišljanje. Kombinacija tradicionalnih odjevnih predmeta s modernim elementima stvara kontrast koji izaziva dijalog o ulozi žene u društvu i njezinoj svakodnevnoj borbi.

Miu Miu proljeće/ljeto 2026. nije samo modna kolekcija, to je snažna poruka o važnosti ženskog rada i njegovoj nevidljivoj snazi. Kroz pregače i kute, Miuccia Prada podsjeća da moda može biti sredstvo za društvene promjene i da odjeća može nositi duboko značenje.