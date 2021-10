Svaka žena još od malih nogu sanja kako će naći savršenog muškarca i s njim imati vjenčanje iz snova. No kao i za mnoge stvari i situacija u životu, tako i za vjenčanje postoje mnoga praznovjerja, a jedno od njih je kako bi mladenka sa sobom na dan vjenčanja trebala nositi nešto staro, nešto novo, nešto posuđeno i nešto plavo. U nastavku pročitajte nekoliko ideja što bi to mogla mladenka nositi.

Nešto staro

U većini slučajeva mladenka bi kao nešto staro mogla nositi predmet koji ju povezuje s obitelji ili obiteljskom prošlošću kao primjerice, prsten ili stari komad nakita od bake, tkaninu ili veo s maminom vjenčanja, stari medaljon ili starinska kamera, a to može biti još i neko oldtimer vozilo koje dugi niz godina čeka u garaži ovaj poseban dan.

Nešto novo

Za mladenke, ovo je lakši dio posla. On predstavlja ulazak u novo razdoblje života i optimizam. U to spada svaki novi predmet kojeg mladenka kupi za taj dan. To može biti vjenčanica, vjenčane cipele, vjenčano prstenje, frizura, nakit, šminka, donje rublje, vez, buket i slično.

Nešto posuđeno

Kada bi se gledalo tradicijski, to bi bio predmet od neke sretno udane prijateljice, sestre ili rođakinje. Vjeruje se da bi tako posuđena stvar trebala u novi brak unijeti sreću. To može biti torbica, veo, posuđivanje pjesme od prvog plesa roditelja, sestre ili nekog trećeg.

Nešto plavo

Plava boja simbolizira vjernost pa ju mladenka može unijeti u buket, podvezicu, na cipele ili dekoraciju interijera i eksterijera.

Naravno, ne smijemo zaboraviti, kako ove smjernice nisu uvjet niti recept za sretan brak, no to može biti itekako lijep način prisjećanja dragih ljudi i uspomena. Ipak, za sreću u braku je potreban trud, volja i ljubav mladenaca!