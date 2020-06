Mjesto za opuštanje: 10 koraka za organizaciju vaše kupaonice

Često bespotrebno gomilamo nered u kupaonici. No organizacija kupaonice pretvoriti će ju u pravi spa raj. Organizirajte stvari po veličini, sve stvari koje ne koristite bacite ili donirajte, neka umivaonik bude čist...

<p>Kupaonicu redovito upotrebljavate. Stoga i vaša kupaonica nekad treba reorganizaciju kako bi vam bilo lakše snaći se, a osim toga i kako bi sama kupaonica izgledala urednije i bila čista, piše <a href="https://www.wellandgood.com/good-home/how-to-organize-bathroom/" target="_blank">Well and good.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Par s Havaja pomaže beskućnicima, napravili su mobilnu kupaonica</p><h2>Prvo trebate započeti s vizijom</h2><p>Kupaonica je mjesto gdje započinjemo i završavamo svoj dan. Taj prostor ima moć oblikovanja naših navika i mentalnog sklopa, koji oblikuju naš život. </p><p>Razmislite kako u skladu sa svojim prostorom želite organizirati određene stvari, kako želite urediti interijer, koje su vam stvari nepotrebne i slično. </p><p>Nakon toga pogledajte stvari koje stoje u kupaonici. Kako ih mislite skladištiti? Kako te sve stvari organizirati? Stvari koje ne koristite, a rade vam nered ili bacite ili poklonite nekome.</p><p><strong>Kako organizirati nered u kupaonici u 10 koraka:</strong></p><h2>1. Riješite se nepotrebnih predmeta</h2><p>Prije nego što zapravo počnete postavljati stvari, riješite se svega što ne želite donijeti u kupaonicu iz snova. Ispraznite sve ormare u vašoj kupaonici i razvrstajte ih po sličnim predmetima; svakodnevni predmeti (četkica za zube, dezodorans), rijetko korišteni predmeti (lijekovi, lak za nokte, pribor za depilaciju voska), višak predmeta (dodatne britvice, sapun). Zatim bacite ili poklonite ono što vam više ne treba.</p><h2>2. Stvorite 'ritualno grupiranje' svojih predmeta</h2><p>Način na koji organizirate nered u kupaonici zapravo može pomoći u promicanju dobrih navika. Recimo, budući da svakodnevno četkate zube, dajte četkici istaknuto mjesto u svom ormariću. </p><p>Također, možete primijeniti ovu ideju na bilo koji ritual ili naviku koju želite formirati. Kosa vam danas izgleda čupavo? Držite češljeve, četke, sprej za zaštitu i ostale alate zajedno na jednom mjestu. Možete napraviti i kutak za lijekove, spa kutak, kutak za njegu kose i slično. Nemojte zaboraviti i posebno mjesto za njegu licu.</p><h2>3. Neka vam umivaonik bude čist i bez stvari</h2><p>Iako na umivaoniku često držite sapun za ruke ili čašu za četkice ovog puta to probajte promijeniti. Neka vaš kupaonski umivaonik bude čist i bez stvari. Uz to, svaki put kada krenete čistiti bit ćete gotovi za sekundu.</p><h2>4. Nemojte stvari za kupaonu kupovati u velikim količinama</h2><p>Često kada nam neka stvar nedostaje u kupaonici poput šampona za kosu odemo u dućan i kupimo osim šampona još mnogo stvari. Primjerice novu kremu, losion i slično. To nemojte raditi jer samo pretrpavate ormariće i radite nered.</p><h2>5. Koristite li uzorke/testere?</h2><p>Sigurno znate nekog tko u kupaonici ima milijun uzoraka malih šampona, losiona i krema iz hotelskih soba sa putovanja. Često te stvari donesemo s putovanja, a nikada ih ne koristimo. Ako znate da vam takvi uzorci stoje više od godinu dana i nit jednom ih niste koristili stavite ih u košaru 'uspomena' ako ih već ne želite baciti. A ako to ne želite onda ih slobodno bacite, bez da nepotrebno gomilate nered.</p><h2>6. Razmotrite police kao sredstvo za organiziranje nereda u kupaonici</h2><p>Ako imate mali umivaonik i ako na njemu držite stvari vrlo brzo taj umivaonik postati će neuredan. Stoga, predmete probajte organizirati u ormarić iznad umivaonika ili napravite police na kojima biste mogli poslagati ručnike, šminku, alate za kosu, preparate i slično. </p><h2>7. Organizirajte sve u svojoj kupaonici po veličini</h2><p>Kada je vrijeme da stvari počnete vraćati natrag u ormariće, veličina je najlogičniji način odlučivanja gdje idu.</p><p>Manje svakodnevne predmete poput četkice, paste za zube, kreme za lice, losiona i slično, držite u ormariću ili polici iznad umivaonika. Veće svakodnevne predmete poput četke za kosu, sušila ili pegle za kosu držite u košari u donjem ormariću, odnosno ormariću ispod umivaonika. </p><h2>8. Uklonite naljepnice</h2><p>Ako želite stvoriti minimalistički, spa ugođaj kupaone sa svojih proizvoda koji su vidljivi maknite naljepnice tako da proizvod bude u jednoj boji. Ako to ne želite, kupite bočice u koje želite preliti proizvode.</p><p>Vaš prostor vizualno će izgledati umirujuće i čišće.</p><h2>9. Pojednostavite svoje proizvode za tuširanje</h2><p>Imate šampone za kosu i tijelo sa svim mirisima. Sa pilingom, sa uljima i slično. Pospremite nered i bespotrebne preparate koji se gomilaju.</p><h2>10. Predmet koji 'vrišti' radost</h2><p>Kako biste svojoj kupaonici dodali posljednji detalj koji će odisati srećom i radošću svaki put kada uđete u kupaonicu, razmislite o stavljanju minimalističke slike s nekim citatom ili stavite neku veliku zelenu biljku ako može živjeti u vašoj kupaoni. Možete dodati i neko fora ogledalo ili tepih.</p>