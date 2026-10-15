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VRUĆI PROVOD

Mladi mijenjaju način izlazaka: Umjesto klubova biraju saune, a provod je potpuno drukčiji

Piše Goran Ivanović,
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Mladi mijenjaju način izlazaka: Umjesto klubova biraju saune, a provod je potpuno drukčiji
Foto: 123RF
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Mladi sve češće traže alternativu klasičnim izlascima u barove i klubove, a novi trend spaja druženje, opuštanje i zabavu. Sve je popularniji među onima koji žele drukčije provoditi slobodno vrijeme, a razlog bi vas mogao iznenaditi

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Glazba, DJ i druženje do kasno u noć, ali bez alkohola i klasičnog plesnog podija. Sve više mladih otkriva drukčiji oblik večernje zabave koji spaja wellness, upoznavanje novih ljudi i opuštanje. Društvene saune postaju sve popularnije, a neki ih već smatraju novom alternativom barovima i noćnim klubovima.

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Saune postaju mjesta za večernji izlazak

Saune su nekada uglavnom služile za odmor i oporavak nakon treninga, no danas se njihova uloga mijenja. U njima se organiziraju druženja, glazbene večeri i događanja namijenjena upoznavanju novih ljudi, pa čak i romantičnim susretima.

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Posjetitelji pritom kombiniraju boravak u vrućoj sauni s kupanjem u hladnim bazenima i vođenim ritualima disanja. Sve se odvija u društvu prijatelja, partnera ili ljudi koje su tek upoznali, a naglasak je na zajedničkom iskustvu i opuštenoj atmosferi.

Foto: 123RF

U pojedinim gradovima organiziraju se i takozvane sauna rave večeri. Riječ je o događanjima na kojima se wellness spaja s elektroničkom glazbom, DJ nastupima i tematskim programima, čime sauna poprima obilježja noćnog kluba.

Provod bez alkohola sve je popularniji

Jedna od glavnih posebnosti društvenih sauna jest to što se druženje uglavnom odvija bez alkohola. Umjesto koktela i pića na šanku, posjetitelji nakon boravka na visokim temperaturama posežu za osvježavajućim napicima, poput kokosove vode.

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Trend se posebno proširio Sjevernom Amerikom. Njujorški lanac Bathhouse, koji ondje ima tri lokacije, ove je godine prikupio 35 milijuna dolara za širenje poslovanja, uključujući planirano otvaranje lokacije u Los Angelesu.

Foto: 123RF

Sličan koncept razvija i kanadski Othership, koji posluje u Torontu i New Yorku. Njihovi programi privlače i takozvanu sober-curious publiku, odnosno ljude koji žele izlaziti i družiti se bez konzumiranja alkohola.

U Australiji saune postaju mjesto za spojeve

Trend se proširio i na Australiju, gdje saune sve češće služe kao mjesto za romantične susrete. Vlasnici kupališta primjećuju da se parovi nakon prvog posjeta vraćaju, a odlazak u saunu nekima postaje redovita zajednička aktivnost.

Stručnjaci popularnost ovakvog načina druženja povezuju s većom brigom za zdravlje nakon pandemije, ali i željom za stvarnim kontaktom s drugim ljudima. U prostoru u kojem nema stalnog gledanja u mobitele, fotografiranja i glasnih razgovora, posjetitelji se mogu usredotočiti na ljude oko sebe.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Važan čimbenik su i troškovi. Budući da je mnogim mladima kupnja vlastite nekretnine sve teže ostvariv cilj, izdvajanje oko 50 dolara za posjet sauni može predstavljati pristupačniji način da si priušte nešto posebno nakon napornog tjedna.

Ne oduševljava sve

Iako društvene saune privlače sve više posjetitelja, nisu svi jednako oduševljeni njihovom novom ulogom. U Europi, gdje sauna ima dugu tradiciju i često se povezuje s mirom i tišinom, američki pristup s DJ-evima i zabavama izaziva određenu skepsu.

Hoće li se društvene saune pretvoriti u uobičajeno mjesto za izlaske i u drugim dijelovima svijeta, tek treba vidjeti. Zasad je jasno da dio mladih traži alternativu klasičnom noćnom životu, s većim naglaskom na druženje, opuštanje i iskustva bez alkohola.

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