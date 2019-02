Vibrator i stimulacija klitorisa najkraći su put do orgazma

Žene se često osjećaju krivima kad maštaju o seksu zato što zamišljaju situacije koje ne bi voljele da im se dogode u stvarnom životu, kažu Mantak i Maneewan Chia te Douglas i Rachel Carlton Abrams, autori knjige 'The Multi-Orgasmic Couple: Sexual Secrets Every Couple Should Know'.

- Nema razloga da se sramite svojih fantazija. Seks je kompleksna stvar koja se sastoji od instinkta, iskustva i mašte. U uzbuđivanju vam mogu pomoći seksi slike ili čitanje erotskih romana - tvrde autori. Dodaju i da su vibrator i stimulacija klitorisa najlakši put do orgazma kod većine žena.





- Za postizanje orgazma prvo morate znati kako ga sami postići. Počnite se nježno dodirivati da bi istražili svoje tijelo. Nemojte odmah ‘skočiti’ na genitalije, dodirujte noge, ruke i polako se krećite prema erogenim zonama - bradavicama, klitorisu i vagini. Eksperimentirajte i dodirujte se čvršće ili nježnije kako biste otkrili što vam najbolje odgovara. Kad osjetite da ste blizu orgazma, počnite dirati manje senzualna područja, a na ona senzitivna vratite se kad osjetite da se uzbuđenje smanjilo - kažu autori. To činite nekoliko puta kako biste pojačali osjećaj orgazma.