Vedrana Tomić već dugi niz godina obožava kozmetički posao. To je opušta te radeći s kozmetikom ima osjećaj da je još tinejdžerka koja otkriva sebe i svijet. Kozmetičkim uslugama bavi se deset godina no toliko voli svoj posao da ima osjećaj da ga je tek počela raditi.

Ova vrijedna Splićanka poželjela je da njezine sugrađanke, ali i sve Hrvatice, od sada budu još ljepše i dotjeranije pa je osmislila svoju olovku te ulje za obrve.

- Od kada sam krenula s oblikovanjem obrva, istražujem najbolji materijal za rad, a to je pored konca, češlja i profesionalnih škarica zapravo materijal za popunjavanje oblika. U jednom smjeru razmišljanja, to bi bio proizvod koji njeguje i hrani dlačice, a s druge strane olovka/sjenilo za instant efekt popunjavanja. Godinama smo kolegice i ja probavali razne proizvode svjetskog tržišta i svaki ima neku prednost, a niti jedan sve zajedno. Točno smo znali što nam treba, a te jedinstvene formule nije bilo za kupiti. Tako sam zaključila da moram nešto poduzeti i napraviti proizvod koji ćemo koristiti u svakodnevnom uređivanju obrva - kazala je Vedrana Tomić čija je olovka za obrve uistinu posebna.

- To je profesionalna olovka za obrve, proizvedena na temelju rada u "threading baru". To je najprirodnija nijansa koja odgovara velikom broju klijenata. Ugrađeni češalj je vrhunske čvrstoće budući s njim radimo stalno, te nam služi za nijansiranje boje do željene jačine tona. Sama olovka se razlikuje od svih koje sam prije koristila. Naime, olovke su inače ili čvrste/suhe ili mekane/masne. Prvima je plus što dulje ostaju na koži dok je drugima plus lakše nanošenje. Naša olovka je kombinacija, lako se nanosi i dugotrajna je. Također je i vodootporna, ne sadrži parabene, nije testirana na životinjama te je veganski proizvod - objašnjava nam ova poduzetna Dalmatinka koja je uz olovku osmislila i ulje za obrve.

Brow booster je zapravo jednostavna priča. Svakodnevno se susrećemo s prečupanim ili rijetkim obrvama. Najbolja hrana za takve dlačice je ricinusovo ulje, a Vedrana ga je odlučila dodatno obogatili vitaminima te pojačati efekt prodiranja u dlačicu. Ovo ulje važno je koristiti za obrve jer tako zadržavate mladenačku gustoću dlačica.

Nije opasno za kožu

Kako smo svjedoci da su ženske torbice često pune kozmetike kojima je davno prošao rok, ova olovka za obrve ima rok od čak tri godine, a gramaža je teža od većine olovaka na tržištu. Rok trajanja je dulji zbog prirodnog, a ne sintetičkog voska. Samim tim proizvod je nešto skuplji, ali i znatno kvalitetniji. Naime, sve što stavljate na kožu, ona to upija, pa je stoga i važno razmišljati što stavljate na svoje lice.

- Važno je koristiti kvalitetnu kozmetiku. Najbolji primjer je paraben, koji se još koristi u proizvodnji kozmetičkih preparata kao konzervans, a koji je štetan za reproduktivno zdravlje jer djeluje na hormonski balans. Neke su studije povezale djelovanje parabena s karcinomom dojke - upozorava gospođa Tomić koja je dugo istraživala kako napraviti proizvode na koje će biti ponosna. Olovka i booster dostupni su u poslovnicama CHIX threading bar, ali moguća je i online kupovina. Chix threading barovi nalaze se u svim većim hrvatskim gradovima na čak deset lokacija, ali sve detalje možete dobiti na stranici www.chix.hr

Jedinstevni proizvod

Danas je popularno stvarati kozmetičke linije. To je svjetski trend, krenuvši od Huda beauty linije, Anastazia Beverly Hills ili KYLE cosmetics. Specifično je za Hrvatsku što se ljudi vraćaju domaćem proizvodu, pa nije toliko važno koja osoba stoji iza kojeg proizvoda, već sam sastav. To ovu splitsku poduzetnicu čini ponosnom, jer i sama misli da je najzdravije koristiti ono bilje područja na kojem su vam geni satkani.

Vedrana je u proizvodnju krenula jer su je klijenti često pitali koju olovku koristi te gdje se mogu kupiti. Tada je došla na ideju napraviti ovaj jedinstveni kozmetički proizvod, ali i tome dodati ovo hranjivo ulje kako bi klijentice napokon uživale u sjajnim proizvodima koje usput mogu nabaviti te imati u sklopu svoje kozmetičke torbice.

- Sada kada sam ovo napravila više neće biti samo Splićanke najlipše na svitu, već sve Hrvatice. Moji Chix threading barovi su mali štandovi, kiosci s „walk in“ uslugama u shopping centrima i dnevno uredimo više od pet stotina obrva. Presretna sam što će naše žene od sada biti dotjerane mojim olovkama, ali i njegovane ovim hranjivim uljem - zaključila je Vedrana Tomić.