UPOZORAVAJUĆA STATISTIKA PLUS+

U tri bolnice lani nije napravljen ni jedan pobačaj, u 11 njih žena ne može birati metodu abortusa

Brojke su to do kojih je došla poznata zagrebačka ginekologinja i opstretičarka dr. Jasenka Grujić. One su uvrštene u istraživanje udruge Sofija, koja pokazuje da 78% ispitanika podržava legalan pobačaj