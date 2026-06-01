Mjesečni horoskop za lipanj: Neke čeka velika zarada, a neki će se napokon zaljubiti...

Ovan

Lipanj donosi događanja koja će testirati vašu stabilnost, pouzdanost i potaknuti vas na promišljenu akciju. Fokus se seli na obiteljske odnose i komunikaciju, dok će financije zahtijevati pametno upravljanje i sporije odlučivanje.

Posao Očekuje vas puni sastanaka, razgovora i novih ideja. Napornije radite kako biste povećali zaradu ili stabilizirali financijsku situaciju. Zbog utjecaja Merkura iz znaka Raka, pomnije provjeravate važne podatke i pripazite što govorite.

Ljubav Predstoje vam neki važniji razgovori u domu vezani uz zajednički život, stambena pitanja ili odgoj djece. Moguće su manje obiteljske trzavice jer vam se stavovi s okolinom razilaze. Druga polovina mjeseca donosi lijepe ljubavne prilike.

Zdravlje Vidljiv je mentalni umor, previše informacija traži povremeni odmak od obaveza. Skloniji ste neumjerenim užicima, osobito po pitanju hrane.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: 18. lipnja idealno je vrijeme za zabavu, izlazak na 'dejt', kao i za ostvarenje kreativnih projekata.

Savjet: pazite da vas pretpostavke ne odvedu u pogrešnom smjeru 30. lipnja.

Bik

Kretanje Marsa vašim znakom budi snagu, odlučnost i daje vam mnogo upornosti i energije, Vladavina Blizanaca usmjerava vaš pogled na novac, pa su mogući pomaci na tom planu. Bit će puno zanimljivih susreta i kraćih putovanja.

Posao Bit ćete produktivni i hrabri u pokretanju novih projekata. Vaša pouzdanost i spremnost da preuzmete odgovornost, priuštit će vam naklonost autoriteta. Znat ćete što reći u napetim situacijama. i odabrati pravi trenutak za komunikaciju i djelovanje.

Ljubav Mogući su zanimljivi susreti na cesti, a jedna poruka ili vijest će vas probuditi iz uspavanosti. U stabilnim vezama, razgovori teku s lakoćom i uspješno rješavate stare nesuglasice. Libido je naglašen, pa biste su mogli upustiti i u jedan flert.

Zdravlje Obratite pažnju na grlo i glasnice. Puno ćete pričati, još više razmišljati. Godit će vam povremeni izleti u prirodu i boravak na mirnijim mjestima.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: Mladi Mjesec u znaku Blizanaca, 15. lipnja ukazuje da biste mogli nešto važno odlučiti po pitanju novca.

Savjet: Držite troškove pod kontrolom 24. lipnja.

Blizanci

Ovo je mjesec u kojem će financije i posao imati važnu ulogu u vašem životu. Mars će 'djelovati' iza kulisa, pa ćete neke aktivnosti raditi u tajnosti. Otkrit ćete nešto što je važno vidjeti. U drugoj polovini mjeseca očekuje vas jedno lijepo putovanje.

Posao Otvaraju se nove poslovne mogućnosti i lijepe prilike za zaradu i investicije. U prilici ste riješiti stare novčane brige, dobiti neke lijepe poklone ili povlastice. No zbog utjecaja Marsa svoje planove mogli biste držati u tajnosti.

Ljubav Težite intimnijim trenucima udvoje, a ako ste u braku, vaš će partner proći kroz jednu važnu promjenu. Samci bi mogli upoznati nekoga tko će ih impresionirati svojim pogledom na svijet, kao i golemim životnim iskustvom.

Zdravlje Mogući su povremeni padovi energije, kao i potreba da povremeno potražite mir od buke u vanjskom svijetu. Godit će vam boravak u nekom mirnom seoskom mjestašcu.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: Oko 16. lipnja dolazite do odličnih financijskih rješenja ili poslova kojima možete povećati svoj utjecaj, kao i zaradu.

Savjet: Ne forsirajte se preko granica izdržljivosti 7. lipnja.

