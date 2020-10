Mladi par preuzeo stari restoran na Maksimiru i dao mu novi sjaj

Nakon što sam se pozdravio s nogometnom karijerom, zaposlio sam se u Rovinju. Tamo sam upoznao i suprugu i sada smo zajedničkim snagama otvorili restoran, kaže mladi kuhar Stefan Prelić

<p><strong>Stefan Prelić</strong> (26) u jeku korona krize uplovio je u ugostiteljske vode i malom restoranu u maksimirskoj šumi dao novi sjaj. </p><p>- Došao sam iz Srbije prije dvije i pol godine i sezonski radio kao kuhar u Poreču. Kasnije sam radio u restoranu hotela Grand Park u Rovinju i moj zadnji posao bio je u restoranu Tač u Zagrebu. Inače sam profesionalni nogometaš, no loptu sam zamijenio kuhačom - kaže Stefan, novi vlasnik restorana Ježeva Kućica u Zagrebu. </p><p>- Nogometom sam se bavio 17 godina. Stigao sam do prvog tima, igrao u Austriji i nakon toga je došlo do zasićenja. Kuhanje je oduvijek bila moja druga ljubav i tu je pala odluka. Otišao sam na prekvalifikaciju i mogu reći da sam brzo napredovao. Makar je ova koronakriza poljuljala ugostiteljstvo, smatrao sam da je dobra odluka pokrenuti nešto svoje i nisam požalio - kaže mladi kuhar. </p><p>Restoran je otvoren prije tri i pol mjeseca. U svemu mu pomaže supruga <strong>Iva</strong>, a kaže da posla ima te da se gosti rado vraćaju. </p><p>- Ježevu Kućicu držala je jedna druga vlasnica. Mi smo ga otkupili i dali neki svoj pečat s ciljem da zadržimo i stare goste, no opet da sve uzdignemo na viši nivo. Još uvijek se ljudi navikavaju na novo. Promijenili smo koncepciju. Imamo stalni jelovnik, ali i dnevnu ponudu kuhanih jela - kaže. </p><p>Svaki dan u ponudi su drugi specijaliteti pa se tako nađe svega, od janjetine s bižima, hobotnice, telećeg pečenja, biftek u vinu s pljukancima i grožđicama, odojak, svježa riba poput orade, brancina i kovača do raznih juha poput riblje ili bučine te domaća variva uz domaći pečeni kruh. Cijene su nešto više od klasičnih 'gableca', no pošteni ručak se može pojesti za 45 do 60 kuna, dok su specijaliteti poput telećeg pečenja i bifteka nešto skuplji. </p><p>- Planiramo mijenjati stalni jelovnik i ponuditi nova jela. Što se tiče kuhinje, nismo se htjeli orijentirati samo na jedno. Imamo u ponudi i primjerice rižu s povrćem u curry umaku, no ipak se najviše držimo tradicionalnih jela s ovih prostora. Ja obožavam istarsku kuhinju - kaže Stefan koji je tamo 'ispekao' zanat i pripremio svoja prva profesionalna jela. </p><p> - Nakon što sam se pozdravio s nogometnom karijerom dobio sam posao na jednom kruzeru, no ipak sam izabrao Rovinj. Tamo sam upoznao i suprugu. Ona je također u ugostiteljstvu i ima iskustva pa smo zajedničkim snagama otvorili restoran - kaže. </p><p>Pored njega i supruge, dvoje je zaposlenih. </p><p>- Imamo pomoćnog kuhara i glavnu konobaricu. Nas četvero mali je tim, ali stižemo sve. Nisam zagovornik toga da se sve radi na veliko. Želimo kvalitetu i ovdje će uvijek tako biti - tvrdi Stefan. </p><p>- Trudimo se što više namirnica nabavljati od OPG-ovaca. Blizu nam je tržnica i sa prodavačima imamo jako dobar donos. Trudimo da sve bude domaće. Ja cijenim dobre namirnice i želim biti siguran u to što kuham. Neće biti 150 porcija, već će ostati na 30, ali 30 poštenih - kaže te dodaje da je na menu dodao i specijalitet iz svog kraja.</p><p>- Imamo leskovačke uštipke i mućkalice u dnevnoj ponudi te ćevape i pljeskavice na jelovniku. Sve se radi od 100 posto junećeg mesa i po leskovačkom receptu. Gosti su to jako dobro prihvatili i drago mi je da im se sviđa i takva ponuda - ističe Stefan. </p><p>Što se tiče samog ambijenta, mladi par se potrudio te prekrasno uredio unutrašnju salu, a sve je spoj modernog i rustikalnog. Terasa, osim što je okružena prekrasnom šumom na rubu grada, puna je cvijeća i posađenih svježih začina. </p>