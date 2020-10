Mlada Vinkovčanka osmislila 'uradi sam' terarije: Traže se za poklone, ali i uredske prostore

Studentica Ana Hrgovčić iz Vinkovaca izrađuje biljne terarije i prva u Hrvatskoj prodaje DIY pakete za njihovu samostalnu izradu. U tome poprilično uživa

<p>Njezine sobe u roditeljskom stanu u Vinkovcima i u Rijeci gdje trenutno studira povijest umjetnosti i filozofiju uistinu izgledaju poput malih džungli. Puzavci na stopu, biljke u teglicama na podu i one u staklenkama na policama, nema gdje se može okrenuti, a da ne vidi zelenilo. Tko god posjeti ovu mladu umjetnicu nikada ne bi rekao da se u biljke zaljubila tek prije par godina kada je jednu dobila od prijateljice. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Studentica osmislila 'uradi sam' terarije</strong></p><p>- Prvu biljku, koju sam jako cijenila i koja mi je bila jako lijepa, dobila sam prije par godina za rođendan od prijateljice. Ta biljka je bila Monstera i ona je meni bila prekrasna. Nakon toga sam sve više dom počela puniti drugim biljkama. Biljke su mi najljepši ukras za interijer - priča nam Ana. </p><p>Ubrzo je počela učiti o biljkama kako bi ih mogla održavati na životu. </p><p>- Kako sam imala sve više biljaka tako sam shvatila da svaka ima svoje posebne uvjete. Ne vole sve biljke stajati na istom mjestu, neke vole više svjetlosti neke manje, neke manje vode, neke više. Odlučila sam onda otvoriti Instagram stranicu Biljke.Plants gdje sam vodila svoj dnevnik i zapisivala potrebe biljaka - nastavila je. </p><p>Majka ju je od malih nogu učila ručnom radu. Uvijek su nešto zajedno izrađivale pa je za nju bilo prirodno krenuti u izradu terarija i dekoracija od svojih biljaka kada joj je za vrijeme karantene bilo dosadno jer su joj prijatelji otišli svojim kućama. </p><p>- Počela sam istraživati i naišla sma na prekrasne terarije. Odmah sam pomislila da bih i ja to mogla raditi. Pogledala sam puno videa i shvatila da nije toliko komplicirano. Krenula sam s izradom i ljudima se to jako svidjelo, bilo im je zanimljivo jer to prije nisu vidjeli - nastavila je ova vesela studentica. </p><p>Pomislila je kako bi od toga mogla, uz studij, početi i zarađivati pa je biljne terarije krenula prodavati na studentske ugovore i ugovore o djelu, no uskoro planira otvoriti i obrt. S vremenom, najčešće postavljeno pitanje postalo joj je kako izrađuje terarije. To pitanje ju je kasnije inspiriralo da prva u Hrvatskoj izradi „uradi sam“ pakete za terarije. Ti paketi su joj postali pravi hit jer ih ljudi često kupuju kao poklone za dodjele diploma i rođendane. </p><p>- Najviše ih kupuju ljudi kao što sam ja. Kada ljudima kažem da radim terarije, ali da ih i oni mogu sami napraviti kod kuće, njima je to super i odmah i oni žele to napraviti. Taj paket se ispostavio kao super poklon. Često radim i personalizirane čestitke sa žigovima što ljudima bude simpatično - kaže Ana.</p><p>U ovom se paketu nalazi sve potrebno kako bi ljudi mogli sami sebi napraviti terarij te upute za izradu. Raznobojni kamenčići koji služe kao drenažni sloj, a kupac može sam birati boju kamenčića, mrežica, aktivni ugljen, zemlja, kokosova vlakna, dvije tropske biljke koje kupac sam bira, alat za izradu, letak sa uputama za izradu i smjernicama za održavanje u kojemu se nalazi i QR kod koji nakon skeniranja vodi na Anin YouTube video o izradi terarija.</p><h2>Izložbe i radionice</h2><p>Iako se izradom biljnih terarija ne bavi dugo, već je dobila ponude od raznih firmi koje žele svoje urede ukrasiti njezinim terarijima, vodi razne radionice o biljkama i izlaže terarije na izložbama. <br/> <br/> - Najradije bih nakon fakulteta htjela spojiti ljubav prema biljka i struku. Javljaju mi se firme koje u svoje urede žele staviti terarije što mi je super jer bi mi oni bili najveći klijenti i mnogo više ljudi bi vidjelo moje terarije. </p><p>Za sada svoje terarije prodaje putem Instagrama, a nedavno je otvorila i web shop. Njezin najjeftiniji terarij po 60 kuna visok je 17 centimetara, uradi sam paketi su 150 kuna, a najveći terariji su 400 kuna. Izrađuje i terarije po narudžbi. Iako još nije dobila neke neobične zahtjeve, otvorena je za sve nove ideje.</p><h2>Idealan poklon</h2><p>Ljudi obožavaju ove terarije jer, nakon što ih stave na police, više se ne moraju brinuti o njima, čak ih ne treba niti zalijevati. Naime, biljke u terariju se jednim zaliju, ta voda kasnije isparava u te, kada dođe do stijenke, pretvara se u kapljice koje klize i ponovno zalijevaju biljku. </p><h2>Održiv ekosustav</h2><p>- Terarij se zaljeva samo jednom i nakon toga on postaje samoodrživi ekosustav. Kada napravim terarij prođe četiri tjedna kako bi on postao finalni proizvod. Ostaje kod mene ta četiri tjedna kako bih se uvjerila da je sve uredu s njim, naravno, dok je još kod mene otvaram ga još nekoliko puta – ispričala je nasmijana Ana. </p><h2>Postupak sadnje</h2><p>Kako se izrađuju Kod izrade se prvo u staklenu teglu stavlja drenažni sloj da se višak vode odvoji od zemlje kako se korijen ne bi upljesnivio. Nakon toga stavljamo mrežicu koja odvaja drenažni sloj od aktivnog ugljena. Na mrežicu se stavlja ugljen. Zatim se dodaje zemlja.</p><p>Za zemlju je najbolje koristiti kokosova vlakna. Ona dolaze kompresirana i sušena, često u malim paketićima koji se zaliju s tri litre vode. Slijedi sadnja tropskih, suptropskih i šumskih biljaka koje vole veliku količinu vlage. Na kraju dolazi vrijeme za dekoraciju ukrasnim kamenčićima i pijeskom.</p><p> </p>