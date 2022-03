Mjesec rođenja i 'one stvari': Rođeni u lipnju vole senzualan seks, a oni u siječnju perverzan

U kojem ste mjesecu rođeni? Odgovor na ovo pitanje u sebi krije i neke intimne sitnice o vašem seksualnom životu, o vašim maštanjima i sposobnostima pod plahtama. Pročitajte što vaš rođendan kaže o vašem seksualnom životu.

Siječanj

Osobe rođene u siječnju obično su jako perverzne. Izrazito su uporne i rado eksperimentiraju sa svime u krevetu. Imaju 'prljavu' maštu i prave su zvijeri u krevetu, a idealni partneri su im oni rođeni u studenom.

Veljača

Rođeni u veljači su avanturisti. Veoma su strastveni, no tu strast morate zaslužiti i ako želite biti s njima najprije se morate povezati s njima emotivno. Spremni su na velike stvari. Imaju tendenciju sagledavanja šire slike i neće vam se odmah prepustiti.

Ožujak

Rođeni u ovom mjesecu vole boraviti u krevetu i tamo provodite dane. Priželjkuju intenzivan i privržen seks. Seks je za njih puno više od pukog fizičkog čina i bitno im je povezati se s partnerom. Jako im je stalo do toga da im partner bude zadovoljen.

Travanj

Ove osobe su neovisne, a kada se nekome odluče potpuno prepustiti, seks s njima postaje strastven, intenzivan i vrlo uzbudljiv. No kod njih postoji i jedan problem, a to je što im sve brzo dosadi pa se to vrlo lako može odnositi i na partnere.

Svibanj

Njima je najvažnije imati ugodan, senzualan seks i to s osobom u koju su zaljubljeni i s kojom osjećaju veliku privrženost. Vole maratonski seks. Njima je bitno lijepo okruženje pa će oni definitivno uživati na satenskim plahtama u erotično uređenoj sobi.

Lipanj

Rođeni u lipnju izrazito su radoznali. Oni žele isprobati sve poze, začine i igrice u seksu koje postoje jer vole znati sve o svemu. Ako želite nekoga s kim ćete dijeliti dirty talk, 'vruće' poruke ili telefonski seks, rođeni u lipnju bit će vam savršen partner.

Srpanj

Da biste uživali u seksu s njima, između vas mora postojati dublja emotivna komponenta. Oni se moraju osjećati sigurno. A kada to postignu s nekim, učinit će sve da zadovolje svog partnera. Savršeni su ljubavnici jer vole ugađati i pružati zadovoljstvo partneru.

Kolovoz

Osobe rođene u ovom mjesecu obično su razapete između dvije krajnosti. Ili će biti ekstremno sebične ili ekstremno velikodušne. Ili će svom partneru pružiti sve što poželi ili će se okrenuti i otići ka drugome. Ne vole da im se govori što da rade u krevetu, a njihov ego je lako povrijediti.

Rujan

Jako su strastveni, ali se trude držati svoje emocije pod kontrolom. Puno vremena im treba da se opuste s partnerom i prepuste zajedničkim strastima, a kada se to dogodi tada u potpunosti uživaju i ispuniti će vam sve želje. Ne postoji stvar koju ne bi učinili za svog partnera.

Listopad

Njima nije problem nacrtati i objasniti što možete od njih očekivati. Uživaju u zavođenju i predigri. Možda im treba malo više vremena za seks s novim partnerom jer mogu biti skloni ispitivanju terena i dužem uživanju u romantici. Preferiraju romantičan, nježan, ali strastven seks.

Studeni

Osobe rođene u studenom definicija su strastvenog seksa. Posesivni su. Skloni su 'posjedovanju' svog partnera, a vole se osjećati isto. Spremni su na sve što se može u seksu isprobati, vole eksperimentirati i žele se osjećati posebno.

Prosinac

Ljudi rođeni u prosincu su kreativci. U seksu vole igrati uloge s partnerom. S njima problem može biti dublje povezivanje, ali zato će seks definitivno biti zabavno iskustvo.

