Iz vrta u vjenčanicu: 'Fešte su propale, ali ovo ćemo pamtiti'

Martina (23) i Mario Jurišić (30) iz Zaprešića su u petak 24. travnja, unatoč pandemiji rekli sudbonosno DA. Koronavirus ih nije spriječio da okrune svoju petogodišnju vezu u crkvi u Zaprešiću. Mladenci su ispoštovali upute stožera s obzirom na epidemiološku situaciju pa su u crkvi bili sami s kumovima i župnikom, dok ih je najuža obitelji čekala ispred crkve kako bi im mogli čestitati.

- Odlučili smo se vjenčati u crkvi jer to nam je ipak najbitnije. To je sakrament koji nam je važan i odlučili smo, ako već imamo priliku to napraviti u prisustvu kumova, da ne treba čekati. Za slavlje će biti vremena - kaže Martina.

- Trebali smo imati svadbu od 70 ljudi i slavlje u restoranu na Rudešu. Kako je sve krenulo u lošem smjeru razmišljali smo što ćemo te za kada odgoditi svadbu. Počelo se pričati i o novom valu epidemije. Nismo htjeli nagađati neki datum pa da na kraju opet moramo odgađati. Tako da za sada nismo zakazali ništa, ali ipak smo se vjenčali i zbog toga smo presretni - kažu mladenci.

Foto: Privatni album - Saloni ne rade pa sam frizuru napravila sama i našminkala se. Vjenčanica je od prije kod mene. Kako je sve krenulo u lošem smjeru i počele su se zatvarati trgovine ja sam ipak odlučila otići po vjenčanicu dok ne bude kasno - kaže Martina.

- Obitelj je bila raštrkana oko crkve jer se ne smije biti u grupicama. Oni su nas pričekali ispred, moj tata i sestra te roditelji i sestra od supruge - kaže Martina.

- Doma smo imali ručak za naš najuži krug obitelji. Nije nam ništa falilo. Feštali smo u kući do ranih jutarnjih sati i bilo je savršeno - kažu.

'Za slavlje ima vremena, bitniji nam je sakrament'

- Kako se sve počelo otkazivati, morali smo i mi. Ispočetka je bio šok, makar mi to nismo dugo planirali, no opet smo sve pripremili, kapare i ostalo. No, na kraju smo to prihvatili. Takvo je vrijeme i ne možemo to mijenjati. Zadovoljni smo i da smo se i ovako uspjeli vjenčati. Bio nam je važniji sakrament - kažu mladenci.

- Došli smo s autom, no kumovi su nam doveli motore. Kada smo izašli iz crkve nismo bili sigurni hoćemo li se otići doma na motoru ili ne, ali htjeli smo najbolje iskoristiti situaciju i napraviti nešto za pamćenje. U odijelima, haljini i vjenčanici, sređeni, s kacigama smo se nakon ceremonije na motorima uputili kući. Baš je bilo zakon - kažu te dodaju da će im i bez svadbe kako su zamišljali, ovaj dan ostati duboko urezan u sjećanje jer bez obzira na sve, za njih je bio najljepši.

- Feštat ćemo kada će biti prilike. Odredit ćemo datum i pozvati goste kakav je bio plan i zabaviti se. Ima vremena za feštu - kažu.

I bez uzvanika, prijatelji i rodbina imali su prilike doživjeti barem dio atmosfere.

- Kada smo morali otkazati svadbu, napravili smo grupu na WhatsAppu za sve koji su trebali biti s nama. Tako smo im slali slike i bili su upućeni u zbivanja, kao da su bili prisutni - kaže Martina.

Foto: Privatni album Kada su obznanili da će se vjenčati sami s kumovima, mnogi su bili u šoku.

- Neki su nam govorili da svi odgađaju pa zašto ne bi i mi pričekali, ali većini je ipak bilo drago zbog nas. Neki su pomislili čak da sam trudna pa da nam se žuri - kaže Martina te dodaje da im pokloni također nisu bili bitni.

