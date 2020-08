To je uglavnom bila bezopasna zabava tijekom cijele ve\u010deri - dok nije do\u0161lo vrijeme da mladenka odr\u017ei govor.

- Na po\u010detku se ni\u0161ta nije doga\u0111alo, pa sam mislila da je Sam i zaboravio na to ili da ga je previ\u0161e ometalo dru\u017eenje ili ples, no onda su uslijedili govori. On je ustao, odr\u017eao svoj govor, a onda je do\u0161ao moj red. Kad sam po\u010dela, on je poja\u010dao intenzitet vibracije. Oblio me hladan znoj i po\u010dela sam se me\u0161koljiti kao da o\u010dajni\u010dki moram na WC. Ljudi su me pomalo \u010dudno gledali, a onda sam uo\u010dila lice svog supruga s najve\u0107im smije\u0161kom ikad. Bilo je o\u010digledno da jako u\u017eiva u toj mo\u0107i - ispri\u010dala je.

Najbolja predigra u \u017eivotu

Nakon toga, jo\u0161 je u jednom trenutku poja\u010dao vibracije - kad su svi ve\u0107 dobrano popili.

- Posljednja dva sata prijema radio je to povremeno, a jednom je \u010dak i pobjegao u kupaonici kako bi se mogao \u00a0koncentrirati na ono \u0161to radi. To je bilo vrijeme u kojem sam se gotovo do\u017eivjela orgazam usred plesnog podija, okru\u017eena\u00a0prijateljima i obitelji - rekla je.

Na kraju no\u0107i kad su do\u0161li u svoju sobu, usprkos tome \u0161to su bili potpuno iscrpljeni, ta im je mala dodatna 'zabava' napravila najbolju predigru u \u017eivotu, otkrila je.