Mlade ljepotice kojima plaćaju da s milijunašima partijaju na jahtama opisale svoja iskustva

Nisam shvaćala koliko sam bila naivna sve dok me na jahti nije seksualno napao pijani kriptomilijunaš. Sad želim upozoriti druge na nimalo blještavu realnost koja se krije iza glamura, ispričala je manekenka Sarah (27), jedna od tri žene iz Velike Britanije koje su mislile, ili to misle i danas, da je dobivanje plaće za zabavljanje bogataša na luksuznim jahtama posao iz snova. Kako te žene izgledaju pogledajte OVDJE.

- Kada sam tek počela živjeti u Dubaiju 2021. godine nisam mogla vjerovati svojoj sreći. Snimala sam katalog kupaćih kostima i jedna manekenka me pitala jesam li zainteresirana dobiti novac za prisustvovanje na zabavi na superjahti. Išla je i ona te još dvije cure koje sam poznavala, a plaća je bila 600 funti (oko 700 eura) za pet sati rada. Bio je to tulum za poznatog DJ-a - prisjetila se.

- Uzbuđeno mi je prije odlaska rekla: 'Sve što moramo učiniti je razgovarati s gostima, plesati, družiti se i pozirati u bikinijima. Mi smo tu da unesemo dašak glamura - dodala je.

- Šofer nas je odvezao do jahte, gdje nas je čekala vrhunska ekipa koja nam je napravila frizure i našminkala nas. Rečeno nam je da ne pijemo previše i ne seksamo se s nikim. Ali, ako bi nam se netko svidio, mogle smo flertovati i maziti se - nastavila je i napomenula da se taj put dobro zabavila pa je odlučila nastaviti. Pozivali su je na jednu do dvije slične zabave mjesečno.

- To je jedan cijeli tajnoviti svijet za koji većina ljudi ne zna da postoji. Osjećala sam se kao slavna osoba. Bila je to neka vrsta ovisnosti. Ponekad bih zaradila 1000 funti (oko 1170 eura) za sedam sati. Uvijek je na tim zabavama bilo više djevojaka nego muškaraca. Naučila sam biti jasna u pogledu svojih granica. Nisam bila na prodaju, bila sam tamo samo za zabavu - ispričala je.

- Većina naručitelja takvih zabava tražila bi od vas potpisivanje ugovora o tajnosti zbog kalibra poznatih ljudi koji su dolazili. Živjela sam dobrim životom mjesecima, ali onda su se stvari promijenile prošlog svibnja tijekom zabave na brodu u južnoj Francuskoj. Na brodu je bilo 12 djevojaka i šest muškaraca, a ponuđeno mi je 1200 funti (oko 1400 eura) za pet sati rada. Odmah sam primijetila da je ozračje drugačije nego u Dubaiju - rekla je Sarah i nastavila:

'Druge djevojke su bile glasne i napadne u blizini kriptomilijunaša, njegovih prijatelja i poznatog repera. Bile su spremne učiniti sve kako bi ti muškarci bili sretni. Bilo je to ponižavajuće. Zbog svega toga smo izgledale kao eskort djevojke, a to nas je dovodilo u opasnost. Jedan me muškarac zgrabio s leđa i počeo me pipati. Bio je pijan i brbljao je. Bila sam užasnuta i uplašena. Plovili smo usred oceana, nije bilo spasa. Osjećala sam se zarobljenom. U suzama sam ga uspjela odgurnuti od sebe uz pomoć prijateljica nakon čega smo tražile od organizatora da nas gliserom vrati na obalu. Drhtale smo i postale svjesne koliko smo bile naivne. Kasnije sam čula da su se dvije djevojke onesvijestile, a jedna je bila toliko pijana da je morala ići u bolnicu. Nakon tog iskustva sam se zaklela kako ću se držati podalje od svega toga. Postoji prljava strana takvih zabava, posebno u Europi. Bogataši misle da mogu kupiti sve. Da smo im sve dostupne. Djevojke bi se trebale držati podalje od te scene.'

Foto: Dreamstime_

'Što se dogodi na jahti, ostaje na jahti'

Osobna trenerica Pippa (28) sjetila se zlatnog pravila takvih zabava koje glasi: 'Što se dogodi na jahti, ostaje na jahti'. Ispričala je kako se našla u tom svijetu.

- Bila sam na Instagram fotoshootingu na Ibizi 2022. godine kada me predstavnik tvrtke za luksuzne jahte pitao bih li željela biti plaćena za zabavu. Rekao mi je da sve što moram raditi je izgledati lijepo, sunčati se na jahti u bikiniju i time unijeti glamur u zabavu. Isprva sam mislila kako to zvuči predobro da bi bilo istinito. Bila sam skeptična, nisam željela biti pogrešno okarakterizirana kao eskort, no uvjeravao me da to neće biti slučaj i rekao kako na jahti postoje stroga pravila - ispričala je.

