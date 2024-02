Mladoženja je usred vjenčanja saznao da je mlada godinama u vezi sa svojim kumom

Bilo zbog obiteljskih nesuglasica, neočekivanih vremenskih neprilika ili nesretnih nezgoda, neka se vjenčanja pretvore u katastrofu. Iako je to dan koji se planira u detalje, zna se desiti da se na kraju sve skupa izokrene, na neke je stvari nemoguće utjecati. Ovo su priče koje su osvanule na Redditu.

Foto: Dreamstime

- Bila je to velika svadba, preko 300 ljudi. Ispostavilo se da je mladenka bila u vezi s mužem svoje sestrične. Sestrična je to znala, no čekala je sami dan vjenčanja da bi to svima rekla. Išla je od stola do stola, dajući svima do znanja da mladenka spava s njezinim mužem. Jadnom mladoženji zacrnilo se pred očima. Najgore je što je njegov svekar bio dobrostojeći i otvorio mu je restoran. U tom je trenutku izgubio ženu, ali i restoran - ispričao je korisnik admx14.

- Mladenkin otac kasnio je 45 minuta da odvede kćer do oltara. Dok smo čekali, pokvarila se klima, a vani je bilo vrlo sparno i vlažno. Mjesto je bilo prenapučeno. Jedva da si se mogao kretati, a da ne udariš u nekog drugog, što je po vrućini još gore. Od toga se pokvarila i hrana, a sve što je ostalo jestivo bili su salata, špageti i peciva, nedovoljno da se nahrani i pola gostiju. Većina ljudi je otišla nakon prvog plesa, dvije mladenkine tetke su se onesvijestile, a mlada i organizator vjenčanja su se rasplakali - napisala je korisnica pod nickom Pleasant Salad.

- Mama moje najbolje prijateljice se preudala i imala skupo, lijepo vjenčanje, ali iz nekog razloga nije angažirala DJ-a. U posljednjem trenutku njezina me mama zamolila da se ja brinem o glazbi, dala mi je CD i upute kad koju pjesmu da pustim. Pokušao sam je upozoriti da jednostavno ne pratim, ali mi je rekla da ima povjerenja u mene. Navodno je čitav život željela šetati se uz tu određenu pjesmu, no ja je jednostavno nisam mogao pronaći. Kako je hodala prema oltaru, tako sam ja pokušavao pronaći pravu, puštao sam pjesmu za pjesmom, a sve krivo. To je bio horor, a gosti su se valjali od smijeha. I danas kad ih nazovem, očuh pita - je li to onaj lik koji je upropastio vjenčanje - napisao je yeetnpotatoes.

- Išla sam na vjenčanje gdje su mladenci kupili vjenčani paket na Grouponu. Što je sasvim u redu, jer zašto potrošiti bogatstvo za jedan dan? No, ceremonija je bila u premaloj prostoriji koja je tako jako smrdjela po mačjoj mokraći da su neki ljudi odmah otišli. Jedina pića bila su ona iz automata. Lokacija je bila pored zračne luke, tako da se svaki put kad bi avion poletio, ceremonija morala prekinuti jer se ništa nije moglo čuti. A dan kasnije svi smo shvatili da smo se otrovali hranom - napisao je korisnik pod nickom Independent-Nobody43.

Foto: DREAMSTIME

- Bili smo na vjenčanju člana obitelji koji nije imao puno novca. Bilo je organizirano na jeftinom mjestu, ali je bilo lijepo. Srce mi se slomilo kada se pojavila samo trećina pozvanih, vidjelo se na licima mladenaca da su povrijeđeni. Prišli su našem stolu i pitali imamo li nekoga koga bismo mogli pozvati jer je hrane bilo za 100 ljudi, a došlo ih je samo 30. Bili su voljni pozvati bilo koga, samo da hrana ne propadne. I tako smo im mi u kuvertu dodali još 100 dolara, kao dodatni poklon - prijetio se korisnik Redgreenbrownblue.

- Bio sam pozvan na prijem kod jednog svog dobrog prijatelja. Par mjeseci prije oženili su se na sudu i bili jako sretni. Kad sam stigao na ceremoniju i vidio veliku gužvu, znao sam da nešto nije u redu. Supruga mog prijatelja sklona je napadajima panike i izrazito je agorafobična, do te mjere da se slomi i plače. Odmah sam nazvao prijatelja i pitao ga što se događa i je li to u redu. Ispostavilo se da su roditelji mog prijatelja pozvali sve moguće koje znaju, bez znanja mog prijatelja. Nakon što sam mu poslao sliku gužve, on i njegova žena odlučili su da bi bilo bolje otići na drugi medeni mjesec nego se pojaviti na prijemu. Poslao je poruku u kojoj se ispričava svima koje su njegova žena i on pozvali te im predlaže da odu, bez da vele njegovim roditeljima. Kad su svi otišli, roditelji su se duboko razočarali - naveo je korisnik BitterGingerDude.

