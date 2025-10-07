Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
IZAZIVA NOSTALGIJU

Miu Miu u Parizu predstavio kolekciju koja podsjeća na ormare naših baka

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Miu Miu u Parizu predstavio kolekciju koja podsjeća na ormare naših baka
5
Foto: Profimedia

Na Pariškom tjednu mode za proljeće/ljeto 2026., Miu Miu je predstavio kolekciju koja izaziva nostalgične uspomene na prošla vremena, ali istovremeno nosi snažnu poruku o važnosti ženskog rada

Kreativna direktorica Miuccia Prada ponovno je dokazala da moda može biti snažan alat za društvene komentare. Revija je bila ispunjena pregačama i kutama koje podsjećaju na one koje su nosile naše bake i majke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije 08:33
Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Cvjetni uzorci, volani i jednostavni krojevi dominirali su pistom, stvarajući dojam kao da su modeli upravo izašli iz kuhinje ili vrtova. Međutim, iza ovog retro izgleda krije se duboka simbolika.

Povratak u prošlost s modernim twistom

Revija je bila ispunjena pregačama i kutama koje podsjećaju na one koje su nosile naše bake i majke. Cvjetni uzorci, volani i jednostavni krojevi dominirali su pistom, stvarajući dojam kao da su modeli upravo izašli iz kuhinje ili vrtova. Međutim, iza ovog retro izgleda krije se duboka simbolika.

Foto: Profimedia

Miu Miu je pregaču predstavio kao univerzalni simbol rada, dodajući joj plemenitost i poštovanje. Brend ističe da pregača može biti istovremeno korisna i dekorativna, te da odražava funkciju i svrhu. Ova kolekcija slavi ženski rad, često zanemaren i podcijenjen, te ga stavlja u centar pažnje modne industrije. 

Foto: Profimedia

Odgovor na društvene norme

Iako je kolekcija naišla na mješovite reakcije na društvenim mrežama, jasno je da Miu Miu nije želio samo šokirati, već i potaknuti na razmišljanje. Kombinacija tradicionalnih odjevnih predmeta s modernim elementima stvara kontrast koji izaziva dijalog o ulozi žene u društvu i njezinoj svakodnevnoj borbi.

Foto: Profimedia

Miu Miu proljeće/ljeto 2026. nije samo modna kolekcija, to je snažna poruka o važnosti ženskog rada i njegovoj nevidljivoj snazi. Kroz pregače i kute, Miuccia Prada podsjeća da moda može biti sredstvo za društvene promjene i da odjeća može nositi duboko značenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rastanak: Vaga okrivljuje, Rak tuguje, a Škorpion se osvećuje
RAZVODI I PREKIDI VEZA

Rastanak: Vaga okrivljuje, Rak tuguje, a Škorpion se osvećuje

Rastanak nikome ne pada lako, no dok se jedni koncentriraju na izbacivanje bijesa, drugi glume da je sve O.K, a treći se prepuštaju tuzi. Otkrijte tko je tko u Zodijaku
Poroci svih znakova Zodijaka: Evo o čemu su najčešće ovisni
ALKOHOL, SEKS...

Poroci svih znakova Zodijaka: Evo o čemu su najčešće ovisni

Svi se ljudi i nekoj fazi života predaju nekom obliku poroka. Recimo Škorpioni se najčešće predaju kocki, Bikovi pornografiji, a kod Lava je to nevjera
Sedam stvari koje vam nitko neće reći o seksu nakon razvoda
IZNENADIT ĆETE SE

Sedam stvari koje vam nitko neće reći o seksu nakon razvoda

Seks s nekim novim jedan je od najstrašnijih i najuzbudljivijih aspekata razvoda. Pitate se kako bi to doista moglo izgledati, kako je ponovno biti intiman s nekim nakon što ste izgubili ljubav...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025