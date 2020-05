Mladenke otkrile što su najviše platile za svadbu, a danas ne bi

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Iz vrta u vjenčanicu: 'Fešte su propale, ali ovo ćemo pamtiti'

Za neke ljude je sklapanje braka uz kupnju stana/kuće jedna od stvari na koju najviše potroše. Većina parova želi da im taj dan bude najposebniji u njihovom životu. Puno je tu stvari koje treba organizirati. Od mjesta održavanja do glazbe i ostalih detalja.

Prosječna osoba u SAD-u troši 33.900 dolara ( 235,980.58 kn), uključujući prsten i isključujući troškove medenog mjeseca, na sklapanje braka.

Nekoliko mladenki su otkrile za kojim stvarima žale i na što su potrošile previše novca, a nisu trebale.

- Žalim zbog broja djeveruša koje sam imala - rekla je mladenka Emma W. koja je imala četiri djeveruša. Ona misli da je nepotrebno potrošila novac na njihove haljine.

Foto: Dreamstime

Također je savjetovala da se ne brinete o željama gostiju i o glazbi koja će svirati za vrijeme obroka.

Nataliya O. je požalila što je potrošila 6000 dolara (41 766) na svoju Jenny Packham vjenčanicu. Ona je mislila da će ovu dizajnersku haljinu moći nositi i u nekim drugim posebnim prilikama, ali takve prigode se javljaju jako rijetko.

Preporučila je da na vjenčanicu ne trošite više od 5 do 10% svog ukupnog proračuna.

- Izgledat ćete prekrasno bez obzira na vjenčanicu jer je svaka mladenka princeza na dan svog vjenčanja - rekla je Nataliya.

Mladenka Hannah je rekla da žali što je platila za procvjetalo stablo trešnje koje se raspalo prije nekoga je itko uspio vidjeti.

- Ozbiljno. Ne mogu se sjetiti gdje sam to prije vidjela ili što se događalo, ali na stolu za djeveruše imala sam stablo trešnje koje se raspalo na dan vjenčanja, ali prije nego ga je itko vidio - ispričala je.

Jedina stvar za čim žali Jo M. je vintage automobil koji je iznajmila za svoje vjenčanje.

- Iako je bilo jako lijepo, to je bio samo prijevoz od točke A do točke B. Tata i ja smo bili u njemu pet minuta do crkve, a onda smo suprug i ja bili u njemu još pet minuta do povratka kući gdje smo u vrtu imali zabavu - rekla je.

Foto: Dreamstime

Mladenka Robyn M je rekla da ne žali koliko je novca potrošila na svoje vjenčanje, ali je dala nekoliko korisnih savjeta.

-Ne treba vam puno cvijeća da bi nešto izgledalo lijepo, a na njega ćete potrošiti puno - misli Robyn koja nije puno potrošila na svoje vjenčanje jer su ona i njen sadašnji suprug puno razmišljali o tome što im je važno. Nisu htjeli tortu, DJ-a ili prvi ples, pa su uštedjeli više novca za stvari koje im najviše znače.

- Nemojte štedjeti na fotografijama. To je jedina stvar koja će vam, osim vaših sjećanja, ostati - dodala je Robyn, a prenosi Insider.

