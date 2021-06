Pekarnice i ugostiteljski objekti sada smiju raditi do 23 sata, restorani, slastičarnice i kafići koji poslužuju hranu mogu otvoriti i unutarnje prostore, na svadbama može biti do 120 gostiju, a dozvoljeno je i okupljanje više od 100 ljudi na jednom mjestu.

Život se polako vraća u normalu, a evo što sve možete posjetiti u Zagrebu u narednim danima i tjednima:

1. Gin park u Rougemarin parku

U Gin Parku, sve do 10. lipnja, slavit će se okusi, arome i kombinacije omiljenog ljetnog pića, a u ponudi će biti i posebni kokteli na bazi gina. U atmosferi prekrasnog parka, uređenog za uživanje u dugim toplim danima i večerima na otvorenom, bit će ovo pravi proljetni festival okusa. U ponudi Gin Parka su i neizostavni Rougemarin klasici pripremljeni u modernoj street varijanti.

Uz gostovanja chefova i barmena koji će se pobrinuti za odličnu hranu i pića, za zabavu u Rougemarin parku zaduženi su brojni gostujući DJ-i koji će svojim nastupima podići atmosferu. Za one koje zanima obiteljska zabava, vikendima se u parku organiziraju radionice za djecu, a Park ima i brojne zone prikladne za dječju igru te kućne ljubimce. U debelom hladu zelenih krošnji ovog ljeta u raznim programima uživat će brojni posjetitelji koji žele iskusiti najbolje od entertainment ponude u gradu.

Detaljan raspored i program događanja dostupan je na službenoj stranici Rougemarin Parka. Radno vrijeme je od 15 do 23 sata radnim danima te subotom od 11 do 23, a nedjeljom od 11 do 20 sati.

2. BEATS & BITES na Tuškancu

BEATS & BITES TUŠKANAC by Staropramen je počeo u petak, 28. svibnja, a trajat će do 6. lipnja. Održat će se na novoj lokaciji, na krovu garaže Tuškanac u centru Zagreba u potpuno novom ruhu i okruženju. U hladu šume na Tuškancu tako ćete konačno dobiti priliku osjetiti staro normalno, uživati u druženju na otvorenom te hrani, piću i glazbi.

Očekuju vas pop-up izdanja poznatih street food miljenika poput El Tora, Ameliea, Mareda, Tipsya, Panija, Woka by Matija, BarBaQ-a, American bara Dollar iz Varaždina, Rakijarnica & Mangosta cocktail bara te Fantastic Street Fooda… U vrhunskoj street food gastronomiji posjetitelji će uživati uz hladni Staropramen, Wai hard seltzer, Coca-Colu, kutjevačke Vrhunske rosee i graševinu te Kotanyi začine u koktelima, a za odličnu muziku i vrhunsku atmosferu pobrinut će se najpoznatiji hrvatski DJ-evi.

Dječjoj zoni Baby Centra radovat će se klinci, dok će piknik zona s ležaljkama obradovati sve posjetitelje festivala. Posjetitelji se mole da poštuju sve mjere. Ulazak na festival je besplatan, a radno vrijeme je od svaki dan od 15 sati do 23 sata te vikendom od 12 sati do 23 sata.

3. Lisinski Atrium

Svečanim koncertom Zagrebačke filharmonije, započeo je program Lisinski Atrium koji donosi plejadu vrhunskih izvođača u fantastičnom ambijentu na spektakularnoj pozornici na otvorenome.

U novom uzbudljivom ciklusu Lisinski Atrium, na pozornicu između Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i Hrvatske matice iseljenika uspet će se neke od najvećih glazbenih zvijezda pop, rock, blues, etno i jazz-glazbe, kao i slavna glumačka imena!

Sva događanja započinju u 20.30, a ulaznice su dostupne na blagajnama Lisinskog te na službenoj web stranici.

Bogat program do sredine srpnja provjerite ovdje.

4. Floraart na Bundeku

Ovogodišnji, 55. Floaart, održat će se od 1. do 6. lipnja na više od 300 tisuća četvornih metara otvorenog prostora zagrebačkog Bundeka, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Na vanjskom dijelu predstavljat će se biljni izlagači s lepezom vlastitih proizvoda te raznim cvjetnim instalacijama i prikazima idejnih rješenja u projektiranju manjih zelenih površina. Natjecanja ‘Hrvatski KUP florista’ i ‘Međunarodno natjecanje učenika srednjih poljoprivrednih škola u aranžiranju cvijeća’ ove se godine neće održati. Na zapadnom i istočnom otvorenom dijelu jezera Bundek organizirat će se bogata prodaja kaktusa, trajnica i cvijeća po pristupačnim cijenama.

