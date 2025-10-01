Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
ŠTO SU ZVIJEZDE 'ZAKUHALE'? PLUS+

Mjesečni horoskop za listopad: Ovan razmišlja o preljubu, a Ribama posao donosi ljubav

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 8 min
Mjesečni horoskop za listopad: Ovan razmišlja o preljubu, a Ribama posao donosi ljubav

Više prilika za zabavu, izlaske i druženja dolaze Blizancima, Lavovima se nešto iz prošlosti raščišćava i pokazuje, a Vage bi mogle donijeti važne financijske odluke

Listopadske planetarne konstelacije potiču nas na neke radikalne i temeljite promjene i odluke. Više se bavimo odnosima i kvalitetom suradnje s drugim ljudima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?
KOLIKI STE SRETNIK?

Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?

Lavovi su jako mudri i odlučni pa se ne moraju brinuti prati li ih sreća ili ne. Njihov je život poput gline, a oni su kipari, spremni oblikovati svoju sudbinu u sve što žele
Za svakog je drugačije: Smisao života za svaki znak Zodijaka
ZVIJEZDE ZNAJU...

Za svakog je drugačije: Smisao života za svaki znak Zodijaka

Svi žele spoznati poantu života. Sve nas zanimaju odgovori na pitanja o tome što je smisao života i u čemu se krije, kao i koja je naša svrha na ovom svijetu... Zvijezde mogu pružiti odgovore na ova 'teška' pitanja
FOTO Ima 60 godina, a nema bore: Ikona ljepote otkrila je tajnu sporog starenja
SLAVNA MANEKENKA

FOTO Ima 60 godina, a nema bore: Ikona ljepote otkrila je tajnu sporog starenja

Paulina Porizkova, bivša manekenska zvijezda, danas je snažna glasnogovornica prirodnog starenja i prihvaćanja vlastitog tijela. Rođena 1965. godine, Paulina je svoju karijeru započela u 15. godini, a tijekom 80-ih i 90-ih bila je jedno od najprepoznatljivijih lica modnog svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025