- Volimo se i cilj je bio da se vjenčamo i da sve ovjekovječimo pred Bogom, a o drugim stvarima nismo previše razmišljali. Puno mladenaca danas računa na te poklone da se pokriju. Mi to planiramo od prije i uštedjeli smo - kaže.

- Bilo je odlično i prošlo je bolje nego što smo očekivali. Zabavili smo se i taj dan ostat će nam u lijepom sjećanju - kaže Mario.

- Možda ćemo ga čak i više pamtiti jer je bilo na neki način ekstremno. Cijela situacija, paziti na razmak ljudi i ostalo što se baš ne viđa na svadbama - kaže Mario.

- Roditelji su nas podržali. To je ipak bio naš dan. Kasnije smo se vratili doma na ručak koji je pripremila svekrva - kaže Martina.

Osim obitelji, posebno je bio oduševljen župnik.

- On je bio presretan što smo se ipak odlučili vjenčati, jer mladencima je danas bitno slavlje, a nekima i kuverte. Baš se vidjelo u njegovim očima da mu je strašno drago - kažu mladenci te dodaju da je župnik tom prilikom sastavio i posebnu propovijed po nazivom COVID.

Foto: Privatni album - Od svakog slova riječi COVID je sastavio tekst - kažu.

- Trebali smo ići na medeni mjesec na Tenerife. Imali smo plaćen put, no to nam je propalo. Sada pokušavamo iskoristiti ove dane dok smo još doma, a put će kao i fešta pričekati - kažu.

- Kada sada malo bolje razmislimo, ležernije smo to sve odradili bez ikakve napetosti. Sve je bilo opušteno kako treba biti. Nije da je oko tebe fotograf, kamere i puno ljudi pa nije bilo nervoze. Baš je prošlo savršeno - kaže Mario te dodaje da možda nije loša ideja da se ceremonije prepolove.

- Jedan dan obaviš vjenčanje, a drugi feštu. Nitko se ne umori i nije na nogama 24 sata - zaključuju veseli mladenci.

Božo (44) iz Rijeke i Milka Lelas (28) iz Slovenije također nisu čekali da prođe pandemija kako bi ovjekovječili svoju ljubav. Zajedno su četiri godine, a 18. travnja vjenčali su se u prisustvu kumova kod matičara u Guvernerovoj palači u Rijeci.

- Prvotno je bio plan da se vjenčamo ovdje u Opatiji kod matičara. Nismo planirali slavlje, ali smo planirali crkveno vjenčanje u Sloveniji za mjesec dana koje će najvjerojatnije biti odgođeno - kažu novopečeni mladenci.

'Prije vjenčanja radili smo u vrtu, a susjedi su se smijali'

Prije odlaska kod matičara bio je to, kako kažu, sasvim običan dan.

- Ja sam nešto radio u vrtu, Milka je obavljala neke svoje poslove. Nakon ručka smo sjedili u dvorištu i upijali sunce. Susjedi su nas vidjeli i umrli od smijeha pitajući nas 'Dobro, je li se vi danas ženite, ili..?', nisu mogli vjerovat - kažu mladenci koji su zbog karantene zajedno završili u Opatiji.

Foto: Privatni album - Milka je do karantene živjela u Ljubljani, a ja u Zagrebu. Zajedno smo otišli u Opatiju u moj stan kako bi ga sredili. Kako je sve krenulo s koronom te je došlo do zatvaranja županija i granica, ostali smo ovdje - kaže Božo.

- Zasada je plan i dalje isti. Kada sve prođe Milka se vraća u Ljubljanu, a ja u Zagreb, ali tko zna. Možda nas ova situacija natjera da promijenimo planove. Možda ja odem u Ljubljanu. Namjera nam je da nađemo zajedničko mjesto življenja, ali nije imperativ. Možemo funkcionirati još neko vrijeme na relaciji Zagreb-Ljubljana - kaže Božo.

