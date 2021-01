Matt (29) poželio je 'začiniti' svoj seksualni život s dugogodišnjom djevojkom, jer im je u krevetu postalo pomalo dosadno, pa joj je odlučio kupiti seksi rublje za Valentinovo, no u tu je avanturu odlučio povesti svoju 57-godišnju mamu. Ako vam se čini da to baš i nije normalno, treba reći da je to dio serije američkog live programa, s tim da nimalo ne iznenađuje da se radi o showu: 'Volim maminog sina'.

Naime, Matt i njegova djevojka Kim (26), već su tri godine u vezi, nakon što su se upoznali putem aplikacije za spojeve i u vječnoj su borbi zbog činjenice da se Matt ponaša kao pravi mamin sin, pa se Kim stalno bori za njegovu pažnju protiv njegove 57-godišnje mame Kelly. Mnogim bi muškarcima bila prava noćna mora da zajedno s majkom biraju seksi rublje, no Matt doslovno uživa u tome, pokazalo se u prvoj epizodi nove sezone serije.

- Želim vratiti malo iskre u moju vezu s Kim. Izgubili smo dio bliskosti jer živimo s mojom majkom i Kim misli da je moja majka ponekad previše posesivna prema meni. No, ja vjerujem da će mi mama, kad god je pitam za mišljenje, dati dobar odgovor - pojašnjava Matt.

- Ne želim da mu majka bude na prvom mjestu. Puno je izazovnije nego što sam mislila da će biti - odgovara na to Kim. Kaže kako joj je postalo jasno koliko su Matt i Kelly bliski tek kad su prije otprilike godinu dana, nakon požara u kojem je stradao stan u kojem su živjeli, morali useliti k njoj.

- To baš i nije idealna situacija jer je Matt totalno mamin dječak. Kelly i Matt uvijek nešto planiraju, bilo da se radi o tome da trebaju obaviti pedikuru, ili žele isplanirati naš sljedeći odmor. Ja sam zapravo suvišan kotačić u toj priči. Umjesto da izađemo navečer, Matt radije sjedi pred TV-om na kauču i pije s mamom čaj prije spavanja i slično - priča Kim.

Iako priznaje da misli da su Matt i Kim savršeni jedno za drugo, Kelly ipak odmah kaže kako je ona Mattu na prvom mjestu i planira da to tako i ostane.

- Mislim da su sjajan par. Volim Kim i želim da moj sin bude sretan, ali u životu postoji hijerarhija, a ja sam na vrhu - kaže.

Kim i Matt su već razgovarali o braku, pa on želi poboljšati njihov seksualni život, no kad u seksi shopu treba izabrati rublje koje će pokloniti svojoj djevojci, s vješalicom se okreće prema majci i traži njeno mišljenje, piše Daily Mail.

- To je vrlo hot - kaže mama, pa oboje trgovkinji u seksi shopu objašnjavaju što traže. Vidi se da je trgovkinji pomalo neugodno, no kao pravi profesionalac, ubrzo im je ponudila nekoliko opcija.

Suzivši izbor na leopardov uzorak i komplet od dvije trakice, koje više otkrivaju nego što skrivaju, Kelly daje Mattu svoje konačno mišljenje: 'Sviđa mi se uzorak, elegantno je, malo začinjeno i mislim da s tim neće biti problema'.

Prodavačica Yve pokušava ne pokazati što misli o ovom paru kupaca.

- Poslujem već 13 godina i nemam puno majki i sinova koji zajedno kupuju donje rublje. Čudno je - kaže u prolazu.

Mattovu pažnju uskoro je privukao seksi ogrtač. I dok on odmah vidi Kim u tome i oduševljen je time kako bi mogla izgledati, mama se ubacuje: 'Ovo se sviđa i meni, i ja bih to rado nosila'.

Ne obazirući se na šok na licu prodavačice, Matt odluči kupiti dva ista ogrtača: Jedan za svoju djevojku Kim i jedan za majku Kelly.

- Nisam terapeut ili psiholog, ali nije mi jasno kako će to izgledati kad obje odjenu isti ogrtač - kaže djevojka iz trgovine.

U međuvremenu, majka i sin već čavrljaju o tome kad će iznenaditi Kim prstenom i prosidbom. Postaje očito da Kelly počinje razmišljati o tome da će tada Kim preuzeti prvo mjesto u Mattovom životu, no reakcija prodavačice, koja ju je zagrlila i rekla da će biti sretna sve dok je njezin sin sretan, nimalo joj se nije svidjela, što je dala do znanja po izlasku iz trgovine.