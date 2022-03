Kažu da morate poljubiti puno žaba da biste pronašli svog princa. Međutim, zašto uopće ljubiti žabe? Donosimo pet 'neugodnih' kratkih priča o prvom spoju.

- Jednom sam otišla na 'piće', ne želim to ni nazvati spojem, s tipom koji mi je vrlo jasno rekao da će me častiti pićem, ali ako naručim bilo kakvu hranu, morat ću je platiti sama. Nepotrebno je reći da nikad više nisam razgovarala s njim - podijelila je svoje iskustvo autorica Monica Green. Drugi put je jedan tip inzistirao da ga pokupi u autu, a kad je to učinila, nije prestajao pljeskati i ispuštati zvukove 'vroom, vroom', piše YourTango.

- Nije bilo drugog spoja i nikad više nije vidio ni mene ni moj auto - kaže ona.

Donosimo vam još neka 'paklena iskustva' sa stranice First Date Hell:

1. @Kristainchicago: 'Pitao me za moje godine. Kada sam mu rekla da imam 32 i pitala zašto ga to zanima, on mi je odgovorio kako stvarno želi djecu, a sa 32 godine jajnici umiru', podijelila je djevojka na stranici svoje grozno iskustvo s prvog spoja. 'Kao prvo, ne pitate nekoga za dob. Možete to i sami saznati preko Facebooka ili po tome kada su završili fakultet ili na sličan način. Drugo, tvoji jajnici počinju umirati mnogo kasnije, ti seksistička budalo. I treće, nikada nećeš imati priliku saznati umiru li mi jajnici ili ne', ljutito je napisala.

2. @JessicaRoseJR: 'Jedan dečko mi je poslao kompletan tekst pjesme Hit me, baby, one more time, zamijenivši riječ hit s riječju text. Nisam mu ništa odgovorila. Jesu li ovo 90-e? Možda da je poslao tekst pjesme Katy Perry, to bi bilo u redu - naravno da ne bi', zgroženo će druga djevojka o svom iskustvu.

3. @JipJipperson je opisala svoje 'nevjerojatno' iskustvo. 'Tražila je da mi poliže očnu jabučicu. Rekla je da će me to napaliti i učinila je to. Nije me uzbudilo. Otišla sam', ukratko je opisala.

4. @sankatka: 'Nakon 15 minuta, počeo je inzistirati da ću se useliti k njemu, pokazao mi je nacrte podruma. Dobila sam misterioznu glavobolju i zbrisala', piše u jednoj ispovijesti.

5. @kingnivin: 'Nakon 40 minuta bolnog razgovora tvitao sam o užasnom spoju. Vidjela je. Vratila se iz kupaonice i polila me pićem', ispričao je muškarac svoje iskustvo.