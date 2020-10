'Mlađe je slađe: Razigraniji su, zanimljiviji, s njima sam svoja'

<p>Kao žena od 40 godina, hodala sam s muškarcima svih dobnih skupina, različitih tipova tijela i različitih načina života. Ali od romantičnih iskustava koja sam doživjela, otkrila sam da mi je najbolje bilo s mlađim muškarcima. Oni koji me najviše zanimaju su obično 10 do 15 godina mlađi od mene, fit su, dobrog izgleda i pametni, piše za <a href="https://www.yourtango.com/experts/treena-orchard/reasons-dating-younger-man-smart-choice" target="_blank">Your Tango</a> <strong>Treena Orchard</strong>, ekspert za spojeve i izlaske s partnerima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Prema istraživanju AARP-a na 300 samaca, 34 posto žena između 40 i 69 godina izlazi s mlađim muškarcima.</p><p>Jedan od razloga je što odgađaju brak i rijetko će se skrasiti sa ženom koja je istih godina kao i oni, jer se muškarci često žene mlađim ženama. Zbog toga se mnoge žene okreću mlađim muškarcima kada je u pitanju seks i druženje.</p><p>Gdje možemo naći ove muškarce? Što ih još zanima osim seksa? I zašto su oni pametan izbor za starije žene?</p><p>Treena je podijelila svoja iskustva. </p><h2>7 iznenađujućih razloga zašto su veze s mlađim muškarcima pametan izbor:</h2><h2>1. Ima ih više</h2><p>Budući da su mladići odrastali s pametnim telefonima i tehnologijom, oni danas više koriste aplikacije za upoznavanje. Na platformama za druženje svih vrsta, postoji milijun mladića.</p><p>Nasuprot tome, dečke između 35 i 45 godina ne zanima takva vrsta zabave jer su većinom oženjeni, u monogamnim vezama i slično.</p><h2>2. Njihovi profili za upoznavanje su zanimljiviji</h2><p>Mlađi muškarci odišu povjerenjem s obzirom kako se predstavljaju na društvenim mrežama. Također zanimaju ih životinje, okoliš i moda, što me još više privlači. </p><h2>3. Zdravi su</h2><p>Mnogi muškarci na aplikacijama za upoznavanje govore kako vrlo često treniraju, no primijetila sam da su mlađi muškarci više predaniji tome. O tome svjedoče njihove profilne slike, od kojih je većina snimljena ispred zrcala.</p><h2>4. Razigraniji su</h2><p>Seks je zabava i prema mom iskustvu, bolji je s mlađim muškarcima. Svoje seksualno istraživanje započinju rano, što znači da su njihove vještine i želje često dobro razvijene do trenutka kada se upoznamo.</p><p>I nisu samo željni naučiti nove poteze, čini se da ih jednako zanima naučiti kako bolje razumjeti žene seksualno.</p><h2>5. Imaju manje 'prtljage'</h2><p>Mlađi dečki imaju manje složenih osobnih problema u odnosu na starije muškarce i manje su zahtjevni. Ne bježe od mene kad podijelim s njima teška iskustva i razgovaram o raznim životnim izazovima. Zapravo, često koriste ove trenutke kako bi razgovarali o vlastitim problemima i o tome kako žele obogatiti svoj život i karijeru.</p><h2>6. Stvarno im se sviđam</h2><p>Kad ih pitam zašto vole starije žene, oni kažu da je seks obično fantastičan, da mi znamo što želimo u životu, zanimljivi smo i obično rješavamo sami svoje probleme. Što je istina.</p><h2>7. Mogu biti svoja</h2><p>Ponosna sam na to što sam i na svoja postignuća, koja rado dijelim sa svojim partnerima s kojima izlazim. Za razliku od tipova mojih godina koji moje uspjehe procjenjuju prema vlastitim, mlađi muškarci su iskreno zainteresirani.</p><p>Oni postavljaju pitanja i žele učiti iz mog iskustva, što znači da se osjećam ugodno pokazujući svoje moćne atribute.</p><h2>Što sam naučila s mlađim muškarcem?</h2><p>Mlađi muškarci više su uzbuđeni i manje zastrašujući od starijih zbog onoga što im nudim. Budući da su uspjeh, neovisnost i atraktivnost ono što oni traže, obično je manje drama, a više seksa, strasti i opuštene komunikacije.</p><p>I većinu njih vrijedi upoznati, ne samo iz fizičkih razloga, već zato što su sami po sebi zanimljivi ljudi.</p><h2>Upoznavanje mlađih muškaraca je avantura</h2><p>Vode me na mjesta gdje sam sretna i osjećam se prihvaćenom. Ova seksi, osnažujuća mjesta transformirala su moje putovanje u bolju intimnost, samopouzdanje i ljubav prema samoj sebi.<br/> </p>