Rak

Merkur i Venera u vašem znaku podižu vam samopouzdanje. Uživat ćete u naklonosti osoba čije mišljenje cijenite. Dobar mjesec za učenje i putovanja. Krajem mjeseca Jupiter ulazi u polje financija – pripremite se za nove iskorake.

Posao Ulazak Jupitera i Venere u vašu drugu kuću otvara sezonu dobrih financijskih prilika. Mars vas gura u timski rad i umrežavanje s ljudima koji vam mogu pomoći. Od 29. lipnja Merkur kreće retrogradno u vašem znaku, pa sve važne ugovore potpišite prije tog datuma.

Ljubav Zračite posebnom privlačnošću i svi vas žele u svom društvu. Slobodni Rakovi će preko prijatelja ili društvenih mreža upoznati vrlo strastvenu osobu. Zauzeti će s partnerom najviše razgovarati o zajedničkom budžetu i ostvarenju novih ciljeva.

Zdravlje Osjećat ćete ogroman priljev vitalnosti i energije, no retrogradni Merkur krajem mjeseca može donijeti mentalni umor, zaboravljivost i potrebu za odmorom.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: Od 17. do 19. lipnja odlično je vrijeme za zaradu i privlačenje obilja u svoj život. Usudite se učiniti ono čega vas je najviše strah.

Savjet: Pun Mjesec 29. lipnja podiže nemir – zastanite malo.

Lav

Mjesec počinje s nekim osjećajem neizvjesnosti i potrebe za povlačenjem, a naporan utjecaj Marsa podiže dosta nemira i izazova, osobito na polju ostvarenja poslovnih i privatnih ciljeva. No druga polovina mjeseca donosi pravi preporod.

Posao Mogli biste se suočiti s nekim ograničenjima ili pritiscima koji dolaze od strane autoriteta. Možda je bolje neko vrijeme držati svoje mišljenje za sebe i opreznije birati sugovornike. Sve kreće nabolje, ali sporijim korakom od kraja mjeseca.

Ljubav U prvoj polovini mjeseca mogli biste se osjećati izolirano od ljubavi, kao da želje nisu ispunjene, no ulaskom Venere u vaš znak, 13. lipnja sve se mijenja. Imate više samopouzdanja, a sretne ljubavne prilike kreću prema vama.

Zdravlje Pojačan stres i pad energije zahtijevaju više odmora. Pripazite na kralješnicu, tlak i povremenu nesanicu. Venera vas budi u drugoj polovini mjeseca.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Mjesec u vašem znaku 18. lipnja donosi vam priliku za emocionalno ispunjenje. Ono što priželjkujete, kuca vam na vrata.

Savjet: Dani oko 25. u mjesecu mogu biti zahtjevni, ne riskirajte.

Djevica

Mjesec će biti u znaku putovanja, širenja vidika i intenzivnih druženja. Vaš društveni život postat će bogatiji i za neke nove osobe. Kako vaš vladar Merkur, 29.6. kreće unatrag, primijetit ćete da se neki planovi odgađaju ili mijenjaju u posljednji tren.

Posao Mars u Biku daje vam golemu energiju za učenje, rad s inozemstvom ili rješavanje pravnih pitanja. Merkur i Venera u znaku Raka donose vam značajnu podršku kolega, suradnika i utjecajnih prijatelja. Izvjesna je dobit od timskog rada i umrežavanja.

Ljubav Slobodne Djevice mogle bi se neočekivano zaljubiti u osobu koju već dugo poznaju kroz druženja i putem prijatelja. Zauzeti će uživati u skladnoj atmosferi i zajedničkim izlascima s partnerom i zajedničkim društvom.

Zdravlje Prisutan je entuzijazam i potreba za kretanjem, pa će putovanja i boravak na otvorenom biti najbolji lijek za stres. Kraj mjeseca može podignuti nemir.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Okolnosti su na vašoj strani za vikend, 20. i 21. lipnja. Uživat ćete u druženju, možda i u jednom izlasku ljubavnog predznaka.

Savjet: Možda želite više nego što možete dobiti 7. u mjesecu.