- Radim kao fotograf vjenčanja. Bio sam na jednom vrlo otmjenom vjenčanju prije nekoliko godina, na otmjenoj lokaciji daleko od civilizacije. Mjesto je bilo jako lijepo, a u sredini je bilo veliko betonsko stubište okruženo fontanama koje su vodile do oltara, tako da su svi mogli gledati mladenku koja je djelovala kao da se penje na nebo. Ceremonija je krenula, mladenka se pojavila s ocem. Neko vrijeme se penjala, a onda joj se štikla izokrenula pa je pala dobra četiri metra. Pritom je izbila prednje zube. I pošto je mjesto bilo dosta izolirano, čekalo smo hitnu oko 40 minuta. Tjednima se liječila, no na koncu su se oženili na lokaciji bez stepenica - prisjetio se korisnik MaestroLogical.

- Sjećam se orkana Ivana. Naime, naše je vjenčanje bilo zakazano za petak, a uragan nas je udario u četvrtak. U petak smo sjedili bez struje i sjetili se da je susjed pastor. Pa smo moj partner i ja pokucali na njegova ulazna vrata i pitali bi li nas vjenčao u dvorištu. Veliko crkveno vjenčanje je otkazano, no ipak smo se oženili i to u dvorištu okruženi motornim pilama i alatom. U braku smo 17 godina - napisala je korisnica microtodd.

Foto: 123RF

- Tata je imao oldtimere kad sam bila mlada i iznajmljivao ih je za vjenčanja. Voljela sam čistiti konfete iz auta kad bi se vratio kući, no jednog dana se vratio, a konfeta nije bilo. Zaključila sam da se nešto desilo. Naime, na putu do crkve mladenka se predomislila i umjesto da nju i njezinog oca odvede u crkvu, pitali su ga ih može li ih odbaciti u lokalni zoološki vrt, jer je to bilo njezino omiljeno mjesto. Tako je i učinio, ostavio ih je tamo u punom vjenčanom outfitu. Rekli su da će doma ići taksijem. Bilo je to i prije mobitela, pa pretpostavljam da su ljudi u crkvi dosta dugo čekali - napisala je Zelda4444.

- Bliski prijatelj, fotograf vjenčanja, imao je lude priče s raznih ceremonija. Naime, na jednom se desilo da je pred samim oltarom kum objavio da je mladoženja zapravo homoseksualac i da je vjenčanje otkazano. Svi su se smijali kao da je to šala s kumom, ali ne, bilo je vrlo ozbiljno. Mlada je u tom trenutku bila na putu prema crkvi, u autu. Na koncu su dvoranu za večeru podijelili na pola - svaka je obitelj jela na svojoj strani. Naravno da su mu rekli da ne trebaju fotografije s vjenčanja - napisao je korisnik timiss***d.

Foto: 123RF

- Bilo je to oko 2009. na Tenerifima. Dan nakon vjenčanja mladenka je otišla plivati u oceanu, no otplivala je predaleko i izgubila se, nisu je mogli pronaći 9 sati. Na kraju je pronašla put natrag, ali je bila u lošem stanju. Svi su cijeli dan bili u panici i mislili su da se utopila. Kad se vratila, poželjela je da jest, jer suprug je pronašao njezin telefon i pročitao hrpu poruka koje su navodno bile od njezine tete. No iz intimnog sadržaja vrlo brzo je bilo jasno da se uopće ne radi o njezinoj teti, već o kumu s kojim je bila u vezi godinama. Ubrzo nakon toga poništili su brak. Tako im je propalo 55.000 dolara jer je to bilo jedno od najraskošnijih vjenčanja na kojima sam ikada bio - napisao je ciggies87.

- Mladenka i mladoženja odlučili su se 'otići slikati' odmah nakon ceremonije. Nije ih bilo 5 sati. Svi smo čekali na mjestu događaja, a još nije bilo ni hrane, ni glazbe. Nakon 2 sata gosti su se organizirali, nagovorili smo voditelja da postavi stol i donese hranu, a DJ-a da pusti glazbu, tako da smo krenuli bez mladenaca. Kad su se konačno pojavili, tulum je bio na vrhuncu, svima je bilo super, iako smo zapravo zaboravili da je ovo nečije vjenčanje - napisao je DrPCox85, piše Brightside.