Na Pariškom tjednu mode za proljeće/ljeto 2026., Miu Miu je predstavio kolekciju koja izaziva nostalgične uspomene na prošla vremena, ali istovremeno nosi snažnu poruku o važnosti ženskog rada
Miu Miu u Parizu predstavio kolekciju koja podsjeća na ormare naših baka
Kreativna direktorica Miuccia Prada ponovno je dokazala da moda može biti snažan alat za društvene komentare. Revija je bila ispunjena pregačama i kutama koje podsjećaju na one koje su nosile naše bake i majke.
Cvjetni uzorci, volani i jednostavni krojevi dominirali su pistom, stvarajući dojam kao da su modeli upravo izašli iz kuhinje ili vrtova. Međutim, iza ovog retro izgleda krije se duboka simbolika.
Povratak u prošlost s modernim twistom
Miu Miu je pregaču predstavio kao univerzalni simbol rada, dodajući joj plemenitost i poštovanje. Brend ističe da pregača može biti istovremeno korisna i dekorativna, te da odražava funkciju i svrhu. Ova kolekcija slavi ženski rad, često zanemaren i podcijenjen, te ga stavlja u centar pažnje modne industrije.
Odgovor na društvene norme
Iako je kolekcija naišla na mješovite reakcije na društvenim mrežama, jasno je da Miu Miu nije želio samo šokirati, već i potaknuti na razmišljanje. Kombinacija tradicionalnih odjevnih predmeta s modernim elementima stvara kontrast koji izaziva dijalog o ulozi žene u društvu i njezinoj svakodnevnoj borbi.
Miu Miu proljeće/ljeto 2026. nije samo modna kolekcija, to je snažna poruka o važnosti ženskog rada i njegovoj nevidljivoj snazi. Kroz pregače i kute, Miuccia Prada podsjeća da moda može biti sredstvo za društvene promjene i da odjeća može nositi duboko značenje.