Vaga

Kretanje Merkura, a u prvoj polovini i Venere vrhom vašeg horoskopa ukazuju da će vam fokus biti na ostvarenju ciljeva i ambicija. Možda neće sve ići onim tempom kako planirate, no unatoč povremenim zastojima, dolazite do cilja.

Posao Ulazite u period u kojem se pripremate za ostvarenje vaših planova, pa i snova. Dobro je vrijeme da razmislite i otpustite ono što ste prerasli i što vas više ne ispunjava, te da usmjerite pogled na nove poslovne mogućnosti koje polako pristižu.

Ljubav Vaš šarm i privlačnost bit će vam od velike pomoći u ostvarenju onoga što želite. No pozicija Marsa ukazuje da ćete povremeno ići težim putem kad je posrijedi ljubav. Birajte ono što vas umiruje i što vam pruža osjećaj stabilnosti.

Zdravlje Provjerite hormone i pobrinite se za svoje reproduktivno zdravlje. Omogućite si povremeni odmak od rutine. Ako vas nešto boli, pronaći ćete adekvatnu terapiju.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Vikend, 27. i 28. lipnja otvorit će vam priliku za jedan koristan razgovor ili putovanje koje će vam omogućiti i odmor i zabavu.

Savjet: Oko 2. lipnja ne izgleda sve onako kako mislite da jest. Provjerite…

Škorpion

Dok vas Marsu zoni partnerstva tjera na suočavanje i rješavanje skrivenih napetosti, sjajni aspekti u kući putovanja donose vam prijeko potreban odmak od rutine. Ključ uspjeha ovog mjeseca leži u pronalaženju kompromisa.

Posao Rješavat ćete pitanja vezana uz nasljedstvo, sponzorstvo ili rješavanje dugovanja. Velika je aktivnost prisutna u kući suradnje i partnerstva, pa se tu nešto pokreće. Mjesec je dobar za sklapanje poslova u drugom gradu.

Ljubav Temperatura u polju odnosa je visoka, strasti su na vrhuncu, ali i tvrdoglavost koja može biti uzrokom češćih rasprava u odnosu, možda i oko materijalnih pitanja. Slobodni mogu doživjeti emocionalni bljesak u odnosu s osobom druge nacionalnosti.

Zdravlje Najbolji lijek protiv nakupljene frustracije i napetosti u odnosima bit će fizička aktivnost u prirodi, putovanja ili posvećivanje duhovnim i intelektualnim temama koje vas opuštaju.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Prilika koja vam se otvara oko 25. u mjesecu proširit će vam vidike. Ukazat će se neočekivano rješenje jedne zapetljane situacije.

Savjet: Potreba da budete u pravu može biti uzrok sukoba 18. u mjesecu.

Strijelac

Dok vam Sunce u zoni partnerstva stavlja fokus na odnose, Jupiterov prelazak u znak Lava krajem mjeseca donosi pozitivnu prekretnicu u vašem životu kroz narednih godinu dana. Ključ uspjeha ovog mjeseca leži u ravnoteži između svakodnevnih obveza i zabave.

Posao Merkur i Venera pokreću pitanja tuđeg novca, poreza, nasljedstva ili investicija. Pozicija Marsa ukazuje na porast radnih obaveza, ali i promjena u odnosu s kolegama. Kraj mjeseca otvara prilike za inozemnu suradnju i edukaciju.

Ljubav Sunce u Blizancima potiče vas da definirate status veze i svoje mjesto u vama važnim odnosima. Slobodni Strijelci će privlačiti pažnju i lako ulaziti u komunikaciju, pa vam ovaj mjesec može ponuditi i jedno novo iskustvo na polju ljubavi.

Zdravlje Previše opterećenja može donijeti prolazne smetnje vezane uz vratni dio kralješnice ili hormone štitnjače. Kretanje i fizička aktivnost pomažu u opuštanju.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Vikend, 27. i 28. lipnja pomažu vam da rasvijetlite pozadinu jednog problema i da naposljetku više uživati u ljubavi, kretanju i druženju.