Ulaz je tradicionalno besplatan, a preporuka je da građani parkiraju na istočnom parkingu Zagrebačkog velesajma.

5. Slastičarnica Magnolia

Zagrebačka omiljena slastičarnica Magnolia s popuštanjem mjera otvara i svoj unutarnji prostor. Magnolia u Zagrebu ima tri divno uređene slastičarnice gdje možete ponovno sjesti i u miru uživati u prvoj jutarnjoj kavi i najfinijim kolačima.

6. Ručak u Marketu i Malom Baru

Iako je bistro Market u Gundulićevoj cijelo ovo vrijeme bio otvoren za dostave, od petka, 28. svibnja, ponovno možete sjediti i u miru uživati u ručku. Od iduće subote kreću s novim, degustacijskim menijem, a otvoreni su od 11 do 23 sata (kuhinja radi do 22h).

Ponovno je krenuo i Marketov poznati Reopening party koji će se održavati svakog petka. Sve aktualne informacije možete pratiti na Marketovim društvenim mrežama.

Još jedan bistro koji je nedavno ponovno otvorio svoja vrata je Mali Bar.

7. Izložba Murtić 100

Povodom stote obljetnice rođenja Ede Murtića, umjetnika čija su djela obilježila i formirala kulturni život Hrvatske i regije u drugoj polovici XX. stoljeća, otvorena je multimedijalna izložba Murtić 100. Sve do 18. srpnja 2021., posjetitelji Meštrovićeva paviljona moći će uživati u više od 100 nevjerojatnih djela genija modernog slikarstva. Posebnost izložbe čini tematska, formalna i tehnička raznolikost Murtićevog stvaralaštva koja će biti predstavljena kroz koncipirane prostore Doma HDLU (Meštrovićeva paviljona) podijeljene u tri galerije.

Izložbu koja oduševljava i inspirira možete posjetiti svakog dana, od ponedjeljka do nedjelje, od 11.00 do 21.00 sati, a ulaznice možete kupiti na blagajni Meštrovićeva paviljona te online kroz sustav ENTRIO. Više o programu projekta Murtić 100 pročitajte na službenoj web stranici.

8. Festival suvremenog cirkusa, Cirkobalkana fest

Festival suvremenog cirkusa 9. Cirkobalkana održat će se od 28. svibnja do 5. lipnja u cirkuskom šatoru na livadi Pogona Jedinstvo, a donosi presjek autentičnog inovativnog vokabulara suvremenog cirkusa u radovima domaćih i gostujućih cirkuskih umjetnika i umjetnica.

Cilj mu je predstaviti suvremeni cirkus široj publici i to kroz njegov autentični i inovativni izvedbeni vokabular koji proizlazi iz njegove transdisciplinarnosti Uz izvedbeni dio, program uključuje i radionice, razgovore s umjetnicima, izložbe, video projekcije i još zanimljivosti koji će cirkuski šator i prostor oko njega pod vedrim nebom učiniti ugodnim mjestom za boravak.

Sve detalje o festivalu i programu potražite na službenoj web stranici.

9. Besplatne Ljetne večeri HNK u Zagrebu

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, potaknuto prošlogodišnjim pozitivnim iskustvima tijekom održavanja programa HNK u vašem kvartu započinje s Festivalom Ljetne večeri HNK u Zagrebu koji će se održavati ispred kazališta na Trgu Republike Hrvatske sve do 3. srpnja. Program provjerite ovdje.

10. Food Truck Festival

Jedan od najomiljenijih događanja u metropoli, vraća se i ovoga ljeta na Jarun. Riječ je, naime, o food truck festivalu koji je svoje prvo izdanje doživio prošle godine i odmah oduševio posjetitelje . Održat će se, kao i lani, na livadi do Aquarius kluba od 12. lipnja do 4. srpnja.





Posjetitelji će moć uživati u prekrasno uređenim tematskim ljetnim zelenim oazama, family, kid's, sports i chill piknik zonama, a sve uz bogatu gastronomsku ponudu kamiona te live svirkama uličnih bendova, DJ-eva, pub kvizova, modnih buvljaka, gledanje tekmi i sve što vole najmlađi, mladi i stariji.