Više prilika za zabavu, izlaske i druženja dolaze Blizancima, Lavovima se nešto iz prošlosti raščišćava i pokazuje, a Vage bi mogle donijeti važne financijske odluke
Mjesečni horoskop za listopad: Ovan razmišlja o preljubu, a Ribama posao donosi ljubav
Listopadske planetarne konstelacije potiču nas na neke radikalne i temeljite promjene i odluke. Više se bavimo odnosima i kvalitetom suradnje s drugim ljudima.
