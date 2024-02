Mladoženja ju ostavio 'pred oltarom' pa je njena mama svu hranu poslužila beskućnicima

Teško je zamisliti gori scenarij na dan vjenčanja za mladenku od toga da ju ostave pred oltarom, no to se desilo Duane Quinn iz Sacramenta u Kaliforniji. Naime, par dana prije same ceremonije, zaručnik ju je ostavio, a sve je već bilo naručeno.

Duane se namjeravala udati u luksuznom hotelu, koji im je sve skupa naplatio oko 33.000 eura.

No manje od tjedan dana prije vjenčanja, zaručnik joj je otkrio kako zapravo želi - odustati od svega.

Ovo je, naravno, bila strašna vijest. U šoku, trebalo joj je par dana da odluči što će učiniti. Bila je duboko povrijeđena i posramljena radi odbjeglog mladoženje. Ipak, njezina je mama Kari odlučila napraviti nešto drugo.

Odlučila je iskoristiti otkazano vjenčanje kao priliku da pomogne beskućnicima.

Kad je razmislila malo o svemu, uvidjela je da ipak iz svega može izvući nešto dobro. Jer ceremoniju i sve skupa su već platili i naručili te novac nisu mogli dobiti nazad.

- Osjetila sam duboku bol radi kćeri, slomljeno mi je srce. No uvidjela sam da iz svega možemo izvući i nešto dobro - naglasila je Kari.

Kari je odlučila da će izvući najbolje iz loše situacije i pozvala je beskućnike da pojedu što više hrane koju su trebali jesti uzvanici vjenčanja.

No sama mladenka nije se pojavila na gozbi, bilo joj je sve skupa previše traumatično.

Na koncu se na događanju pojavila masa ljudi, beskućnici su krenuli pristizati i sve se na koncu pojelo. Ljudi su bili ganuti situacijom.

Jedan čovjek, Rashad Abdullah, koji je doveo svoju ženu i petero djece rekao je:

- Kada prolaziš kroz teško razdoblje i borbu, da izađeš i radiš nešto drugačije i sa svojom obitelji, to je zaista bio blagoslov.

Njegova supruga, Erika, također je bila zahvalna obitelji.

- Izgubiti nešto tako važno za sebe i onda to dati nekom drugom je stvarno davanje, stvarno ljubazno - iskrena je bila.

Otmjeni menu, koji se sastojao od lososa, predjela, salate, njoka i cvjetače pripremljen je s očekivanjem da će se nahraniti 120 gostiju. Još jedan 'problem' bio je i medeni mjesec, koji su uplatili u Belizeu - to su pak preuredili kako bi bilo klasično putovanje za majku i kćer, piše Your Tango.