Savjet: Izbjegnite nepotrebne sukobe na radnom mjestu, 26. lipnja.

Jarac

Snagu koju ćete dobiti kroz povoljan utjecaj Marsa iz znaka Bika pomoći će vam da fokusirano i temeljito prođete kroz sve izazove ovog mjeseca. Lijep period za zabavu, ljubav i pokret prema stvaranju prostora za uživanje.

Posao Sunce u Blizancima donosi potpunu posvećenost svakodnevnim radnim zadacima i reorganizaciji poslovanja, kao i planiranju svakodnevice. Mars budi vašu kreativnost i poduzetnički duh, pa je odličan trenutak za pokretanje vlastitih projekata.

Ljubav Venera i Merkur u Raku stavljaju fokus na obitelj, bliskost i emotivnu sigurnost u partnerstvu. Vodit ćete važne razgovore udvoje. Slobodni Jarčevi mogu ući u odnos koji pokreće njihove najdublje strahove.

Zdravlje Utjecaj Marsa daje vam snagu i izdržljivost, pa će vam sport, rekreacija ili bavljenje hobijem biti najbolji ispušni ventil za nakupljeni stres.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Pun Mjesec u vašem znaku 29. lipnja, pokazuje nešto novo. Ono što je u siječnju bilo samo ideja, sada se može ostvariti.

Savjet: Izbjegavanje razgovora može produbiti probleme oko 9. u mjesecu.

Vodenjak

Mjesec će biti bogati nekim lijepim društvenim i ljubavnim sadržajima, no držite fokus na ono što se odvija u vašem domu i unutar obitelji. Mars u Biku može donijeti neke napetosti ili kvarove manje kvarove u vašem stambenom prostoru.

Posao Raščistit ćete neke okolnosti u radnoj sredini vezane uz odnose s kolegama. Možete očekivati poboljšanje radnih uvjeta ili uspješno privođenje kraju jednog zahtjevnog projekta. U prilici ste i uzeti par slobodnih dana i odmoriti se.

Ljubav Kretanje Sunca znakom Blizanaca naglasit će vašu privlačnost i šarm. Otvara se prostor za flert i nova poznanstva. Zauzeti će uživati u društvu partnera, no ponekad nećete imati živaca podnositi nespremnost na preuzimanje odgovornosti.

Zdravlje Posvetit ćete se svom tijelu, njezi i uvođenju zdravijih navika. Skloni ste nakupljanju unutarnjeg nemira. Pripazite na kralješnicu i koljena.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Kretanje Venere znakom Lava, kojoj će se 18. i 19. pridružiti i Mjesec, pomoći će vam u ispunjenju vaših ljubavnih potreba.

Savjet: 5. lipnja, izbjegnite rasprave s ukućanima koje ne vode prema rješenju.

Ribe

Mjesec pred vama donosi vam puno prilika za zabavu, uživanje u društvu prijatelja, ali i kroz najmlađe članove obitelji. Očekuje vas puno kretanja, možda i kraće putovanje, ali i jedan nešto intenzivniji razgovor na temu novca.

Posao Rad ne mora samo biti dužnost, može biti i uživanje. Kreativni ste, maštoviti, a neki poslovi donose vam i mogućnost za stvaranje novih poznanstava i umrežavanje s osobama koje će vas potaknuti na iskorak u nešto novo.

Ljubav Vrijeme je za ljubav, za ostvarenje želja srca. Odnos s voljenom osobom može vam pružiti osjećaj ispunjenosti, osobito ako uspješno prevaziđete neke stare probleme koji se povremeno pojavljuju u vašem odnosu i podižu tenziju.

Zdravlje Bit ćete u stalnom pokretu, a previše informacija može donijeti mentalni umor i nervozu. Kraći izleti, duže šetnje, čitanje i pisanje mogu imati umirujući efekt.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Kada se Merkur, Venera, Jupiter i Mjesec, 16. i 17. lipnja spoje u vašem polju ljubavi, nešto se lijepo može dogoditi.

Savjet: Držite na oku financijsku situaciju, osobito oko 9. i 10. u mjesecu.