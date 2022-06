Mladenka izbacila kumu sa svog vjenčanja - zbog boje noktiju

Planiranje vjenčanja često je vrlo stresno, jer većina mladenki i mladoženja želi da im taj važan dan u životu prođe savršeno te da se dobro provedu. Puno je stvari koje treba riješiti prije nego započne sama ceremonija, od izbora cvijeća, rasporeda gostiju za stolovima do izbora hrane i torte, pa ne čudi da svaki problem koji se pojavi na putu izaziva puno više stresa nego što bi to bilo inače, piše The Mirror.

Tako je jedna Amerikanka na Redditu podijelila pomalo nevjerojatan razlog zbog kojega se posvađala s prijateljicom uoči vjenčanja:

- Ovako: Mladenka (24) i ja (25) smo najbolje prijateljice već 15 godina i uvijek smo bili u dobrim odnosima, uvijek bez svađe. Stvar je u tome da mrzim sukobe pa uvijek pokušavam riješiti problem mirno, ili jednostavno prihvatim njene želje – napisala je.

Dodala je kako njena prijateljica planira vjenčanje već skoro dvije godine i zamolila ju je da joj bude djeveruša čim se zaručila.

- Bila sam presretna zbog nje, ali to uzbuđenje polako je počelo jenjavati zbog načina na koji se ponašala prema meni posljednjih nekoliko mjeseci. Kap koja je prelila čašu dogodila se tijekom vikenda, baš za vrijeme vjenčanja – dodala je. Naime, nakon što je stigla vrlo rano, kako bi pomogla postaviti ukrase i još mnogo toga, sve je donekle išlo po planu, dok buduća mladenka nije vidjela njene – bijele nokte.

- Povukla me na stranu da porazgovaramo. Pretpostavila sam da mi želi ispričati kako joj je prošao dan, ali ono što je rekla povrijedilo je moje osjećaje. Naime, rekla joj je da želi da ili 'iščupam nokte', ili da odem kući, jer je osjećala da su bijeli nokti moj suptilni pokušaj da odvratim pažnju s nje. Bijela je, rekla je, u potpunosti rezervirana za mladenku – pojasnila je žena uzrok problema. Braneći se zbog toga što ima bijele nokte, prijateljici je rekla da su oni bili dio priprema za spoj dvije večeri prije toga i jednostavno ih nije skinula. Odbila je skinuti ih, jer je to smatrala smiješnim.

- Razumjela bih da sam nosila bijelu haljinu, ali bijeli nokti nisu trebali biti razlog za takvo ponašanje – piše žena. Stvari su ubrzo postale loše:

- Prijateljica mi je rekla da odem jer nisam poštivala njezinu želju, a ona je mladenka. Napustila sam vjenčanje, a sad mi ljudi šalju poruke govoreći da sam trebala skinuti nokte i ostati. Njezin me zaručnik čak zamolio da se ispričam i pomirim, kako bi vjenčanje proteklo bez problema. Prijateljica očigledno nije mislila da ću otići – piše žena s bijelim noktima, koja je sada ipak zbunjena i pita se je li pogriješila zbog toga što se držala toga da ne skida nokte.

Objava je dobila brojne komentare, a u većini njih 'pala' je osuda mladenke zbog bizarnog zahtjeva.

