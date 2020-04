Restoran budućnosti? Jedan gost jede, hrana stiže na užetu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne možete se smiriti? Možda je kriva hrana koju stalno jedete

Švedski plan odgovora na koronavirus poziva ljude na socijalnu distancu, ali ne provodi strogo zatvaranje. Zemlja se nada da će joj ova metoda pomoći da stekne kolektivni imunitet, u kojoj će dovoljno ljudi iz jednog područja biti izloženo virusu da se on ne može dalje efikasno širiti.

Dok švedski kafići, restorani i kafići i dalje poslužuju goste na primjerenoj udaljenosti, jedan restoran ima zanimljiv koncept

Novi restoran, koji se otvara 10. svibnja, podiže socijalnu distancu na novu razinu: posluživat će samo jednog gosta dnevno. Bord för En ili doslovno 'stol za jednoga' poslužit će navedenog gosta usred polja, putem košarice pričvršćene za konop i dva puta očistiti sve posuđe.

- Želimo ljudima ponuditi najvišu razinu čistoće i sigurnosti, kao i kvalitete hrane te pića - kažu za Insider.

Očekuje se kako će restoran biti otvoren do 1. kolovoza 2020. godine, a iza cijele ideje stoji jedan ljubavni par.

Naime, Rasmus Persson i Linda Karlsson osmislili su koncept nakon ručka s Karlssonovim roditeljima, gdje su inzistirali na na pridržavanju preporuka za socijalno distanciranje kako bi ih, kao pripadnike starije populacije, zaštitili. Persson, bivši kuhar, pripremio je ručak i poslužio ga svojoj svekrvi i svekru kroz prozor - do lijepo postavljenog stola na dvorištu.

- Razmislili smo i zaključili 'zašto to ne ponuditi i drugim ljudima', to će biti jedini restoran apsolutno siguran u doba pandemije na svijetu - rekao je on.

Koncept je jednostavan: Jednostruki stol, jedna stolica, na sredini polja u švedskom Värmlandu.

- Jedan jedini gost moći će uživati ​​u restoranu u jednom danu, jer se želimo moći koncentrirati na tog jedinog gosta prilikom pripreme jela. Ali isto tako, na neki način možemo kontrolirati da će iskustvo gosta biti potpuno bez COVID-19 - rekla je Karlsson. Dodaje da će restoran također dva puta očistiti posuđe i dezinficirati stol.

Plaćaš koliko želiš

Prema Karlssonu, svaki obrok sadržavat će tri slijeda koja će kreirati Persson, a hrana i piće bit će sezonsko i iz lokalnog uzgoja, ovisno o tome što im je na raspolaganju. Jelovnik uključuje pire s mrkvom i đumbirom, maslac od lješnjaka, slatke kukuruzne krokete i kavijar morskih algi.

Iako takvo iskustvo djeluje dosta skupo, par je odlučio kako će sami pustiti gosta da odluči koliko je spreman platiti za obrok.

- Svi smo suočeni s teškim vremenima i postoje ljudi koji su izgubili posao, voljene ljude ili čak zdravi razum. Pozivamo ih sve kod nas, neovisno u kakvoj su financijskoj situaciji - ističe Karlsson, dodajući kako se nada da će njihov restoran ljudima pružiti predah dobrodošlice i ugodnu rastrojenost, a istovremeno će im omogućiti da se usredotoče na sebe, umjesto da zure u telefon ili TV ekran.

Želimo potaknuti ljude da sjednu i provedu kvalitetno vrijeme sa sobom, zaključili su.