Odlučili su dogovoriti matičara i datum.

- Odabrali smo datum, taj 18. travnja i mislili smo si 'Super, ako ništa ovdje smo. 'Riješit ćemo vjenčanje i sredit stan', a na kraju je sve odlično ispalo - kažu.

- To što nema slavlja za naše prijatelje, za njih je čak bilo u redu jer su oni navikli na naš osebujan pristup. Jednostavni smo i svakako nismo planirali velike ceremonije. Proslavit ćemo s njima kada bude prilike. Ne možemo naše prijatelje lišit tog zadovoljstva da se zabave i da probaju naš vegetarijanski menu koji smo planirali nakon crkvenog vjenčanja - kažu mladenci.

- Prije smo otišli kod kumova, a zatim smo svi zajedno otišli kod matičara u Rijeku. Doslovno je žena izašla i pitala 'Vi ste sada u pet?'. Otišli smo gore, a sve je završilo u roku pet minuta. Nas pet ukupnu u prostoriji u pet minuta, tako je to doslovno bilo - kažu.

Foto: Privatni album -S kumovima smo kasnije otišli kod moje majke na ručak da i ona na neki način bude dio toga s obzirom da je njoj bila jako velika želja da svog mladog sina otprati u bračne vode - kroz šalu kaže Božo.

Za ljubav i brak nije potrebna velika ceremonija

- Taj čin vjenčanja nije nešto što bi htjeli napraviti da bi pokazali drugima. Pristup vjenčanju nam je i bez pandemije puno osobniji. Važno je jedan drugome pokazati da mislimo ozbiljno i da se tim činom na neki način službeno obvežemo da jedan o drugome preuzimamo odgovornost do kraja života. Nama korona zapravo uopće nije puno zasmetala - kažu mladenci.

- Vjenčanje u crkvi i slavlje nakon toga više će biti zahvala bližim prijateljima i obiteljima. Da im pokažemo da smo zahvalni što su u životu bili uz nas i podržali nas - kaže.

- Ljudi iz razno raznih razloga rade velike svadbe i zadužuju se. Često takva ekstaza na slavlju ne predstavlja sreću u braku i sliku odnosa između partnera. Važnija je ljubav i kvalitetan odnos od slavlja - kažu te dodaju da su prijatelji i bliski ljudi nakon vjenčanja zvali i čestitali im te bili presretni zbog njih.

- Nisam imala haljinu pa sam je naručila online. Sve smo brzo iskombinirali. Ne rade ni cvjećarnice pa smo se snalazili i improvizirali - kaže Milka.

Foto: Privatni album - To je bilo zanimljivo svakako. Susjedi su nam napravili buket. Košulju i sako sam izvukao iz ormara koju sam nosio prije deset godina. Jedino sam online naručio cipele jer to nisam imao - kaže Božo.

- Kako smo 'zapeli' u mirnoj Opatiji bez turista, nama medeni mjesec traje od kad je počela korona. Stvarno nam je fantastično. Mi sve obrnuto - kroz šalu kaže Božo.

- Od poklona smo dobili mirisne štapiće, sadnice, jagode i tortu. To je baš ono što nam je trebalo i što nam je uljepšalo naš dan - kažu.

- Kada čovjek sve to skupa ne gleda kroz neki materijalni aspekt, mislim da je zadovoljstvo puno dublje. Ako želiš to napraviti, onda ti ne smeta nikakva korona. Možeš se oženiti i na pustom otoku ako tamo postoji matičar - kaže Božo.

- Ovo vrijeme korone može pokazati ljudima da neke stvari bez kojih su ostali preko noći nisu presudne za sreću i život. Vjerujem da su se mnogi okrenuli svojim članovima obitelji i da su se odnosi popravili te da su mnogi spoznali što je zapravo važno - zaključuje Božo.

