Mladenka preživjela rak dojke pa dobila besplatno vjenčanje

Jillian (27) i Max (27) iz New Yerseyja osvojili su besplatno vjenčanje u vrijednosti od 85.000 dolara (567.000 kuna). Iako su se trudili organizirati svadbu, financijski ih je iscrpila Jillianina borba s rakom dojke koji je nakon dvije godine uspjela pobijediti. Naime, oboje su prestali raditi kad se razboljela pa nisu bili sigurni kako će si priuštiti vjenčanje.

Upoznali su se na koledžu, a počeli su se hodati 2014. Jillian je dijagnosticiran rak dojke u fazi 2, tri godine kasnije.

- Kad su mi postavili dijagnozu, dala sam mu izlaz - napisala je Jillian u jednom postu na svom blogu. Brinula se da je njena bolest previše za Maxa. No on joj je rekao da je nikada neće ostaviti te joj predložio da, kad završi s kemoterapijom, to i dokaže. Posljednji dan kemoterapije, u bolnici ju je iznenadio zaprosivši je pred svojom obitelji i prijateljima.

- Ideju sam dobio razgovarajući s Jillianinom obitelji i prijateljima. Odlučili smo da će je doista iznenaditi ako to učinimo na dan koji će i sam po sebi već biti proslava - rekao je Max.

- Bilo je to uzbudljivo iskustvo jer sam je prosio pred toliko mnogo ljudi i želio da bude savršeno - rekao je.

Natjecanje je organizirala tvrtka za organizaciju vjenčanja, LLG Events.

- Puno nam je to značilo - rekla je Jillian o pobjedi. Prošlo je već deset mjeseci od liječenja, pa kaže kako su se Max i ona tek počeli vraćati u život i pokušavaju se organizirati. Organizacija vjenčanja je i tako veliki stres za mladence, a to je ono što bi im najmanje trebalo u ovom trenutku.

- Ne bih znala kako napraviti bilo koji plan bez ovog svega. Svaki trenutak je bio poseban, upijali smo ljubav i energiju svih naših gostiju i svi koji su omogućili da ovaj dan bude tako poseban - kazala je Jillian. LLG Events bio je domaćin jednog domjenka za neprofitnu organizaciju "The Breasties" koja pomaže mladim ženama s karcinomom dojke, početkom ove godine, a tu su se predstavnici tvrtke susreli s Jillian i Maxom. Tada su paru ponudili besplatno vjenčanje.

Vjenčali su se u listopadu ove godine.

- Počeli smo izlaziti i zaljubili se u listopadu. Također, listopad je mjesec svjesnosti o raku dojke i kada sam započela liječenje - rekla je Jillian o tajmingu te naglasila da je vjenčanje zbog toga bilo još značajnije.

Vjenčali su se na otvorenom, a tema vjenčanja bila je "rustikalna jesen". Cvijeće, tikvice i fenjeri bili su ukrasi umjesto cvijeća. Suncokreti su se snažno istaknuli u Jillianinom buketu, kao i u ostalim aranžmanima i dekoracijama, kako zbog estetske privlačnosti, tako i zbog značenja koje imaju za nju.

- Moja majka je pjevala "Ti si moje sunce", kad sam bila mala, i sunce mi je najdraže. Zato su suncokreti za mene predstavnici sve topline i života - kazala je Jillian. Max je nosio plavo odijelo kako bi bio u kontrastu s toplim tonovima koji su se koristili tijekom čitavog vjenčanja, dok je Jillianina dizajnerska haljina bila tradicionalnija, s čipkastim gornjim dijelom i slojevitom suknjom.

- Kad sam odjenula ovu haljinu osjećala sam se tako lijepom, a to je nešto što dugo nisam - kazala je te dodala da joj se izgled promijenio tijekom liječenja raka, a i uz novo tijelo i kosu, još uvijek nije bila sigurna u svoj izgled.

Prvi ples otplesali su na pjesmu Michaela Bubléa "Close your eyes".