- Pitala sam mogu li dovesti prijateljicu i, nakon što je vidio njenu sliku, pristao je. Sljedeći dan smo oboje provele četiri sata na velikoj jahti razgovarajući sa skupinom vrlo bogatih poslovnih ljudi. Bilo je deset djevojaka i pet muškaraca, i sve smo dobile po 300 funti (oko 350 eura) za to. Sve smo vrijeme bile u bikinijima i većinu smo vremena provele sunčajući se. Radila sam to šest mjeseci i zaradila na tisuće funti - dodala je.

- Upoznala sam milijunaše, glazbenike, slavne osobe, filmske zvijezde i njihove prijatelje. Dobila sam pristup najekskluzivnijim klubovima i živjela sam san - rekla je i napomenula da je važno znati koje su tvoje granice i kada odustati.

Foto: Dreamstime_

- Imala sam pravilo da radim samo dnevne zabave i nikad nisam prihvaćala pozive za one noćne jer nisam željela u muškarcima stvarati pogrešnu sliku. Bilo je trenutaka kada bih se uštipnula, koliko nisam mogla vjerovati, sunčajući se pored poznate slavne osobe ili razgovarajući s milijunašem o njegovom posljednjem poslu. Ali, nikad mi nije bilo dopušteno da ih slikam ili pričam o njima. Takav je bio dogovor, morali smo biti diskretni.

- Organizatori takvih događaja uvijek su me rezervirali zbog mog izgleda djevojke iz susjedstva. Morale smo biti uglađene i besprijekorne. No, nije sve bilo sunce i šampanjac. Jednom mi je kapetan jahte ispričao da je jedna djevojka bila napadnuta na noćnom krstarenju i kako su se djevojke toliko napile da se nisu mogle sjetiti što im se dogodilo - prisjetila se i dodala da ona nikad nije popila više od dva pića na jahti.

- Konkurencija je bila žestoka. Uvijek su dolazile mlađe manekenke koje su bile spremne učiniti sve kako bi živjele Kardashianskim načinom života pa sam znala brinuti za vlastiti rok trajanja u tom svijetu. Općenito, imala sam sjajno iskustvo i zaradila sam mnogo novca, ali sam bila oprezna. Odlučila sam izaći iz toga dok je sve dobro. Odustala od toga kako bih se usredotočila na svoj posao osobnog trenera. Ne žalim što sam bila plaćena za zabavu - kaže Pippa.

'Neke cure su se dobro udale'

Carmen (27) je poslovna žena koja živi na visokoj nozi u Dubaiju. Vodi svoju tvrtku 'Yacht Do You Want' i bavi se iznajmljivanjem jahti slavnim osobama i milijunašima.

- Moj život danas je daleko od mog starog života u Leedsu, gdje sam odrasla. Kad sam se tek preselila u Dubai, radila sam u ekskluzivnom klubu. Dobivala sam mnoštvo zahtjeva za zabave na jahtama i krstarenja od vrlo bogatih i slavnih muškaraca pa sam prije tri godine odlučio pokrenuti vlastiti posao.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

- Iznajmljujem luksuzne jahte Instagram influencerima, sportskim zvijezdama, poslovnim ljudima, bogatim kriptovalutašima, milijunašima i ljudima s A-liste. Potražnja za jahtama je 24/7 u Dubaiju i primam pozive u svako doba dana i noći. Cijene najma kreću se od 100 do 5000 funti po satu (od oko 120 do 5800 eura) , ovisno o veličini jahte. To je dobar novac. Dobra hostesa na njima može zaraditi 100 do 200 funti (od oko 120 do 240 eura) za četiri sata rada. Ako djevojka izađe s nekim koga je upoznala na jahti, to je njihova osobna stvar - ispričala je.

- Čula sam za djevojke iz Europe koje su bile emocionalno i mentalno uništene kada nisu slijedile pravila ili su mislile da znaju bolje od ljudi poput mene, koji poznaju tu industriju iznutra. Od ključne je važnosti da poštuju stroge zakone u UAE, gdje radim. Neke od ovih djevojaka su naivne i imaju varljiva očekivanja. Zato sam ponosna na posao koji vodim - nastavila je.

- Djevojke mi vjeruju. One znaju da radim u njihovom najboljem interesu i brinut ću se o njima na brodu. Svatko tko prekrši moja pravila bit će izbačen s jahte. Ne želim da djevojke budu povrijeđene. Cijenim i poštujem zakone ove zemlje. U Dubaiju policija patrolira lukom tako da je ključno da sve bude kako treba. Znam neke djevojke koje su upoznale nevjerojatne muškarce na tim zabavama te su sada udane i imaju djecu. One žive luksuznim životom o kojem većina žena može samo sanjati - zaključila je, a prenosi The Sun.