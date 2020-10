Ed Francis (37) iz Londona voditelj je konzultantske tvrtke The Rebel Agency i pripadnik je novog vala nomadskih radnika. Odustao je od ureda u Londonu i proveo je srpanj i kolovoz \u017eive\u0107i i rade\u0107i u Palma Mallorci. Ondje boravi s djevojkom i razmi\u0161ljaju o trajnom preseljenju.

<p>Do pandemije pojam rada od kuće često se povezivalo s mladim hipsterom koji se izležava u dnevnom boravku negdje na Baliju ili u Berlinu. No kako je zbog korona virusa gotovo pola radnika u Ujedinjenom kraljevstvu počelo raditi od kuće, pojavila se cijela nova garnitura ljudi koji su radnije vijek proveli u uredu i tek su sad shvatili da postoji realna mogućnost rada s različitih lokacija, piše <a href="https://www.theguardian.com/travel/2020/sep/25/the-rise-of-the-half-tourist-who-combines-work-with-a-change-of-scene">The Guardian</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vježbajte kod kuće</p><p>Najava britanskog premijera Borisa Johnsona da bi nove mjere u Ujedinjenom Kraljevstvu mogle potrajati i više od šest mjeseci te preporuka da se što je moguće više radi od kuće inspirirala je mnoge da prigrle nomadski način rada. Globalne destinacije koje trpe smanjeni priljev turista zbog pandemije već su počele kampanje prema nomadskim radnicima.</p><p>Barbados je među prvima lansirao u srpnju vizu za tzv. "digitalne nomade", a priključile su mu se i brojne druge države sa sličnim programima. Među njima su Estonija, Gruzija i Hrvatska koja je najavila vize za digitalne nomade. Nedavno je i Anguilla pokrenula vizni program kroz koji poziva goste da žive i rade na otoku 12 mjeseci kako bi zamijenili sivo nebo tropskim plavetnilom, a džempere temperaturama koje tijekom dana dosežu 30 stupnjeva.</p><p>Nedostatak tih programa je u činjenici da podrazumijevaju visok dohodak ili naplaćuju prijavljivanje u program, a u Anguilli čak traže dokaz o stanju bankovnog računa ako želite ondje unajmiti vilu. Nove radne vize su potaknule publicitet, a većina radnika koji rade od kuće u Britaniji je zainteresirana za kraća putovanja ili kombinaciju perioda dok rade od kuće ili borave u inozemstvu. No pritom je važno pratiti restrikcije u putničkom prijevozu.</p><p><strong>Ed Francis</strong> (37) iz Londona voditelj je konzultantske tvrtke The Rebel Agency i pripadnik je novog vala nomadskih radnika. Odustao je od ureda u Londonu i proveo je srpanj i kolovoz živeći i radeći u Palma Mallorci. Ondje boravi s djevojkom i razmišljaju o trajnom preseljenju.</p><p>- Trebalo mi je vremena da se priviknem na drukčiji način rada. Morao sam se osloboditi ideje radnog vremena od devet do pet. Tako sad, primjerice, srijedom ujutro uzimam slobodno kako bih posjetio lokalnu tržnicu, a zatim radim do uvečer kako bih nadoknadio to vrijeme. Ili usred tjedna uzmem slobodan dan za odlazak na plažu, a zatim radim vikendom. No vjerujem da je ovo budućnost poslovanja - ispričao je on.</p><p>Francis je toliko uvjeren u ideju da može raditi s različitih mjesta da je sad počeo tražiti lokaciju za nove poslovne izazove na Siciliji.<br/> - Ne pokušavam nagovoriti ljude da postanu globalni nomadi. Ono što moja tvrtka nudi je mogućnost da radite i boravite u različitim zemljama kratko vrijeme, tjedan ili dva - pojasnio je.</p><p><strong>Carolyn Brown</strong> (58) također radi od kuće, a sad razmišlja da bi tako trebala i ubuduće. Tijekom lockdowna je zatvorila ured u Londonu te je zamijenila stan u tom gradu za stan u Santoriniju gdje dan započinje plivanjem, a noći provodi s prijateljima u tavernama.<br/> - Došla sam na odmor od tjedan dana, no odlučila sam ga produljiti. Ovo je prvi put da mogu sve obaviti online, pa zašto to ne bih iskoristila? S obzirom na vremensku razliku, obično krenem s poslom oko šest ujutro i nije mi teško rano ustati jer mogu gledati izlazak sunca iznad starog samostana - opisala je ona.</p><p>Francis je sretan jer živi u prijateljevom stanu u Palmi, a Brown je svoj stan pronašla na internetu. No sve je više putničkih agencija koje nude putnicima mogućnost najma smještaja na srednji ili duži rok jer su primijetili potražnju za takvim tipom nekretnina.</p><p>NomadX nudi brojne smještajne jedinice u Portugalu, a započeo je s radom lani. Kažu da su se zahtjevi za bookingom udvostručili u odnosu na razdoblje prije pandemije.</p><p><br/> - Naša ciljana publika ranije nije bila velika jer su digitalni nomadi tek počeli postojati. No sad uviđamo kako je sve veći broj ljudi koji rade od kuće, osobito u vrhunskim kompanijama poput Facebooka, Twittera, Amazona ili Applea koji se u cijelosti prebacuju isključivo na rad od kuće - kaže osnivač NomadX-a Dave Williams.</p><p>Sličan servis koji se bavi najmom u istočnoj Europi bilježi porast britanskih posjetitelja od 57 posto, a novom trendu se brzo prilagodio i Airbnb. Svjesni restrikcija u putovanjima, ljudima ipak preporučuju destinacije koje su im bliže kući te promoviraju promjenu pejzaža u vlastitim državama.</p><p>No najzanimljiviji razvoj situacije u odnosu na tradicionalna putovanja prije pandemije bilježe putničke agencije koje su bile ranije usmjerene samo prema turistima, a danas su se okrenule i radnicima. Balance Holidays tako proširuje ponudu odredišta za radnike koji žele promjenu sredine.</p><p>U Portugalu Martinhal Resorts sa smještajnim jedinicama u Lisabonu, Cascaisu i Algarvi nude smanjene cijene za dugotrajniji boravak, a ciljaju na obitelji koje se žele preseliti tijekom pandemije. Cijene variraju od 670 do 730 kuna po noćenju za dvosobnu kuću i šestomjesečni boravak, što je upola uobičajene cijene. Generator Hostels također smanjuje cijene za one koji planiraju ostati više od tjedan dana. Čak su i tvrtke koje se bave najmom prepoznale priliku, pa tako Indie Campers pripremaju kampanju za svoje korisnike jer su zamijetili porast upita za najam kampera za 66 posto.</p>