Tajne Kama Sutre: Šest ugriza koji će izbezumiti svaku ženu

Intenzitet poljupca ovisi o dijelu tijela koji ljubite: poljubac može biti umjeren, nježan, snažan ili kratak, tvrdi Anne Hooper, autorica knjige 'Kama Sutra: Classic Lovemaking Techniques Reinterpreted for Today’s Lovers'.

- Želite li je dovesti do ludila, lagano je ljubite po grudima, a bradavice sišite i lagano trljajte rukama. Bradavicama pridajte posebnu pozornost jer su one kod većine žena moćan okidač koji će je seksualno uzbuditi. Pažljiv ljubavnik posvećuje dovoljno vremena ljubljenju i milovanju grudi zato što partnerice na to ne reagiraju samo fizičkim uzbuđenjem, nego ih to i emocionalno zadovoljava – kaže autorica.

Foto: Promo

Dodaje i da osim ljubljenja, prema 'Kama Sutri', partner treba ljubavnim ugrizom 'obilježiti' partneričin vrat, usnice i prepone.

- Prema ‘Kama Sutri’, šest je važnih ljubavnih ugriza. Prvi je ‘skriveni ugriz’. Tako ga se naziva jer nakon njega jedini trag ugriza je crvena koža. ‘Otečeni’ se radi tako da se koža zubima pritisne s obje strane, kao da ćete joj odgristi dio tijela. Treći ugriz naziva se ‘točka’, a partnerici ćete ga napraviti tako da doslovno uštipnete mali dio kože koristeći samo dva zuba. Slično tome je ‘linija točaka’, ugriz koji se radi tako da svim zubima zagrizete mali dio kože. Naziva se tako jer poslije njega ostaje nekoliko točaka koje kreiraju liniju. Peti ugriz, prema ‘Kama Sutri’, naziva se ‘koralj i dragulj’. On nastaje kad istodobno koristite zube i usta – usta su koralj, a zubi dragulj. Kad u taj zagriz uključite sve zube, partnerici ćete napraviti ‘liniju dragulja’ – objašnjava autorica i dodaje kako svaki od ovih vrsta ugriza ima svoje mjesto primjene.

- Na donjoj usni ‘izvode’ se skriveni, otečeni ugriz i točka. Na obrazu se rade otečeni ugriz i koralj i dragulj. Linija točaka i dragulja radi se na vratu, ispod pazuha i na preponama, dok liniju točaka možete raditi i na čelu ili bedrima – kaže autorica.

POZNATO IME NOVE KRALJEVSKE BEBE? Evo tko je inspirirao Meghan i Harryja