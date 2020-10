Mjesto u Italiji plaća 45 tisuća eura da dođete živjeti kod njih

Rok za prijavu je 15. studenog, a osim odličnog financijskog poticaja prekrasno talijansko mjesto nudi i osiguran smještaj sa simboličnom najamninom. Prijaviti se mogu svi stariji od 18 i mlađi od 40 godina

<p>Jeste li ikad sanjali o bijegu iz svoje svakodnevice i preseljenju u Italiju kako biste živjeli pod toskanskim suncem ili negdje blizu tome? Selo u očaravajućoj talijanskoj regiji Abruzzo moglo bi vam omogućiti upravo to kroz uzbudljivu inicijativu koja novim stanovnicima nudi velike novce za preseljenje i življenje 'la dolce vita'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Čile je zamijenio Zadrom</p><p>Tijekom proteklih godina, razni talijanski gradovi prodavali su kuće po 1 euro u sklopu svojih repopulacijskih politika te brige o starim i napuštenim građevinama. Sada u selu Santo Stefano di Sessanio imaju još bolju ponudu, koja kombinira najbolje od svih svjetova i nudi ljudima do 45 tisuća eura (oko 340 tisuća kuna) bespovratnih sredstava da se tamo presele i rade - a možda čak i pokrenu vlastiti posao.</p><p>Santo Stefano di Sessanio je srednjovjekovno selo koje oduzima dah u talijanskoj regiji Abruzzo, smješteno usred planina i pašnjaka u nacionalnom parku Gran Sasso e Monti della Laga, piše <a href="https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2020/10/23/a-village-in-italy-wants-to-pay-you-as-much-as-52500-to-move-there/?sh=777b15215651">Forbes</a>.</p><p>Najbliži veliki grad je Rim, udaljen samo dva sata. Ali trenutno, ovaj mali djelić raja ima samo 115 stanovnika - a 35 posto ih je starijih od 65 godina - pa selo želi osigurati sljedeću generaciju koja će nastaviti život u njemu.</p><h2>Uvjeti za prijavu</h2><p>Postoji samo nekoliko zahtjeva. Da bi ispunjavali uvjete, kandidati moraju imati najmanje 18 godina, ali i ne biti stariji od 40 godina, moraju imati prebivalište u Italiji ili EU te se moraju preseliti iz mjesta koje ima više od 2000 stanovnika.</p><p>Gradsko vijeće objavilo je detalje o novoj inicijativi na svojoj<a href="http://comunesantostefanodisessanio.aq.it/c066091/po/mostra_news.php?id=304&amp;area=H"> web stranici</a>, rekavši da je ona 'usmjerena na privlačenje novih stanovnika' i da je njezin cilj 'dati novi demografski poticaj tom području'.</p><p>Selo nudi bespovratna sredstva u iznosu do 8000 eura godišnje (60 tisuća kuna) tijekom tri godine, plaća se mjesečno - u ukupnom iznosu od 24.000 eura. A nekome tko želi pokrenuti posao, Santo Stefano ponudit će jednokratnu potporu u iznosu od 20 tisuća eura. Ukupno, poticaji mogu iznositi do 45 tisuća eura, a ako vam to ne zvuči dovoljno primamljivo, nude još jednu pogodnost - također će vam osigurati mjesto za život s onim što vijeće naziva 'simboličnom' (čitaj: jeftinom) najamninom.</p><p>Inicijativa zahtijeva od podnositelja zahtjeva da u mjestu ostanu najmanje pet godina i otvore posao koji se odnosi na nekoliko specifičnih područja poput turizma, sporta, kulture, čišćenja, održavanja, upravljanja drogerijama ili marketingom i u prodaji lokalne hrane.</p><p>Otkako su se prijave otvorile 15. listopada, prijavilo se oko 1500 ljudi. Rok za prijavu je 15. studeni 2020..</p>